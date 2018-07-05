بعثني ليك سي فلان ( و أمور أخرى ) هي دبلومات التوظيف

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم في اللمة العزيزة
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خاوتي في الصيف ترتفع الحرارة و معها ترتفع حرارة مسابقات التوظيف
و يكثر الجري و البحث عن مسابقات التوظيف
و الكل يغني على ليلاه
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هته ليلاه في الواقع كان لازم يكون الدبلوم أو المؤهل الدراسي و سنوات الخبرة
لكن الحقيقة ماهيش كيما هاك البتة
المؤهل اللي يعمل الفارق في بزاف مسابقات هي
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بعثني عندك فلان ... فلان هو الدبلوم و هو الخبرة و هو السبب الرئيس في التوظيف
و للأسف هته الجراثيم راهي ياسرة و ماخلات لأولاد الحلال حتى حاجة
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و هناك دبلومات أخرى مثلا تحمير الشفايف و لبس الفاضح
في الحقيقة هو عيب كبير تلقى مرأة من أجل التوظيف تقدم نفسها و شكلها كنوع من الإغراء مقابل الوظيفة
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و هناك دبلوم آخر و هو الشكارة ماهيش نتاع الحليب او السميد لالا هي شكارة نتاع الفلوس
كيما يقولوا ناس زمان الدراهم تصنع طريق في البحر
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لكن لازم حاجة نفهمها و هي كل واحد يدخل بالواسطة او بالرشوة للوظيفة لازم يعرف
انه اكبر سااارق لأنه سرق رزق و وظيفة إنسان آخر
و عمره ما راح يتهنى بيها
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و كاين حاجة أخرى هي الكثير ممن يتحصل على وظيفة بالطرق السابقة
يقول
راهي البلاد كلها هكا
لالالا راك غالط يا ولدي أنت راك تاخذ في حق آخر و ماتكذبش على روحك بهاذ الكلمة
و أكيد يوما ما رايح تصيبك لعنة الظلم اللي لحقته بإنساان آخر
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واش نقول الله يهدي هاذ الكائنات المريخية
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا أخي الأمين الناس لم تعد تؤمن بالله عز وجل يعني حاطين قدرة
البشر أقوى من قدرة الله عز وجل، وماش عارفين أن العمل ما يجيش بطرق ملتوية
والعمل رزق من ربي يعني ماش كي قدمت رشوة باه خدمت، لو ما ربي كتبلك هاداك العمل
ما تخدمش حتى ولو بالرشوة، كلشي بمكتوب ربي سبحانو الناس برك لي جاهلة وغير مؤمنة بالله
لما تكون عندك كفاءة وخبرة ومحقور وتحتاج مثلا انسان صاحب منصب مليح على الاقل يمهدلك الطريق
نشوفها ماش عيب، لكن العيب لي يدخل وهو صفر لا عمل ولا كفاءة ولا ديبلوم ويحوس يطلع بالرشوة
أو بطريقة قول لفلان، للاسف معظم المناصب المحكومة درك حاكمينها ناس ماعندهم حتى مؤهلات لذلك
كاينة قصة تاع شخص راح يدير كونكور ويقبلو فيه شخص واحد من بين 10 أشخاص من بعد كي مانجحش
قال والله نروح نشوف شكون من الناس لي شاركو معايا لي نجح في الكونكور ساع لقاه شخص ما شاركش
اصلا هههه وهذا دليل أن المناصب محكومة من الأول من ناس معينة، لكن كيما قلت من قبل كلشي بيد
ربي سبحانو، الانسان لازم يعرف بلي رزقو بيد ربي ومشا بيد العبد ونهار يكتبلو ربي يخدم بلا مزية اي شخص
وربي يهدينا ويهديهم ان شاء اللهن شكرا على الموضوع أخي
تحياتي

 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
8,850
الإعجابات
19,475
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا أخي الأمين الناس لم تعد تؤمن بالله عز وجل يعني حاطين قدرة
البشر أقوى من قدرة الله عز وجل، وماش عارفين أن العمل ما يجيش بطرق ملتوية
والعمل رزق من ربي يعني ماش كي قدمت رشوة باه خدمت، لو ما ربي كتبلك هاداك العمل
ما تخدمش حتى ولو بالرشوة، كلشي بمكتوب ربي سبحانو الناس برك لي جاهلة وغير مؤمنة بالله
لما تكون عندك كفاءة وخبرة ومحقور وتحتاج مثلا انسان صاحب منصب مليح على الاقل يمهدلك الطريق
نشوفها ماش عيب، لكن العيب لي يدخل وهو صفر لا عمل ولا كفاءة ولا ديبلوم ويحوس يطلع بالرشوة
أو بطريقة قول لفلان، للاسف معظم المناصب المحكومة درك حاكمينها ناس ماعندهم حتى مؤهلات لذلك
كاينة قصة تاع شخص راح يدير كونكور ويقبلو فيه شخص واحد من بين 10 أشخاص من بعد كي مانجحش
قال والله نروح نشوف شكون من الناس لي شاركو معايا لي نجح في الكونكور ساع لقاه شخص ما شاركش
اصلا هههه وهذا دليل أن المناصب محكومة من الأول من ناس معينة، لكن كيما قلت من قبل كلشي بيد
ربي سبحانو، الانسان لازم يعرف بلي رزقو بيد ربي ومشا بيد العبد ونهار يكتبلو ربي يخدم بلا مزية اي شخص
وربي يهدينا ويهديهم ان شاء اللهن شكرا على الموضوع أخي
تحياتي

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أهلا أختي مريومة واش راكي انت و العايلة
فكرتيني بحاجة و هو مستوى هاذ الناس لما يتوظفوا يعني واش راح ننتظر من أستاذ ربح الوظيفة بالواسطة
و هو محدود الإمكانيا هنا تقع كوارث أخرى و رايح يترتب أجيال من التلاميذ كلها عندها مستوى محدود
بسب هاذاك الأستاذ

كنت نعمل في متوسطة في عقود لانام كيما تعرفي دخلت وحدة تخدم معانا زعمة مشرفة
و قارية في الجامعة الله يبارك
الأخت هاذي والله يا مريم ما تعرفش تكتب جملة صحيحة يعني كي تملي عليها مثلا
ورقة الدخول تكتبها هكا ورقة ادخول
أو سجل التسجيل تكتبها هكا سجل ادخول
و لما دخليها في التاء المربوطة و الممدودة و الهمزة راح تشوفي العجب
كلفناها في الأخير بمراقبة بنات النصف داخلي زادت كملت عليهم لما بدات تقري فيهم هههههههههه
 
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