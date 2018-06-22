الدرس الثاني انشاء عمل جديد " غلاف فيس بوك للمبتدئين "

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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بسم-الله.gif



أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه


دورة.gif


في مايلي س اشرح لكم قائمة file

PicsArt_05-08-09.34.32.jpg


1ـ New : انشاء ملف جديد
2ـ open : فتح
3ـBrowes: استعرض هنا نستعرض الصورة
4ـClose: اغلاق العمل
5ـ close All: اغلاق كل الاعمال
6 ـsave: حفظ
7ـsave as حفظ باسم
8ـsave for web & Devices: حفظ الملف على شكل ملف ويب او صيغ اخرى نتعرف عليها فيما بعض
9ـ Exit : خروج من برنامج الفتوشوب




لانشاء غلاف الفيس بوك نقوم بما يلي

*ـ ملف جديد New
عندما نريد انشاء ملف جديد نختار من قائمة New ⇦ file

IMG_20180615_171805.jpg


تظهر لنا هذه القائمة سنتعرف على اهم العناصر فيها :

IMG_20180615_172628.jpg







بعد تحديد المقياس وو عنوان الصورة و الدقة يظهر لنا حقل العمل
هكذا :

Screenshot_2018-06-15-17-54-33.png



نختار خلفية ونسحبها فوق العمل بطريقتين :
1ـ فتح الملف الذي توجد به الصورة و صحبها فوق مساحة العمل الطريقة قمت بتوضيحها مسبقا
IMG_20180615_174931.jpg
2ـ او من خلال فتح من قائمة file تفتح لنا صورة في البرنامج
لكن في نافدة ثانية نقوم بسحبها الى النافدة الاولى لمساحة التي نعمل عليها
هنا تصبح لدينا الصورة ونقوم بتعديلها لتلائم حجم العمل عن طريق تكبيرها من زوايا الصورة لكن مع الضغط على shift بشكل مستمر حتى لا تضيع جودة الصورة في حال لم يظهر لكم زوايا الصورة اضغطوا علىcntl+ t و هكذا تظهر لكم الزوايا و تستطيعون تكبيرها كما شئتم.

IMG_20180616_004412.jpg

كذلك لتزين المساحة نضيف الصورتين
الصورة الاولى ثم نضغط enter

ثم نضيف الصورة الثانية و نضبط الحجم ثم enter

Screenshot_2018-06-16-00-47-43.png




وطبعا الصورتين الاخيرتين نوعها png بدون خلفية لا تحتاج الى قص فقط تكبير او تصغيرها.

ثم نقوم بحفظها في الصورة موضحة الطريقة
IMG_20180616_004941.jpg



الصور التي استعملتها لكم في الدرس مرفقة :

22.jpg

44.png

11.png





الى هنا يكون انتهى درس اليوم



في انتظار تطبيقاتكم







 

المرفقات

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي ياسمين على الدرس
المنسق والمفصل جيّدا
شكرا على جهودك المبذولة عزيزتي
لإيصال الطريقة إلينا
اذا قدرت يمكن نعمل تطبيق للدرس ان شاء الله
شكرا غاليتي على الموضوع المميز
تحياتي​
 
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