الاختراعات ومدارو فينا

Skor m@k
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
هذا اللي قالك نسيت كيفاه نبدى المقدمة هههه ليوم ماعرفتش نبداها ههه
كنت راح نحكي على ليلى والذئب ممبعد خفت تتوسوس الوردة الحمراء نهار كانت قبعة حمراء ممبعد تخلطتلي ...
جيت نكتب موضوع وانا مزال مجاني حتى فكرة على واش راح نكتب هههه راني سيريو هههه
ايا خلاص تفكرت موضوع كنت راح نكتبو زمان
تشفاو نهار بدات الاختراعات تدخل للدزاير كيما البرتابل والكيتمان والسكايب والفايس
كي شغل حاجة جديدة دخلت علينا الناس كامل يتخلعو وجي حاجة بيزار فالأول
البرتابل نهار دخل المرة الأولى الناس كي تقوللها نقدر برا فالزنقة نعيط للفيكس ماتامنكش
حنا بلاك كنا صغار بيه بيه نأمنو بلي تقدر تصرى
بصح ناس كبار هههه توريلهم البرتابل ويهدرو بيه ومايأمنوكش يقولولك تكذب هههه
انا بصراحة نهار خرج شراه بابا 3310 بوحد زوج ملاين ولا أكثر ولابيس جيزي هذاك الوقت
تقول كاش حاجة كبيرة هذاك الوقت سورتو زدنا لقينا فيه الدودة الأسطورية هههه
ونشفى نهار خرج لبلوتوث لي يديروه فالأذن يهدرو بيه
تلاقيت بماني كانت خرجت لبرا وكانت لامودا تاع البلوتوث ههههه
الناس كامل بيه وتهدر ههههههههكي دخلت للدار قالتلي ياوليدي الناس كامل هبلو هههه
راهم يمشو ويهدرو وحدهم ومنذاك يضحكو ومنذاك يعيطو
مسكينة مافهمت والو
وتانيت نهار خرج السكايب الناس كامل تهدر عليه وتهدر بيه
وزيد الناس لي خلعهم هذا وماتامنوهش تقدر تهدر باطل لوين حبيت
كانو ليسيباركافي معمرين بالغاشي كامل يهدرو هههه
تلقاه يهدر مع صاحبو وهو قدامي فالميكرو لاخر ههههههههه
كاين بزاف عفايس نشفالهم نهار خرجو الناس ماتامنوهمش فالمرة الاولى وضرك ولات حاجة عادية
اياو كل واحد يقولنا واش من اختراع كي سمع بيه ماتامنش بلي صح منو هذا
تشاو