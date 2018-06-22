الدرس الثاني انشاء عمل جديد " غلاف فيس بوك للمبتدئين "

2ـ او من خلال فتح من قائمة file تفتح لنا صورة في البرنامج

لكن في نافدة ثانية نقوم بسحبها الى النافدة الاولى لمساحة التي نعمل عليها

هنا تصبح لدينا الصورة ونقوم بتعديلها لتلائم حجم العمل عن طريق تكبيرها من زوايا الصورة لكن مع الضغط على shift بشكل مستمر حتى لا تضيع جودة الصورة في حال لم يظهر لكم زوايا الصورة اضغطوا علىcntl+ t و هكذا تظهر لكم الزوايا و تستطيعون تكبيرها كما شئتم.