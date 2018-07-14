الطلاق يتم لأتفه الاسباب

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!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

واش راكم يا ناس اللمة لعزاز

هذي مدة ما دخلت ما نخربشت هنا

مي كدخلت تفجأت بقلت النشاط و في نفس الوقت ما لقيت باه نشارك

لا علينا نرجع للموضوع

الموضوع لحبيت نتكلم اعليه هو الطلاق في وقتنا هذا عاد بكثرة

حبيت نفهم واش هو السبب لأنتشار هذي الظاهرة

و لقيت بزاااااف أسباب لكن حصرتها في جملة وحدة

الزواج في وقتنا هذا عاد يتم بأتفه الأسباب

و لهذا الطلاق نلقاوه يتم بأتفه الأسباب

أن شاء الله تكونو فهمتو قصدى

و دمتم سالمين
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
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#2
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#2
السلام عليكم
تم اعتماد الموضوع ..
مرحبا بييك و لي عودة ان شاء الله ^^
 
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