{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثالث + نتيجة العدد الثاني

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
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محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع
الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد
موضوع التحدي الثاني
{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني + نتيجة العدد الأول
موضوع التصويت
{تصويت} تحدي تلوين صورة كرتونية / العدد الثاني
وهذه كانت مشاركاتكم
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وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي الثالث هي
@سكون الفجر
ب 7 اصوات
ب 7 اصوات
كما اود تهنئة @لؤلؤة قسنطينة
و
@عقــ اللمه ــيد
على محافظتهما على مركزهما فقد كانوا من بين الأوائل
و
تنال 50 نقطة شرفية
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أما عن الصورة المطلوب تلوينها:
آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:
19/07/2018
أي يتنهي التحدي يوم الخميس
ولن تُقبل بعدها الصور.
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ملاحظة
ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو
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فلنستمتع معـا
القائمة على الفكرة
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