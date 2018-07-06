تجمّع اللمــــ مربّي الحيوانات والنباتات ــاويين

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,104
الإعجابات
45,853
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1

إخواني اللماويين أخواتي اللماويات صباحكم/مساؤكم سعيد
وأسعد الله كل أوقاتكم وملأها بركة
نلتقي هنا داخل هذا الموضوع لنصنع أكبر تجمّع لمحبّي الحيوانات وتربيتهم إضافة لمحبّي النباتات والاعتناء بهم داخل اللمة
فكثيرون منا مهووسون بزراعة الأزهار والأشجار وغالبا ما يصادفون بعض الصعوبات في الاعتناء بها
فيبحثون عن تجارب الآخرين التي قد تفيدهم أو عن معلومات تسهل عليهم ممارسة هذه الهواية الجميلة
إذن هنا سنستفيد من تجارب بعضنا البعض وقد نجد من لديه خبرة في هذا الأمر فيساعدنا بنصائحه القيمة
كذلك كثيرون مهتمون بتربية مختلف الحيوانات من كلاب وقطط وعصافير وغيرها ولكن غالبا ما يصادفون
مواقف صعبة تعرقل ممارستهم لهذه الهواية أو هذ العملية النبيلة فليس شرطا أن تكون مربيا للحيوانات
قد يصادفك حيوان متشرد يوما ما وتحب تقديم المساعدة له وربما يكون هذا الموضوع كدليل لك ويساعدك

إذن داخل هذا الموضوع شاركونا تجاربكم الناجحة والفاشلة بخصوص ما سبق ذكره
شاركونا معلوماتكم، أسئلتكم، استفساراتكم عن مخاطر بعض الحيوانات أو عن طريقة تربيتهم
أو حتى عن طريقة زرع بعض النباتات، علنا نستفيد منها معا
واستدعي الأخ @hakim story بما أنه يدرس البيطرة قد يفيدنا في بعض الأمور
أو يجيبنا على بعض الأسئلة

أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم ويكون فيه فائدة لكم، فحتى ولو لم تكن من محبي تربية الحيوانات أو النباتات
ادخل واستفد معنا فقد تحتاج لهذه المعلومات يوما ما في حياتك
تحيـــــــــــــــــــاتي

 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,758
الإعجابات
28,129
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
يا سلام فكرة حلوة كتير، خصوصاً واني من هووسي الزراعة والشجر كما قلتي
ان شاء الله رح شاركن تجاربي الناجحة والفاشلة مع الصور ;)

تسلمي يا عسل على الموضوع الحلو متلك
بالتوفيق لكم جميعا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top