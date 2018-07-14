الطلاق يتم لأتفه الاسباب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته



واش راكم يا ناس اللمة لعزاز



هذي مدة ما دخلت ما نخربشت هنا



مي كدخلت تفجأت بقلت النشاط و في نفس الوقت ما لقيت باه نشارك



لا علينا نرجع للموضوع



الموضوع لحبيت نتكلم اعليه هو الطلاق في وقتنا هذا عاد بكثرة



حبيت نفهم واش هو السبب لأنتشار هذي الظاهرة



و لقيت بزاااااف أسباب لكن حصرتها في جملة وحدة



الزواج في وقتنا هذا عاد يتم بأتفه الأسباب



و لهذا الطلاق نلقاوه يتم بأتفه الأسباب



أ ن شاء الله تكونو فهمتو قصدى



و دمتم سالمين ​