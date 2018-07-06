الاختراعات ومدارو فينا

Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
#1
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,013
الإعجابات
19,308
النقاط
1,901
#1



هذا اللي قالك نسيت كيفاه نبدى المقدمة هههه ليوم ماعرفتش نبداها ههه
كنت راح نحكي على ليلى والذئب ممبعد خفت تتوسوس الوردة الحمراء نهار كانت قبعة حمراء ممبعد تخلطتلي ...

جيت نكتب موضوع وانا مزال مجاني حتى فكرة على واش راح نكتب هههه راني سيريو هههه
ايا خلاص تفكرت موضوع كنت راح نكتبو زمان

تشفاو نهار بدات الاختراعات تدخل للدزاير كيما البرتابل والكيتمان والسكايب والفايس
كي شغل حاجة جديدة دخلت علينا الناس كامل يتخلعو وجي حاجة بيزار فالأول

البرتابل نهار دخل المرة الأولى الناس كي تقوللها نقدر برا فالزنقة نعيط للفيكس ماتامنكش
حنا بلاك كنا صغار بيه بيه نأمنو بلي تقدر تصرى
بصح ناس كبار هههه توريلهم البرتابل ويهدرو بيه ومايأمنوكش يقولولك تكذب هههه
انا بصراحة نهار خرج شراه بابا 3310 بوحد زوج ملاين ولا أكثر ولابيس جيزي هذاك الوقت
تقول كاش حاجة كبيرة هذاك الوقت سورتو زدنا لقينا فيه الدودة الأسطورية هههه


ونشفى نهار خرج لبلوتوث لي يديروه فالأذن يهدرو بيه
تلاقيت بماني كانت خرجت لبرا وكانت لامودا تاع البلوتوث ههههه
الناس كامل بيه وتهدر ههههههههكي دخلت للدار قالتلي ياوليدي الناس كامل هبلو هههه
راهم يمشو ويهدرو وحدهم ومنذاك يضحكو ومنذاك يعيطو
مسكينة مافهمت والو

وتانيت نهار خرج السكايب الناس كامل تهدر عليه وتهدر بيه
وزيد الناس لي خلعهم هذا وماتامنوهش تقدر تهدر باطل لوين حبيت
كانو ليسيباركافي معمرين بالغاشي كامل يهدرو هههه
تلقاه يهدر مع صاحبو وهو قدامي فالميكرو لاخر ههههههههه

كاين بزاف عفايس نشفالهم نهار خرجو الناس ماتامنوهمش فالمرة الاولى وضرك ولات حاجة عادية
اياو كل واحد يقولنا واش من اختراع كي سمع بيه ماتامنش بلي صح منو هذا

تشاو

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,009
الإعجابات
60,427
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههههههه والله فكرتني في احلى ايام
لما ظهر البورتابل كنت نقرى في الثانوية
ايا بدا يشيع الساجام لي يشعل بالضو ههههههههههههه والنوكيا ميل صون هههههههههههههههه مالا صحبتي شرات واحد
وتضال تزوخ عليا وانا نبات نحلم بيه ههههههه
وتسمع الناس كل يقولو بتنا npipiw لبعض ههههههههههههههههههه
ديجا تفكرت كلمة pipili ههههههههه درك ام عادو يقولو bipili و بعد عام هاكاك بابا شرى واحد ميخلي حتى واحد يدور بيه ههههه وانا كنت نسرقهولو ونلعب الدودا
زادت شرات ماما واحد وليت نديه معايا للثانوية ونبيبي لصحاباتي في الليل
وكي تشارجي ماما كارطة تاع 100 الف ههههههه ونولو نهدرو بيها
نقولها اعطيني نبعث لصحاباتي ميساج ايماج برك نبعث هاذوك الاشكال لي يضحكو في النوكيا
وكانت هاذي قمة السعادة عندنا
ونهار ظهر السكايب كنت في الجامعة ايا انجاز كبير
نسجلو ونمدو السكايب لبعض ونحكو بيه
ووحدة وححدة تطورت الحالة ووصلنا لما وصلنالو اليوم
بصح صماطت ماشي كيما هاذ الوقت لي كانت تظهر فيه الاختراعات ونتخلعو فيها ههه
الجيل هاذا ميقدرش يفهمنا على ماه راحنا نحكو
لانو جا لقى كلش قدامو
لقى بورتابل تاع لي توش يكوناكتي بيه ف ماش راح يفهم بنة انك تطفي الضو وتدخل تحت الزاورة وتلعب الدودة ههه يعطيك الصحة
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
#3
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,013
الإعجابات
19,308
النقاط
1,901
#3
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههههههه والله فكرتني في احلى ايام
لما ظهر البورتابل كنت نقرى في الثانوية
ايا بدا يشيع الساجام لي يشعل بالضو ههههههههههههه والنوكيا ميل صون هههههههههههههههه مالا صحبتي شرات واحد
وتضال تزوخ عليا وانا نبات نحلم بيه ههههههه
وتسمع الناس كل يقولو بتنا npipiw لبعض ههههههههههههههههههه
ديجا تفكرت كلمة pipili ههههههههه درك ام عادو يقولو bipili و بعد عام هاكاك بابا شرى واحد ميخلي حتى واحد يدور بيه ههههه وانا كنت نسرقهولو ونلعب الدودا
زادت شرات ماما واحد وليت نديه معايا للثانوية ونبيبي لصحاباتي في الليل
وكي تشارجي ماما كارطة تاع 100 الف ههههههه ونولو نهدرو بيها
نقولها اعطيني نبعث لصحاباتي ميساج ايماج برك نبعث هاذوك الاشكال لي يضحكو في النوكيا
وكانت هاذي قمة السعادة عندنا
ونهار ظهر السكايب كنت في الجامعة ايا انجاز كبير
نسجلو ونمدو السكايب لبعض ونحكو بيه
ووحدة وححدة تطورت الحالة ووصلنا لما وصلنالو اليوم
بصح صماطت ماشي كيما هاذ الوقت لي كانت تظهر فيه الاختراعات ونتخلعو فيها ههه
الجيل هاذا ميقدرش يفهمنا على ماه راحنا نحكو
لانو جا لقى كلش قدامو
لقى بورتابل تاع لي توش يكوناكتي بيه ف ماش راح يفهم بنة انك تطفي الضو وتدخل تحت الزاورة وتلعب الدودة ههه يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
هههههه شفتي لي يشعل هو اجمل اختراع اختارعوه ههههههه
اهيه لي عندو بورتابل كيفاه يولي غير الزوخ هههه
وسورتو كي خرجت الساكوشة تاعو لي تحكم في لحزام هههههه
كي يصوني يجبدو مناك تقول تاع ليكوبوي هههههههه
اهيه البيباج ماتحكيش عليه كل دقيقة وسورتو نهار عرفو الناس بالماسكي
هناك لي كرهونا البرتابل مي ضرك نساوه شويا الماسكي هذا ههههه
يعطيك الصحة ختي سلطانة والله خرج عليك هايل الاسم هذا
بصح نتوحشو ياسمين واع واع واع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top