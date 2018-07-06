تجمّع اللمــــ مربّي الحيوانات والنباتات ــاويين

إخواني اللماويين أخواتي اللماويات صباحكم/مساؤكم سعيد

وأسعد الله كل أوقاتكم وملأها بركة

نلتقي هنا داخل هذا الموضوع لنصنع أكبر تجمّع لمحبّي الحيوانات وتربيتهم إضافة لمحبّي النباتات والاعتناء بهم داخل اللمة

فكثيرون منا مهووسون بزراعة الأزهار والأشجار وغالبا ما يصادفون بعض الصعوبات في الاعتناء بها

فيبحثون عن تجارب الآخرين التي قد تفيدهم أو عن معلومات تسهل عليهم ممارسة هذه الهواية الجميلة

إذن هنا سنستفيد من تجارب بعضنا البعض وقد نجد من لديه خبرة في هذا الأمر فيساعدنا بنصائحه القيمة

كذلك كثيرون مهتمون بتربية مختلف الحيوانات من كلاب وقطط وعصافير وغيرها ولكن غالبا ما يصادفون

مواقف صعبة تعرقل ممارستهم لهذه الهواية أو هذ العملية النبيلة فليس شرطا أن تكون مربيا للحيوانات

قد يصادفك حيوان متشرد يوما ما وتحب تقديم المساعدة له وربما يكون هذا الموضوع كدليل لك ويساعدك

إذن داخل هذا الموضوع شاركونا تجاربكم الناجحة والفاشلة بخصوص ما سبق ذكره

شاركونا معلوماتكم، أسئلتكم، استفساراتكم عن مخاطر بعض الحيوانات أو عن طريقة تربيتهم

أو حتى عن طريقة زرع بعض النباتات، علنا نستفيد منها معا

واستدعي الأخ @hakim story بما أنه يدرس البيطرة قد يفيدنا في بعض الأمور

أو يجيبنا على بعض الأسئلة

أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم ويكون فيه فائدة لكم، فحتى ولو لم تكن من محبي تربية الحيوانات أو النباتات

ادخل واستفد معنا فقد تحتاج لهذه المعلومات يوما ما في حياتك