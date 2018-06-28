ما هاته الخلعة !بهدلتونا بين لجناس

سلام عليكم

طموحة هنا يا الروعة ههه

اولا حنا الشعب السويدي مش الالماني خخخخ نحكي على روحي عيني زرقة وشعري صفر دونك حطونا من السويد

ثانيا كيما قلت شعب مريض نفسياا حكيتلكم وحد النهار على الجزائري كي يخرج برا واش يدير حاشاك الا من رحم ربك قاعدين للتهريج والتمريج ويحسبو

في روحهم شعب الله المختار بشوي بشوي نرجعو كي بني اسرائيل ..وهذا كامل من القنوات نتاعنا والفيديوهات اللي يبث فيهم

هاذ النهارات راني نشوف في جماعة رووسيا وحد التهبدايل لا اراك الله لوكان يسمعو بينا لالمان بلي راهم حاطينا منهم لوكان يبعثونا هتلر جديد

وخل وخلي من الفيديوهات اللي تقدر تستميل بيهم الفئة الغبية ويعجبك كي يبداو يحكيو على فلسطين

لوكان جيتو جيرانا يافلسطين لوكان اسرائيل ما قعدتش نهار واحد الله اكبر شكون هذو صحابة ولا تابعين ولا اصحاب المهدي المنتظر

شعب احمق مع احتراماتي للشعب اللي واعي ربي يهنيك شكراا ​