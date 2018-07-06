استفسار حول حبوب منع الحمل سيرازيت

السلام عليكم

ولدت بنوتة منذ حوالي ٥١ يوم و استعمل حبوب منع الحمل سيرازيت من اجل الرضاعة اريد الاستفسار حول الدورة الشهرية هل من الصحي انقطاع الدورة و هل من تفسير طبي لمن لها معلومات حول الموضوع و شكرا