السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كلام الناس ... هل شي نُصغي أم نمضي ؟
في هاد الدنيا الناس دائما تهدر و الكلام ما يوقفش
كي تكون ناجح يهدرو
كي تغلط يهدرو
حتى كي تكون ساكت و يلقاو واش يقولو
بصح السؤال اللي لازم كل واحد يسقسي روحُو
واش من قيمة نعطي لكلام الناس ؟
هل نعيش حياتي باش نرضيهمة؟
و لا نعيشها كيما نحب و كيما نرتاح ؟
كاين ناس يتأثروا بزاف بكلام الناس كل كلمة تقال عليهم تولي كأنها حكم نهائي
يتقلقوا و يطيحوا في الشك و مرات حتى يبدلو شخصيتهم باش يرضوا الغير
بصح الحقيقة هي الناس ما يشوفوش كامل الصورة و ما يعرفوش واش كاين فالقلب و ما عاشوش واش عشناه
و اللي يهدر يهدر من وجهة نظرو و من تجاربُو و مرات من غير سبب
ماشي غلط نسمعو للناس بصح الغلط هو اننا نعيشو حياتنا كامل على حساب كلامهم
لازم الواحد يعرف واش يهمو و واش يخلي موراه
النقد البنّاء نسمعولو بصح الكلام اللي يجرح و يحبط المعنويات نرموه و نكملو
الحياة قصيرة باش نضيعوها في إرضاء كل واحد و مهما درنا دائما كاين اللي ما يعجبوش الحال
عيشو كيما تحبو و خليكم ديما صادقين مع رواحكم
اللي يحبكم صح راح يفهمكم و يوقف معاكم و اللي يهدرو بلا سبب خليهم يهدرو الريح ما يضر الجبل
هل كلام الناس خلاكم تبدلو قرار كنتو ناويين عليه ؟
و بكل صراحة هل كلام الناس يجرحكم ؟ و لا تتجاهلوه و تكملو ؟
واش تنصحو واحد يأثر عليه بزاف كلام الناس
انتظر ردودكم و تعليقاتكم
في أمان الله
