الوقت المقطوع

السلام عليكم خاوتي ناس اللمة واش راكم وواش حوالكم ؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وعافية العزاب ان شاء الله تتزوجوا و المتزوجين ها احشموا الزواج مهوش سبة باش ما تدخلوش للمة هههه !!

المهم موضوعي هو التكرار ولا الروتين ولا الهوة الزمنية المتسارعة لي رانا نعيشوها ، ياخاوتي من كورونا منيش عارف واش راهو صاري ، ناس خليتهم وحدهم لقيتهم يسجلوا في ولادهم باش يدخلوا للابتدائي ، بارح كنت في 25 اليوم راني في 30 كيفاه وعلاه منيش عارف والله لوكان زعما الواحد شوي مخصوص في عقلوا ممكن يزيد يهبل ،راني منيش حاس بالوقت كامل ، سرعة رهيبة عجيبة ما تفيقش تلقى عام خرج ،تنوض صباح العيد بقميصط باش تصلي يقولولك غدوا رمضان ،كيفاه وعلاه منيش عارف ،حتى ساعات نقول بالاك راني موسوس مي لقيت ناس بزاف راهم يشكيوا ،ونتفكر وحدي الحديث نتاع علامات الساعة ونقول كيفاه يخي 24 ساعة هي هي ،مي صح صح النهار رجع ما يكفيش باش تقضي صوالحك ،والله بالطونوبيل و التوصيل و الانترنت مي والو تجي ترقد نتفكر بلي عندي مئة صالحة ما درتهاش ، مشكلة نتاع بركة منيش عارف نوروني بهاذ المشكل ربي يحفظكم وبارك الله فيكم .