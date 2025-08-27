السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كلام الناس ... هل شي نُصغي أم نمضي ؟

في هاد الدنيا الناس دائما تهدر و الكلام ما يوقفش

كي تكون ناجح يهدرو

كي تغلط يهدرو

حتى كي تكون ساكت و يلقاو واش يقولو

بصح السؤال اللي لازم كل واحد يسقسي روحُو

واش من قيمة نعطي لكلام الناس ؟

هل نعيش حياتي باش نرضيهمة؟

و لا نعيشها كيما نحب و كيما نرتاح ؟

كاين ناس يتأثروا بزاف بكلام الناس كل كلمة تقال عليهم تولي كأنها حكم نهائي

يتقلقوا و يطيحوا في الشك و مرات حتى يبدلو شخصيتهم باش يرضوا الغير

بصح الحقيقة هي الناس ما يشوفوش كامل الصورة و ما يعرفوش واش كاين فالقلب و ما عاشوش واش عشناه

و اللي يهدر يهدر من وجهة نظرو و من تجاربُو و مرات من غير سبب

ماشي غلط نسمعو للناس بصح الغلط هو اننا نعيشو حياتنا كامل على حساب كلامهم

لازم الواحد يعرف واش يهمو و واش يخلي موراه

النقد البنّاء نسمعولو بصح الكلام اللي يجرح و يحبط المعنويات نرموه و نكملو

الحياة قصيرة باش نضيعوها في إرضاء كل واحد و مهما درنا دائما كاين اللي ما يعجبوش الحال

عيشو كيما تحبو و خليكم ديما صادقين مع رواحكم

اللي يحبكم صح راح يفهمكم و يوقف معاكم و اللي يهدرو بلا سبب خليهم يهدرو الريح ما يضر الجبل

هل كلام الناس خلاكم تبدلو قرار كنتو ناويين عليه ؟

و بكل صراحة هل كلام الناس يجرحكم ؟ و لا تتجاهلوه و تكملو ؟

واش تنصحو واحد يأثر عليه بزاف كلام الناس

انتظر ردودكم و تعليقاتكم