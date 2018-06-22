





كرواتيا تضع أحلامها تحت السيطرة بعد قهر الأرجنتين

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وأضاف مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن ينهي ايفان راكيتيتش الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وقال مودريتش لاعب وسط ريال مدريد: "في النهاية بدا أن الفوز كان سهلا لكنه لم يكن كذلك، الهدف الأول جاء من خطأ من حارس المرمى".



وتابع: "لم تكن هدية لنا، لعبنا مباراة مثالية، في الشوط الثاني لعبنا بتوازن وسيطرنا على الكرة وشكرا للرب أحرزنا ثلاثة أهداف، نشعر بسعادة كبيرة بالفوز".



مباراة جيدة



وأشار مودريتش إلى أن كرواتيا التي بلغت الدور الثاني لأول مرة منذ 1998 عندما نالت المركز الثالث استحقت الفوز بفضل ما قدمته وليس بسبب أخطاء الأرجنتين.



وقال: "هذه النتيجة وأداء الأرجنتين السيء كان بسبب ما قدمناه والتزامنا على أرض الملعب خاصة عندما لم تكن الكرة معنا، عزلنا خطوط المنافس وأردنا منع وصول الكرة إلى ليونيل ميسي، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة".







