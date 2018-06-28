ما هاته الخلعة !بهدلتونا بين لجناس

طموحة
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الله يمسيكم بالخيرات و الليرات و الذهبات
المهم مع الاختبارات تضربك لgية لي بوليكوب تقول نروح نشوف حاجة فليوتوب ونولي
مع لخر تلقى بلي لgية البوليكوب و لا لgية الشعب الألماني
~الفنانة معلاباليش واش أسمها تصيبها لعنة الألمان بعدما سبتها منذ سنوات اسمع ماذا قالت ~
~شاهد ماذا قال فلان عن زيارته للألمان و الشعب الألماني ~
~ردة فعل فلان على شهامة الشعب الألماني ~
~صحفي مصري يصف الألمان بأنها قارة و ليس بلد~
~الشيخ الفلاني يتحدث عن زيارته للألمان ~
~القناة الفلانية تنبهر بالألمان و شعبها ~
.......
بون هاذي هي الفيديوات لي دل تطلع تمتم و تخرجلك دايمن وتكرهلك حياتك
كي تشوف وتصادف هاذ العنوايين وكمية الاعجابات و كمية التفاعل و الفرح و التعليقات
تحب تفهم علاه الشعب الألماني مخلوع كامل هكذا
ملول كنت دايرة في بالي بلي غير أنا لي عندي انطباع بلي هاد الشعب
ينجذب الى كل ما يبنو في صورة لاكتور لي ميطيحش من لعود
و أنو هو فوق الناس كامل ويموت بالسعادة كي يمدحوه بحوايج هو علابالو مليح بلي مكاينينش فيه
بصح هكذاك و يفرح، و كل من يدير ديزلايك للفيديو هو غيور يغير منو ومن بلادو وبللي مقدرش يلحقلو
من بعد فهمت ملييح بلي الناس فاااقت بهاد الشي تبارك الله عليهم و بداو يخدمو بخلعة هذا الشعب
وكلما يحب واحد يزيد عدد المتابعين ديالو و المشاهدات ساهل ماهل دير فيديو فيه زوج كلمات حلوين على الشعب الألماني
و قعد تفرج كيفاش يطلع
أنا مرانيش ضد اكرام الضيف و ضد اعطاءصورة مليحة على بلادك و أنو كي يجي انسان يمرحبو بيه وكلش
مي فرق مابين الكرم و الخلعة لأنو كون جا كرم كون راهو بدا من ولاد بلادك وروح
ماشي تاكلوا بعضاكم من بعد كي يجي البراني ترفدوه
ماشي لبارح كنت تسب في الشعب المغربي ع الطالعة و النازلة و فجأة دارو عليكم لي فيديو تفكرتو بين لحظة و أخرى أنكم اخوة في الدين
كنت متمنية نشوف هذاك الود فقط لأنو هذاوك الأشخاص خاوتك في الدين ماشي باسكو بلعطك بزوج كلمات علاجال دعمك في البالون ونتا تخلعت و آمنت روحك بيهم
أنا برك حبيت نقول ونأكد راني نهدر على ناس السوشل ميديا لي راهم مبهدلينا
لما تحب انسان تعلم تحبو لله و لدينو و لخلقو و لما تبغض نفس الشي
كامل الناس يفرحو بالمدح لكن أفرح لما يكون المدح حقيقة
ماشي باسكو انسان يدير عليك فيديو فيه بمستوى زوج دورو و نتا علابلك مليح بلي واش راهو يقولو مكاانش منو ونتا راك في الحضيض
محتاج انسان بمحتويات الي يقدمها يساعدك باش توقف ماشي انسنا يخرط عليك ونتا تأمن
واذا كاش انسان قدملك نقد في محلو متعلنش عليه الحرب هوجاء بحجة أنو مسلك وطنيتك
كنت متمنية نشوف هذيك الغيرةلي نشوفها منهم لما واحد يدنا لكاش مشترك في برنامج غناء ولا تمثيل ولا نشوفها غيرة على دينهم وعلى
أخلاقهم لكن هيهات
الله يمسيكم بالخيرات و الليرات و الذهبات
المهم مع الاختبارات تضربك لgية لي بوليكوب تقول نروح نشوف حاجة فليوتوب ونولي
مع لخر تلقى بلي لgية البوليكوب و لا لgية الشعب الألماني
~الفنانة معلاباليش واش أسمها تصيبها لعنة الألمان بعدما سبتها منذ سنوات اسمع ماذا قالت ~
~شاهد ماذا قال فلان عن زيارته للألمان و الشعب الألماني ~
~ردة فعل فلان على شهامة الشعب الألماني ~
~صحفي مصري يصف الألمان بأنها قارة و ليس بلد~
~الشيخ الفلاني يتحدث عن زيارته للألمان ~
~القناة الفلانية تنبهر بالألمان و شعبها ~
.......
بون هاذي هي الفيديوات لي دل تطلع تمتم و تخرجلك دايمن وتكرهلك حياتك
كي تشوف وتصادف هاذ العنوايين وكمية الاعجابات و كمية التفاعل و الفرح و التعليقات
تحب تفهم علاه الشعب الألماني مخلوع كامل هكذا
ملول كنت دايرة في بالي بلي غير أنا لي عندي انطباع بلي هاد الشعب
ينجذب الى كل ما يبنو في صورة لاكتور لي ميطيحش من لعود
و أنو هو فوق الناس كامل ويموت بالسعادة كي يمدحوه بحوايج هو علابالو مليح بلي مكاينينش فيه
بصح هكذاك و يفرح، و كل من يدير ديزلايك للفيديو هو غيور يغير منو ومن بلادو وبللي مقدرش يلحقلو
من بعد فهمت ملييح بلي الناس فاااقت بهاد الشي تبارك الله عليهم و بداو يخدمو بخلعة هذا الشعب
وكلما يحب واحد يزيد عدد المتابعين ديالو و المشاهدات ساهل ماهل دير فيديو فيه زوج كلمات حلوين على الشعب الألماني
و قعد تفرج كيفاش يطلع
أنا مرانيش ضد اكرام الضيف و ضد اعطاءصورة مليحة على بلادك و أنو كي يجي انسان يمرحبو بيه وكلش
مي فرق مابين الكرم و الخلعة لأنو كون جا كرم كون راهو بدا من ولاد بلادك وروح
ماشي تاكلوا بعضاكم من بعد كي يجي البراني ترفدوه
ماشي لبارح كنت تسب في الشعب المغربي ع الطالعة و النازلة و فجأة دارو عليكم لي فيديو تفكرتو بين لحظة و أخرى أنكم اخوة في الدين
كنت متمنية نشوف هذاك الود فقط لأنو هذاوك الأشخاص خاوتك في الدين ماشي باسكو بلعطك بزوج كلمات علاجال دعمك في البالون ونتا تخلعت و آمنت روحك بيهم
أنا برك حبيت نقول ونأكد راني نهدر على ناس السوشل ميديا لي راهم مبهدلينا
لما تحب انسان تعلم تحبو لله و لدينو و لخلقو و لما تبغض نفس الشي
كامل الناس يفرحو بالمدح لكن أفرح لما يكون المدح حقيقة
ماشي باسكو انسان يدير عليك فيديو فيه بمستوى زوج دورو و نتا علابلك مليح بلي واش راهو يقولو مكاانش منو ونتا راك في الحضيض
محتاج انسان بمحتويات الي يقدمها يساعدك باش توقف ماشي انسنا يخرط عليك ونتا تأمن
واذا كاش انسان قدملك نقد في محلو متعلنش عليه الحرب هوجاء بحجة أنو مسلك وطنيتك
كنت متمنية نشوف هذيك الغيرةلي نشوفها منهم لما واحد يدنا لكاش مشترك في برنامج غناء ولا تمثيل ولا نشوفها غيرة على دينهم وعلى
أخلاقهم لكن هيهات