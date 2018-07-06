استفسار حول حبوب منع الحمل سيرازيت

حكايا الورد

حكايا الورد

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#1
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#1
السلام عليكم
ولدت بنوتة منذ حوالي ٥١ يوم و استعمل حبوب منع الحمل سيرازيت من اجل الرضاعة اريد الاستفسار حول الدورة الشهرية هل من الصحي انقطاع الدورة و هل من تفسير طبي لمن لها معلومات حول الموضوع و شكرا
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
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#2
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#2
وعليكم السلاام ورحمة الله وبركاته
أهلا حبيبتي حكايا الورد
مباارك لك المولودة الجديدة تتربى في عزكم إن شاء الله ..^^
وإن شاء الله تلقاي إجابة حبيبتي
 
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