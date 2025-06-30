الوراثة في العائلة ..... بين الجينات و السلوكيات

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




الوراثة في العائلة ..... بين الجينات و السلوكيات


كاين عائلات ترث العقارات و الفيلات و حنا نورثو سلوكيات خرافية و مواهب ماشي في كتاب علوم بصح تعيشها تلقائياً ....


نهدرو بالصوت العالي ... بلا ما نقصدو

الحكاية تبدأ كي تدخل للدار كل واحد يهدر بالعياط حتى الجار يحس روحو هو المقصود

و تلقى شخص من العائلة يقولك أنا ما نزعفش بصح نحب نكون مفهوم مليح



و في العائلات تلقى عندهم فطرة المحقّق كونان ... تلقى شخص يقعد ساكت و من بعد يقولك راني حاس بلي فلان راه جاي و فعلا بعد مدة تلقا فلان جاء صح
حدس أو حاسة سادسة


و تلقى في أي بيت لما حاجة تحبسش ما تمشيش كاين واحد دائما عندو الشجاعة و دون تردد يحلو و يخلط و يلقم هاذي بذيك و يرجعها تمشي نرمال
نقدرو نعتبروه إبداع عائلي



و أيضا الطبخ بالغريزة مكاين لا مقادير لا ميزان
عندنا الطياب يبدأ بعبارة زيد شوية مشي بزاف و من هنا جات مقولة عينك هي ميزانك
وفي الأخير الطبق يجي يا إمّا قنبلة فالبنة يا إمّا تجربة ما تتعاودش



مهارة التمثيل لحالات الطوارئ العائلية

مثلا تجي مناسبة كبيرة تلقى شخص يقول
راسي راه يدور ما نقدرش نروح
و يوم الغدوة تلقاه لاباس بيه و يدور و يڨصر


ما نورثوش غير العادات ... نورثو أيضا البهجة و السرور

واش من ذهب ولا الأموال و الماديات ؟

حنا ورثتنا هي الضحكة و المرح و القلب الأبيض و القصص اللي تتعاود بين فترة و أخرى و
كل واحد فينا فيه حاجة من هذا الميراث و كل ضحكة تثبت أنو دمنا فيه نكهة مميزة



و أنتوما واش ورثتو من عائلتكم

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توقيع ام أمينة
موضوع مميز يعطيك الصحة :
ساعات نقعد نتأمل في والديا و خاوتي ونقارن و نحلل ونشوف في واش نتشابهوا ،الحاجة المشتركة بيني وبين والديا وخاوتي بكل افتخار ،النية الطيبة وحب مساعدة الغير ،حب الاطفال ،
الوراثة ورثت على الوالد نتاعي اشياء جيدة تتعلق بالاخلاق والتربية و اشياء سيئة تتعلق بالمال و الجيب المثقوب ،
الام نتاعي ورثت منها النظرة الثاقبة في الناس و الفراسة والحدس في توقع الاشياء و الخلعة و القولون العصبي ،
اما الحمد لله ديما نحمد ربي على الوالدين نتاعي وعلى خاوتي وخواتاتي ياودي كون نولد من جديد و يخيروني في العائلة نقلهم نخير هذي العائلة صحيتي على الموضوع .
 
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




الوراثة في العائلة ..... بين الجينات و السلوكيات


كاين عائلات ترث العقارات و الفيلات و حنا نورثو سلوكيات خرافية و مواهب ماشي في كتاب علوم بصح تعيشها تلقائياً ....
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و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
صراحة عجبني موضوعك هههه فيه نوع من الفكاهة بالخصوص من جانب الارث😂😂

قال ام أمينة:
نهدرو بالصوت العالي ... بلا ما نقصدو

الحكاية تبدأ كي تدخل للدار كل واحد يهدر بالعياط حتى الجار يحس روحو هو المقصود

و تلقى شخص من العائلة يقولك أنا ما نزعفش بصح نحب نكون مفهوم مليح



و في العائلات تلقى عندهم فطرة المحقّق كونان ... تلقى شخص يقعد ساكت و من بعد يقولك راني حاس بلي فلان راه جاي و فعلا بعد مدة تلقا فلان جاء صح
حدس أو حاسة سادسة
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الصوت العالي نذكر قبل زواج أخواتي كنا كي نهدرو ماعندناش لغة الحوار نحكيو الكل مع بعض و نفهمو ع بعض ههه و زيدها بالصوت العالي ( وهذي ورث من أخوالي هههه)
المحقق كونان ولا صاحب الحاسة السادسة في عائلتي الصغيرة او الكبيرة أنا الكل يعيطولي باش يدو وش نحس مرة قلتلهم علاش حاسبيني "شوافة"😂
قال ام أمينة:
و تلقى في أي بيت لما حاجة تحبسش ما تمشيش كاين واحد دائما عندو الشجاعة و دون تردد يحلو و يخلط و يلقم هاذي بذيك و يرجعها تمشي نرمال
نقدرو نعتبروه إبداع عائلي
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الوالد ربي يرحمو كان يقولنا درك نخدمو و كان حل الحاجة في أمان الله راحت و الشجاعة ديتها من عندو ههه لكن نصلح الحاجة بعكسو
قال ام أمينة:
و أيضا الطبخ بالغريزة مكاين لا مقادير لا ميزان
عندنا الطياب يبدأ بعبارة زيد شوية مشي بزاف و من هنا جات مقولة عينك هي ميزانك
وفي الأخير الطبق يجي يا إمّا قنبلة فالبنة يا إمّا تجربة ما تتعاودش
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عينك ميزانك تعلمت بيها و علمت أهل زوجي في الامور لي حبوها من ايديا بعينك ميزانك و لقيتها وراثة من عند زوجة جدي كي علمت الأم و خالتي عينك ميزانك لا قيس لا شيء اخر
قال ام أمينة:
و أنتوما واش ورثتو من عائلتكم
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من جهة الأعمام ورثنا العصبية المفرطة
من جهة الاخوال لاطونسيو و السكر🫣
رغم أنه الحمد لله جدتي لأمي ربي يرحمها خلاتلنا قطعة ارض هههه 🌹
يعطيك الصحة أخيتي أم أمينة
 
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