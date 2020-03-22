ثلاث أيام في انتظار تحليل كورونا ...

على طريقة خونا ناصر ربي يحفظوا من كل ضر ومن كل شك نكملو سلسلة افلام هيتشكوك راح نحكيلكم على أسوء ثلاث أيام قضيتها مع مجموعة من الاصدقاء من سكان الحي. فيها شيء من الترقب مع الفكاهةمع الجديةمع التوسويس مع كثير من غسيل الايدي بالصابون.



ياسيدي هذا فندق كبير نوعا ما مكان لاه نجبدو اسمو الموقع نتاعو مسكين دائما مبتلى حرقوه في الاحداث والان معرض للوباء موجود في شارع الحي انتاعنا يقصدوه كل الاجناس من بكري بكري حتى الان كاين فيهم للسياحة وكاين خدامين أجانب خاصة الروس في العام الاخير وقبلهم الشناوة خاوتنا ياو خاوتنا هم ابطال العالم زيروا عليها مليح .. ياربي مينساوناش كانو قاعدين عندنا وناسبناهم حتى ياربي صلة الرحم برك ..

المهم في وسط هاذ الاجناس كان واحد مغترب من فرنسا شيخ كبير قاعد في الفندق من ايام قليلة في العافية والرفاهية وفي يوم كان خارج من الغرفة طاحلهم في رواق الغرف ...يا بابا... وباينة عليه اعراض المرض خاصة الحمى وضيق التنفس يعني الفوتو كوبي نتاع الكورونا عليه بقات فقط النسخة الاصلية ..ايا حملوا موظف استقبال وهو جارنا في الحارة( هذا مبانش مدة ثلاث ايام بعيد على دارهم) يعني احتك بيه بعفوية واتصلوا بالحماية وتڨلبت الحالة وبدات الافلام والروايات إيميڨري في دوارنا عندو الكورونا ومشات الاشاعات اللي في طرف المدينة حكموا الرعب فمابالك باصحاب الحي وعمال الفندق والمحيط نتاعو وحملوه في الاسعاف ببدلات واقية ووضعوه في غلاف واقي وطارو بيه للمستشفى وضعوه في الحجر الصحي وبعثو التحاليل لباستور.دون اجراءات اخرى. كل الاسماع والانظار متجهة للشريط الاحمر( هام) اللي ركبلنا الخلعة طول العام والمصيبة زادو كبروه عشرة سنتيم ارتفاع.

وبقات الانفس معلقة يا سيدي بنتيجة التحاليل خاصة لعمال الفندق والحارة يعني العمال يخرجوا ويدخلوا والحوانت والخلطة المهم جو من الشك والترقب والتكهرب من الجميع وكل واحد يعس في الآخر باه نفهمكم هذا الفندق شغل دار جيرانا الزبناء والعمال دائما في الحي يداورو.. الزلابية والشواء وكلاوها معانا في رمضان محبوش يصومو برك.

لما سمعت بالخبر وانا بعيد في العمل اتصلت بالاهل لقيتهم في منزل عمتهم ومنزل عمتهم ليس ككل المنازل يا حبيبي لانو عمتها وبنت عمتها مغتربين جاءو منذ يومين من فرنسا يا حبيبي اتخيل البلاد نايضة على جال المغتربين والزوجة عندهم على المباشر من عين المكان.

المهم.

في الليل كالعادة نجتمع مع بعض سكان الحارة في محل مجموعة دائمة العضوية نسميها مجلس الامن خمسة اشخاص منهم المتحدث يجينا شخص مرة على مرة يقعد معانا حتى نتفارقو لكن هذه المرة ليست ككل المرات فبعد السلام والتسلام والزفير والاستنشاق والاحتكاك كالمعزة الجربة فاجئنا هذا الشخص ربي يسمحلو انو هذا الشيخ المغترب أحد اقاربه وانو تعشى معاه منذ ايام عشا مريڨل واستقبله في المنزل وووووو... المهم باقي الكلام مسمعناهش المهم سمعنا (سلمت عليه..وتعشيت معاه) وقع علينا الخبر كالصاعقة وبردت اطرافنا وتجمدت الحركة في الطاولة المستديرة وخاصة واحد الانسان قريب راح يموت لانو مريض أصلا وبدا الغسيل بالصابون وحك حك وعاود زيد حك قريب ادوشنا في الشارع حتى صاحبنا انخلع وغادر والمشكل انو راح لمجموعة اخرى وكأنه ينقل في الاخبار السارة بين الناس ومن تلك اللحظة بدات الوساوس وبدء الفيلم الهندي وبدات لحظات ترقب نتيجة التحاليل هل تكون سلبية وتمنع المجموعة او ايجابية ونروحو للفينال رحلة جماعية للحجر هاذ التحليل كانت أقدس وأهم تحليل انتظرناها طول اعمارنا.



لمدة ثلاث ايام والاسئلة المتداولة واش طلعوا الجماعة لباستور ؟ لحقوا ولامازال؟ رجعوا ولامازال؟ خرجت المصيبة نتاع النتيجة ولامازال؟ الشيخ يخي راه لاباس اواه ماهوش يسعل مادامو ماهوش يسعل رانا لاباس. المهم الملف الطبي نتاعو كلو عندنا كثر من باستور.

في ثاني يوم سقسينا واحد الممرض وزاد كمل علينا قالنا : أواه عندو الكورونا رسمي سي سور تعرفوا هاذوك العباد اللي يأكدلك خبر قبل مايوقع ..ومن هذا الخبر خرجت لينا كل اعراض الكورونا بلا كورونا.

المهم يخي الحمد الله بلا مانطول عليكم خرجت النتيجة ايجابية نقصد سلبية والشيخ هذاك والله مزدنا سقسينا عليه راه عايش ولاحي خرج ولا مخرجش والشخص اللي جانا لمجلس الامن نايفنا ايامات واتهمنا بالتوسويس( اسمحلنا مقلتلناش واش تعشيت معاه كنا متوسوسوناش)

متوسوسناش: ماهيش اطول كلمة في اللغة الدارجية؟

المهم سلامة الراس وهذه هي النقطة المهمة انو كل واحد ميحسش بالخطر العام الا اذا وصلو الخطر مباشرة او من قريب. في اليوم اللي شكو في الشيخ المغترب كانت المدينة على صفيح من نار ولما خرجت النتيجة عاد الجميع الى الاستهتار والعبث بدعوى التوسويس بينما هذا الفيروس ينتقل من واحد لواحد ومن ولاية لاخرى بالعبث والتهور وعدم المبالاة والعرضات والاعراس.

نعم( قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا) لكن الله يأمرنا باتخاذ اسباب النجاة من اخطار الحياة مثلها مثل اتخاذ الاسباب للنجاة من اهوال الاخرة ولو شاء لادخلنا جميعا الجنة او النار سبحانه وتعالى.

فالرجاء الانتباه واعطاء مساحة وفرصة ووقت بعيد عن التهور لمن يعملون ويجتهدون على حصر الوباء والتحكم فيه وذلك بالبقاء في المنازل قدر المستطاع للايام القادمة.

كل من يتكلم بوقاحة على أنه لا يهتم فهو لحد الان بعيد عن الخطر لكن في أول لقاء سينسلخ من جلده ويسب الدولة والشعب والشجر والحجر فبدون رجولة زائفة الرجولة تقاس بالعقل وليس بطولة اللسان والتفلسيف.



هاذي هي الحكاية والفايدة في التوعية.

هانا زوج مشكوكين بالكورونا انا وناصر دبروا روسكم اغسلو قبل لاتدخلو للموضوع.

في أمان الله وحفظه.