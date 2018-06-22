Salah eddin
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كرواتيا تضع أحلامها تحت السيطرة بعد قهر الأرجنتين
لم يستطع لوكا مودريتش، قائد كرواتيا، السيطرة على فرحته بعد الفوز 3- 0 على الأرجنتين في المجموعة الرابعة لكأس العالم، أمس الخميس، لكنه حذر من أن الفريق يجب أن يحافظ على توقعاته تحت السيطرة بعد تأهله إلى الدور الثاني.
وضمن الفوز تأهل كرواتيا إلى دور الستة عشر قبل مباراة من نهاية دور المجموعات، ويفهم الفريق أنه بالحفاظ على هدوئه وقوته يستطيع التقدم أكثر في البطولة.
وقال مودريتش: "حققنا الهدف الأهم.. نشعر بسعادة كبيرة حول ذلك لكننا يجب أن نفكر في كل مباراة على حدة، دعونا لا نبالغ في الفرحة ولا نسبق الأمور".
وتابع: "بالتأكيد هذا سيعزز ثقتنا من أجل المباراة المقبلة، ستكون مواجهة صعبة لكن دعونا لا نبالغ في الفرحة ونحافظ على توقعاتنا تحت السيطرة والاستعداد للمباريات المقبلة".
وقدمت الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين أداء أفضل في الشوط الأول المتوتر الذي شهد إهدار كل فريق لبعض الفرص لكن كرواتيا تألقت في الشوط الثاني.
وأهدى ويلي كاباييرو حارس الأرجنتين هدف التقدم لكرواتيا عندما كان يحاول إبعاد كرة لتصل إلى المهاجم انتي ريبيتش الذي سدد كرة مباشرة من فوق الحارس داخل الشباك في الدقيقة 53.
وأضاف مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن ينهي ايفان راكيتيتش الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال مودريتش لاعب وسط ريال مدريد: "في النهاية بدا أن الفوز كان سهلا لكنه لم يكن كذلك، الهدف الأول جاء من خطأ من حارس المرمى".
وتابع: "لم تكن هدية لنا، لعبنا مباراة مثالية، في الشوط الثاني لعبنا بتوازن وسيطرنا على الكرة وشكرا للرب أحرزنا ثلاثة أهداف، نشعر بسعادة كبيرة بالفوز".
مباراة جيدة
وأشار مودريتش إلى أن كرواتيا التي بلغت الدور الثاني لأول مرة منذ 1998 عندما نالت المركز الثالث استحقت الفوز بفضل ما قدمته وليس بسبب أخطاء الأرجنتين.
وقال: "هذه النتيجة وأداء الأرجنتين السيء كان بسبب ما قدمناه والتزامنا على أرض الملعب خاصة عندما لم تكن الكرة معنا، عزلنا خطوط المنافس وأردنا منع وصول الكرة إلى ليونيل ميسي، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة".
كما حذر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا لاعبيه من المبالغة في الاحتفال.
وقال: "يجب أن نكون سعداء بعد تأهلنا عن هذه المجموعة، فزنا على الأرجنتين الرائعة التي تملك أعظم لاعب في العالم وهو ميسي".
وواصل: "لكن سنصلي للرب من أجل عدم المبالغة في السعادة، يجب أن نشعر بالتواضع والفخر ونقدم أداء جيدا كفريق، لا يوجد من هو أسعد مني لكن يجب أن نحافظ على الهدوء وتوقعاتنا تحت السيطرة".
وأشار داليتش إلى أن كرواتيا تحلت بالصبر حتى نهاية الشوط الأول.
وقال "أبلغت اللاعبين قبل الشوط الثاني أن عليهم التحلي بالصبر وسنحصل على فرصتنا، اللاعبون قاموا بكل ما طلبته منهم".
وتلعب كرواتيا التي فازت 2- 0 على نيجيريا في المباراة الأولى ضد أيسلندا في ختام مباريات المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.
كووورة