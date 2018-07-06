الاختراعات ومدارو فينا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هههههههههه والله فكرتني في احلى ايام

لما ظهر البورتابل كنت نقرى في الثانوية

ايا بدا يشيع الساجام لي يشعل بالضو ههههههههههههه والنوكيا ميل صون هههههههههههههههه مالا صحبتي شرات واحد

وتضال تزوخ عليا وانا نبات نحلم بيه ههههههه

وتسمع الناس كل يقولو بتنا npipiw لبعض ههههههههههههههههههه

ديجا تفكرت كلمة pipili ههههههههه درك ام عادو يقولو bipili و بعد عام هاكاك بابا شرى واحد ميخلي حتى واحد يدور بيه ههههه وانا كنت نسرقهولو ونلعب الدودا

زادت شرات ماما واحد وليت نديه معايا للثانوية ونبيبي لصحاباتي في الليل

وكي تشارجي ماما كارطة تاع 100 الف ههههههه ونولو نهدرو بيها

نقولها اعطيني نبعث لصحاباتي ميساج ايماج برك نبعث هاذوك الاشكال لي يضحكو في النوكيا

وكانت هاذي قمة السعادة عندنا

ونهار ظهر السكايب كنت في الجامعة ايا انجاز كبير

نسجلو ونمدو السكايب لبعض ونحكو بيه

ووحدة وححدة تطورت الحالة ووصلنا لما وصلنالو اليوم

بصح صماطت ماشي كيما هاذ الوقت لي كانت تظهر فيه الاختراعات ونتخلعو فيها ههه

الجيل هاذا ميقدرش يفهمنا على ماه راحنا نحكو

لانو جا لقى كلش قدامو

لقى بورتابل تاع لي توش يكوناكتي بيه ف ماش راح يفهم بنة انك تطفي الضو وتدخل تحت الزاورة وتلعب الدودة ههه يعطيك الصحة