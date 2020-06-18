نتائج مسابقة شيف اللمة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,096
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نعلن اليوم عن نتائج مسابقة شيف اللمة التي كانت ممتعة هذه السنة بمشاركة الاخوات
فكانت النتائج كالتالي:


المرتبة الاولى للاخت الفنانة @Soumia hadj mohammed بعد ان استوفت كامل شروط المسابقة وقدمت احلى واشهى الاطباق




تتحصل على المرتبة الاولى عن جدارة واستحقاق

نهديها وسام


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المرتبة الثانية كانت بالتساوي للاختين @الحلم الوردي
@Yasmina zahra

بعد تساويهما في تقديم المواضيع


تتحصلان على وسام المرتبة الثانية

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نشكر كل من شارك معنا

بارك الله فيكم جميعا
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,951
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الف مبروك الف مبروك عقبال نجاحات أخرى ان شاء الله العام القادم إن شاء الله بمشاركات جديدة
 
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