استفسار حول حبوب منع الحمل سيرازيت

حكايا الورد
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السلام عليكم
ولدت بنوتة منذ حوالي ٥١ يوم و استعمل حبوب منع الحمل سيرازيت من اجل الرضاعة اريد الاستفسار حول الدورة الشهرية هل من الصحي انقطاع الدورة و هل من تفسير طبي لمن لها معلومات حول الموضوع و شكرا
ولدت بنوتة منذ حوالي ٥١ يوم و استعمل حبوب منع الحمل سيرازيت من اجل الرضاعة اريد الاستفسار حول الدورة الشهرية هل من الصحي انقطاع الدورة و هل من تفسير طبي لمن لها معلومات حول الموضوع و شكرا