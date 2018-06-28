ما هاته الخلعة !بهدلتونا بين لجناس

طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الله يمسيكم بالخيرات و الليرات و الذهبات
المهم مع الاختبارات تضربك لgية لي بوليكوب تقول نروح نشوف حاجة فليوتوب ونولي
مع لخر تلقى بلي لgية البوليكوب و لا لgية الشعب الألماني :rolleyes:
~الفنانة معلاباليش واش أسمها تصيبها لعنة الألمان بعدما سبتها منذ سنوات اسمع ماذا قالت ~
~شاهد ماذا قال فلان عن زيارته للألمان و الشعب الألماني ~
~ردة فعل فلان على شهامة الشعب الألماني ~
~صحفي مصري يصف الألمان بأنها قارة و ليس بلد~
~الشيخ الفلاني يتحدث عن زيارته للألمان ~
~القناة الفلانية تنبهر بالألمان و شعبها ~
.......

بون هاذي هي الفيديوات لي دل تطلع تمتم و تخرجلك دايمن وتكرهلك حياتك
كي تشوف وتصادف هاذ العنوايين وكمية الاعجابات و كمية التفاعل و الفرح و التعليقات
تحب تفهم علاه الشعب الألماني مخلوع كامل هكذا :unsure:
ملول كنت دايرة في بالي بلي غير أنا لي عندي انطباع بلي هاد الشعب
ينجذب الى كل ما يبنو في صورة لاكتور لي ميطيحش من لعود
و أنو هو فوق الناس كامل ويموت بالسعادة كي يمدحوه بحوايج هو علابالو مليح بلي مكاينينش فيه
بصح هكذاك و يفرح، و كل من يدير ديزلايك للفيديو هو غيور يغير منو ومن بلادو وبللي مقدرش يلحقلو
من بعد فهمت ملييح بلي الناس فاااقت بهاد الشي تبارك الله عليهم و بداو يخدمو بخلعة هذا الشعب
وكلما يحب واحد يزيد عدد المتابعين ديالو و المشاهدات ساهل ماهل دير فيديو فيه زوج كلمات حلوين على الشعب الألماني
و قعد تفرج كيفاش يطلع
أنا مرانيش ضد اكرام الضيف و ضد اعطاءصورة مليحة على بلادك و أنو كي يجي انسان يمرحبو بيه وكلش
مي فرق مابين الكرم و الخلعة لأنو كون جا كرم كون راهو بدا من ولاد بلادك وروح
ماشي تاكلوا بعضاكم من بعد كي يجي البراني ترفدوه
ماشي لبارح كنت تسب في الشعب المغربي ع الطالعة و النازلة و فجأة دارو عليكم لي فيديو تفكرتو بين لحظة و أخرى أنكم اخوة في الدين
كنت متمنية نشوف هذاك الود فقط لأنو هذاوك الأشخاص خاوتك في الدين ماشي باسكو بلعطك بزوج كلمات علاجال دعمك في البالون ونتا تخلعت و آمنت روحك بيهم
أنا برك حبيت نقول ونأكد راني نهدر على ناس السوشل ميديا لي راهم مبهدلينا
لما تحب انسان تعلم تحبو لله و لدينو و لخلقو و لما تبغض نفس الشي
كامل الناس يفرحو بالمدح لكن أفرح لما يكون المدح حقيقة
ماشي باسكو انسان يدير عليك فيديو فيه بمستوى زوج دورو و نتا علابلك مليح بلي واش راهو يقولو مكاانش منو ونتا راك في الحضيض
محتاج انسان بمحتويات الي يقدمها يساعدك باش توقف ماشي انسنا يخرط عليك ونتا تأمن
واذا كاش انسان قدملك نقد في محلو متعلنش عليه الحرب هوجاء بحجة أنو مسلك وطنيتك
كنت متمنية نشوف هذيك الغيرةلي نشوفها منهم لما واحد يدنا لكاش مشترك في برنامج غناء ولا تمثيل ولا نشوفها غيرة على دينهم وعلى
أخلاقهم لكن هيهات








 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#3
ههههههههههه الموضوع فيه عنوان و فيه محتوى رااايع
هههههههههههههه
و الله و انا نعتمد الموضوع ضحكيني راكي مقلقة و زدتي قلقتيني معاك
المهم راه عندي خدمة في الكواليس و اذا ربي قدرني رايح نرجع للموضوع
و ماذابيك تفكريني باشارة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفو شكون هنا :love: مرحبا حبيبتي طموحة ومرحبا بمواضيعك الجميلة
بصراحة مواقع التواصل الاجتماعي هادي ولا حاكمها من هب ودب ويشارك فيها من هب ودب
فيدويهات بدون قيمة طلع شانهم وفيديوهات الفائدة تلقاها شبه مهجورة
شعب ولا يحب فيديوهات الفضائح وإلا التوقاب، شوفي أي يوتيبور يحب يكسب جمهور يديرلهم فيديو
يحكي فيه قصة حياتو تلقاي الشعب كامل يتبع، أما لي ذكرتيهم نتي هو مثلا يجي شخص أجنبي يدير فيديو
على الجزائر كتر خيرو وهذا أمر مفرح أنو بلادنا تلقى إعجاب من الغير ولكن علاه مانطلعولهاش حنا قيمتها
حتى يجي واحد براني يقول الجزائر جميلة ولا شعبها مسالم؟ علاه دايما نمدو صورة سيئة علينا حتى يجي شخص خلاف
ينحيهالنا، يعني أمر مؤسف حقا والشي لي مايعرفوهش شعبنا أنو درك اليوتيوب والفيديوهات ولات تجارة وسياسة
علابالهم الشعب الجزائري كتر من شعب الصين كي يهجم على حاجة تطلع نسبة المشاهدة تاعها ولاو يتقربو
من الجزائريين عن طريق فيديوهات يشكروهم فيها أو عن طريق فيديوهات يشكرو فيها البلد وهذا لكسب
اللايكات والمشاهدات والمتابعين، للأسف هذه هي السياسة المتبعة الآن لدرجة الأجانب ولاو باه يكسبو
مشاهدين ومتابعين من العرب يديرو فيديوهات زعما تأثير القرآن فيهم عند سماعه يعني ولات سياسة
لي يخدم فيديوهات بنيتو بهدف المنفعة ربي يوفقو أما لي يديرها كسياسة وتجارة بصحتو الناس لي تبع لأنو
لأنو قاسهم في نقطة حساسة وعرف كيفاه يجبد اهتمامهم
شكرا حبيبتي على الموضوع معرف اذا تعاملت معاه بشكل جيد هههه المهم المشاركة
تحياتي
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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#5
سلام عليكم
طموحة هنا يا الروعة ههه
اولا حنا الشعب السويدي مش الالماني خخخخ نحكي على روحي عيني زرقة وشعري صفر دونك حطونا من السويد
ثانيا كيما قلت شعب مريض نفسياا حكيتلكم وحد النهار على الجزائري كي يخرج برا واش يدير حاشاك الا من رحم ربك قاعدين للتهريج والتمريج ويحسبو
في روحهم شعب الله المختار بشوي بشوي نرجعو كي بني اسرائيل ..وهذا كامل من القنوات نتاعنا والفيديوهات اللي يبث فيهم
هاذ النهارات راني نشوف في جماعة رووسيا وحد التهبدايل لا اراك الله لوكان يسمعو بينا لالمان بلي راهم حاطينا منهم لوكان يبعثونا هتلر جديد
وخل وخلي من الفيديوهات اللي تقدر تستميل بيهم الفئة الغبية ويعجبك كي يبداو يحكيو على فلسطين
لوكان جيتو جيرانا يافلسطين لوكان اسرائيل ما قعدتش نهار واحد الله اكبر شكون هذو صحابة ولا تابعين ولا اصحاب المهدي المنتظر
شعب احمق مع احتراماتي للشعب اللي واعي ربي يهنيك شكراا
 
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