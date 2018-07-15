هي لم تستحيي و انا في ورطة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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السلام عليكم أخواني في اللمة العزيزة
أريد أن أشرككم في أمري الذي أتعبني
و أرهقني
و طير النوم من عيني
و حرمني من أكلي و شربي
المشكلة بدأت منذ الحوالي الأسبوعين
حوالي الساعة الواحدة ليلا حينما وصلني ميساج
أيقضني من سابع نومة
و خلاني أضع يدي على خدي
لم تتوقف الميساجات منذ ذالك اليوم
خصوصا في الليل
لم تستحيي
و حرمتني من لذة الأكل و الشرب
و لذة النوم
المشكلة أن التعب أصبح واضحا على ملامحي
و حتى لا أزعج زوجتي خصوصا في الليل أنا أنام في الصالون لكي لا تتفطن
و أحيانا لا يغمض لي جفن حتى الصباح
لم أخبر زوجتي
صاحبة الميساج أعرفها جيدا و رأيتها و أراها دائما
المشكلة أني لكي أقطع العلاقة بيني و بينها يوجد حل واحد لا بديل له
و الحل هذا مخوفني أكثر من الميساجات
الحل الوحيد و الأوحد هو لازم أنفصل عنها
و الإنسان الوحيد الذي يقدر على مساعدتي هو
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و اللي مهبلتي هاهي
و هاهم الميساجات
ههههههههههههههه
يا مجرميييييييييييين وين راح تفكيركم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الى اللقاء
في هفة أخرى هههههههههههههه
سلااام
ههههههههههههه
أريد أن أشرككم في أمري الذي أتعبني
و أرهقني
و طير النوم من عيني
و حرمني من أكلي و شربي
المشكلة بدأت منذ الحوالي الأسبوعين
حوالي الساعة الواحدة ليلا حينما وصلني ميساج
أيقضني من سابع نومة
و خلاني أضع يدي على خدي
لم تتوقف الميساجات منذ ذالك اليوم
خصوصا في الليل
لم تستحيي
و حرمتني من لذة الأكل و الشرب
و لذة النوم
المشكلة أن التعب أصبح واضحا على ملامحي
و حتى لا أزعج زوجتي خصوصا في الليل أنا أنام في الصالون لكي لا تتفطن
و أحيانا لا يغمض لي جفن حتى الصباح
لم أخبر زوجتي
صاحبة الميساج أعرفها جيدا و رأيتها و أراها دائما
المشكلة أني لكي أقطع العلاقة بيني و بينها يوجد حل واحد لا بديل له
و الحل هذا مخوفني أكثر من الميساجات
الحل الوحيد و الأوحد هو لازم أنفصل عنها
و الإنسان الوحيد الذي يقدر على مساعدتي هو
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
و اللي مهبلتي هاهي
و هاهم الميساجات
ههههههههههههههه
يا مجرميييييييييييين وين راح تفكيركم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الى اللقاء
في هفة أخرى هههههههههههههه
سلااام
ههههههههههههه