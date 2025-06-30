السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









الوراثة في العائلة ..... بين الجينات و السلوكيات





كاين عائلات ترث العقارات و الفيلات و حنا نورثو سلوكيات خرافية و مواهب ماشي في كتاب علوم بصح تعيشها تلقائياً ....





نهدرو بالصوت العالي ... بلا ما نقصدو



الحكاية تبدأ كي تدخل للدار كل واحد يهدر بالعياط حتى الجار يحس روحو هو المقصود



و تلقى شخص من العائلة يقولك أنا ما نزعفش بصح نحب نكون مفهوم مليح







و في العائلات تلقى عندهم فطرة المحقّق كونان ... تلقى شخص يقعد ساكت و من بعد يقولك راني حاس بلي فلان راه جاي و فعلا بعد مدة تلقا فلان جاء صح

حدس أو حاسة سادسة





و تلقى في أي بيت لما حاجة تحبسش ما تمشيش كاين واحد دائما عندو الشجاعة و دون تردد يحلو و يخلط و يلقم هاذي بذيك و يرجعها تمشي نرمال

نقدرو نعتبروه إبداع عائلي







و أيضا الطبخ بالغريزة مكاين لا مقادير لا ميزان

عندنا الطياب يبدأ بعبارة زيد شوية مشي بزاف و من هنا جات مقولة عينك هي ميزانك

وفي الأخير الطبق يجي يا إمّا قنبلة فالبنة يا إمّا تجربة ما تتعاودش







مهارة التمثيل لحالات الطوارئ العائلية



مثلا تجي مناسبة كبيرة تلقى شخص يقول

راسي راه يدور ما نقدرش نروح

و يوم الغدوة تلقاه لاباس بيه و يدور و يڨصر





ما نورثوش غير العادات ... نورثو أيضا البهجة و السرور



واش من ذهب ولا الأموال و الماديات ؟



حنا ورثتنا هي الضحكة و المرح و القلب الأبيض و القصص اللي تتعاود بين فترة و أخرى و

كل واحد فينا فيه حاجة من هذا الميراث و كل ضحكة تثبت أنو دمنا فيه نكهة مميزة







و أنتوما واش ورثتو من عائلتكم



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