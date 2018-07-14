الطلاق يتم لأتفه الاسباب

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!
:: عضو شرفي ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
واش راكم يا ناس اللمة لعزاز
هذي مدة ما دخلت ما نخربشت هنا
مي كدخلت تفجأت بقلت النشاط و في نفس الوقت ما لقيت باه نشارك
لا علينا نرجع للموضوع
الموضوع لحبيت نتكلم اعليه هو الطلاق في وقتنا هذا عاد بكثرة
حبيت نفهم واش هو السبب لأنتشار هذي الظاهرة
و لقيت بزاااااف أسباب لكن حصرتها في جملة وحدة
الزواج في وقتنا هذا عاد يتم بأتفه الأسباب
و لهذا الطلاق نلقاوه يتم بأتفه الأسباب
أن شاء الله تكونو فهمتو قصدى
و دمتم سالمين
واش راكم يا ناس اللمة لعزاز
هذي مدة ما دخلت ما نخربشت هنا
مي كدخلت تفجأت بقلت النشاط و في نفس الوقت ما لقيت باه نشارك
لا علينا نرجع للموضوع
الموضوع لحبيت نتكلم اعليه هو الطلاق في وقتنا هذا عاد بكثرة
حبيت نفهم واش هو السبب لأنتشار هذي الظاهرة
و لقيت بزاااااف أسباب لكن حصرتها في جملة وحدة
الزواج في وقتنا هذا عاد يتم بأتفه الأسباب
و لهذا الطلاق نلقاوه يتم بأتفه الأسباب
أن شاء الله تكونو فهمتو قصدى
و دمتم سالمين