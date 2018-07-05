بعثني ليك سي فلان ( و أمور أخرى ) هي دبلومات التوظيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله يا أخي الأمين الناس لم تعد تؤمن بالله عز وجل يعني حاطين قدرة

البشر أقوى من قدرة الله عز وجل، وماش عارفين أن العمل ما يجيش بطرق ملتوية

والعمل رزق من ربي يعني ماش كي قدمت رشوة باه خدمت، لو ما ربي كتبلك هاداك العمل

ما تخدمش حتى ولو بالرشوة، كلشي بمكتوب ربي سبحانو الناس برك لي جاهلة وغير مؤمنة بالله

لما تكون عندك كفاءة وخبرة ومحقور وتحتاج مثلا انسان صاحب منصب مليح على الاقل يمهدلك الطريق

نشوفها ماش عيب، لكن العيب لي يدخل وهو صفر لا عمل ولا كفاءة ولا ديبلوم ويحوس يطلع بالرشوة

أو بطريقة قول لفلان، للاسف معظم المناصب المحكومة درك حاكمينها ناس ماعندهم حتى مؤهلات لذلك

كاينة قصة تاع شخص راح يدير كونكور ويقبلو فيه شخص واحد من بين 10 أشخاص من بعد كي مانجحش

قال والله نروح نشوف شكون من الناس لي شاركو معايا لي نجح في الكونكور ساع لقاه شخص ما شاركش

اصلا هههه وهذا دليل أن المناصب محكومة من الأول من ناس معينة، لكن كيما قلت من قبل كلشي بيد

ربي سبحانو، الانسان لازم يعرف بلي رزقو بيد ربي ومشا بيد العبد ونهار يكتبلو ربي يخدم بلا مزية اي شخص

وربي يهدينا ويهديهم ان شاء اللهن شكرا على الموضوع أخي

تحياتي



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