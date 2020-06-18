السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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نعلن اليوم عن نتائج مسابقة شيف اللمة التي كانت ممتعة هذه السنة بمشاركة الاخوات
فكانت النتائج كالتالي:
المرتبة الاولى للاخت الفنانة @Soumia hadj mohammed بعد ان استوفت كامل شروط المسابقة وقدمت احلى واشهى الاطباق
تتحصل على المرتبة الاولى عن جدارة واستحقاق
نهديها وسام
المرتبة الثانية كانت بالتساوي للاختين @الحلم الوردي
@Yasmina zahra
بعد تساويهما في تقديم المواضيع
تتحصلان على وسام المرتبة الثانية
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بارك الله فيكم جميعا