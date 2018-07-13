في انتظار صديق

السلام عليكم اهل اللمة

في اول محاولاتي للكتابة ساضع لكم هذه القصة

اتمنى ان تقراوها وتفيدوني باية تعليقات

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بانتظار صديق

في يوم من الايام ، جلست في احد اركان المنزل و انا بانتظار صديق طال انتظاري له . رحت اقلب صفحات مجلة كانت امامي . وافكار سوداء تخط نفسها في عقلي . هل يعقل ان يكون نساني ؟ هل يمكن ان يكون وعدني ولم يفي بوعده ؟ لا مستحيل هذا احمد توام روحي !! ومن يصدق ان احمد لا يفي بوعده . ذهبت الى غرفتي و افكاري تتصارع من اجل الخير و الشر . قررت ان استرخي لحين مجيئه . ما ان وضعت راسي على السرير رحت اغط في الاحلام . واذكر ان احلامي كلها تدور على صديقي . حقا لقد اصبح الامر مربكا !! ما هي لحظات حتى استيقظت على صوت صراخ تبعه بعد هنيهة صوت ضحك خشن . خرجت الى فناء منزلنا واذ عيناي تنصدم بالمنظر الذي راته ، سقط الهاتف من يدي وقلبي لا يكاد ينبض نبضات متتالية و قدماي لا تستطيعان مشي خطوات متوازنة . وفي لحظة سقطت على الارض وجلست على ركبتي

يتبع ...