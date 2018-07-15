هي لم تستحيي و انا في ورطة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم أخواني في اللمة العزيزة
أريد أن أشرككم في أمري الذي أتعبني
و أرهقني
و طير النوم من عيني
و حرمني من أكلي و شربي
المشكلة بدأت منذ الحوالي الأسبوعين
حوالي الساعة الواحدة ليلا حينما وصلني ميساج
أيقضني من سابع نومة
و خلاني أضع يدي على خدي
لم تتوقف الميساجات منذ ذالك اليوم
خصوصا في الليل
لم تستحيي
و حرمتني من لذة الأكل و الشرب
و لذة النوم
المشكلة أن التعب أصبح واضحا على ملامحي
و حتى لا أزعج زوجتي خصوصا في الليل أنا أنام في الصالون لكي لا تتفطن
و أحيانا لا يغمض لي جفن حتى الصباح
لم أخبر زوجتي
صاحبة الميساج أعرفها جيدا و رأيتها و أراها دائما
المشكلة أني لكي أقطع العلاقة بيني و بينها يوجد حل واحد لا بديل له
و الحل هذا مخوفني أكثر من الميساجات
الحل الوحيد و الأوحد هو لازم أنفصل عنها
و الإنسان الوحيد الذي يقدر على مساعدتي هو
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و اللي مهبلتي هاهي

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و هاهم الميساجات
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ههههههههههههههه
يا مجرميييييييييييين وين راح تفكيركم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الى اللقاء
في هفة أخرى هههههههههههههه
سلااام
ههههههههههههه
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,866
الإعجابات
35,009
النقاط
701
#2
يا خويا الامين راك درتلنا كيما المرواغات تاع رونادلينيو
هههه الله يشفيك من الظرسة قالولي عندها ثاني فايسبوك بالاك تقبل طلب الصداقة تاعها
 
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