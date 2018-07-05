بعثني ليك سي فلان ( و أمور أخرى ) هي دبلومات التوظيف

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 8,850
- الإعجابات
- 19,475
- النقاط
- 1,061
- الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم في اللمة العزيزة
خاوتي في الصيف ترتفع الحرارة و معها ترتفع حرارة مسابقات التوظيف
و يكثر الجري و البحث عن مسابقات التوظيف
و الكل يغني على ليلاه
هته ليلاه في الواقع كان لازم يكون الدبلوم أو المؤهل الدراسي و سنوات الخبرة
لكن الحقيقة ماهيش كيما هاك البتة
المؤهل اللي يعمل الفارق في بزاف مسابقات هي
بعثني عندك فلان ... فلان هو الدبلوم و هو الخبرة و هو السبب الرئيس في التوظيف
و للأسف هته الجراثيم راهي ياسرة و ماخلات لأولاد الحلال حتى حاجة
و هناك دبلومات أخرى مثلا تحمير الشفايف و لبس الفاضح
في الحقيقة هو عيب كبير تلقى مرأة من أجل التوظيف تقدم نفسها و شكلها كنوع من الإغراء مقابل الوظيفة
و هناك دبلوم آخر و هو الشكارة ماهيش نتاع الحليب او السميد لالا هي شكارة نتاع الفلوس
كيما يقولوا ناس زمان الدراهم تصنع طريق في البحر
لكن لازم حاجة نفهمها و هي كل واحد يدخل بالواسطة او بالرشوة للوظيفة لازم يعرف
انه اكبر سااارق لأنه سرق رزق و وظيفة إنسان آخر
و عمره ما راح يتهنى بيها
و كاين حاجة أخرى هي الكثير ممن يتحصل على وظيفة بالطرق السابقة
يقول
راهي البلاد كلها هكا
لالالا راك غالط يا ولدي أنت راك تاخذ في حق آخر و ماتكذبش على روحك بهاذ الكلمة
و أكيد يوما ما رايح تصيبك لعنة الظلم اللي لحقته بإنساان آخر
واش نقول الله يهدي هاذ الكائنات المريخية
خاوتي في الصيف ترتفع الحرارة و معها ترتفع حرارة مسابقات التوظيف
و يكثر الجري و البحث عن مسابقات التوظيف
و الكل يغني على ليلاه
هته ليلاه في الواقع كان لازم يكون الدبلوم أو المؤهل الدراسي و سنوات الخبرة
لكن الحقيقة ماهيش كيما هاك البتة
المؤهل اللي يعمل الفارق في بزاف مسابقات هي
بعثني عندك فلان ... فلان هو الدبلوم و هو الخبرة و هو السبب الرئيس في التوظيف
و للأسف هته الجراثيم راهي ياسرة و ماخلات لأولاد الحلال حتى حاجة
و هناك دبلومات أخرى مثلا تحمير الشفايف و لبس الفاضح
في الحقيقة هو عيب كبير تلقى مرأة من أجل التوظيف تقدم نفسها و شكلها كنوع من الإغراء مقابل الوظيفة
و هناك دبلوم آخر و هو الشكارة ماهيش نتاع الحليب او السميد لالا هي شكارة نتاع الفلوس
كيما يقولوا ناس زمان الدراهم تصنع طريق في البحر
لكن لازم حاجة نفهمها و هي كل واحد يدخل بالواسطة او بالرشوة للوظيفة لازم يعرف
انه اكبر سااارق لأنه سرق رزق و وظيفة إنسان آخر
و عمره ما راح يتهنى بيها
و كاين حاجة أخرى هي الكثير ممن يتحصل على وظيفة بالطرق السابقة
يقول
راهي البلاد كلها هكا
لالالا راك غالط يا ولدي أنت راك تاخذ في حق آخر و ماتكذبش على روحك بهاذ الكلمة
و أكيد يوما ما رايح تصيبك لعنة الظلم اللي لحقته بإنساان آخر
واش نقول الله يهدي هاذ الكائنات المريخية