{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثالث + نتيجة العدد الثاني

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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المشاركات
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من عآلمي
الجنس
أنثى
#1


Untitled-3.gif-السلام-1.gif






محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع

الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد







وهذه كانت مشاركاتكم



سبوتش بوب اللمةll.jpg




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سبوتش-بوب-اللمة3.png


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1456.jpg









ee.gif



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1سبوتش بوب اللمة.jpg


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سبوتش بوب اللمة.jpg











وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي الثالث هي


@سكون الفجر

ب 7 اصوات

سبوتش بوب اللمة.jpg


كما اود تهنئة @لؤلؤة قسنطينة
و
@عقــ اللمه ــيد

على محافظتهما على مركزهما فقد كانوا من بين الأوائل











و


تنال 50 نقطة شرفية

+

a7san-tlween.gif



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أما عن الصورة المطلوب تلوينها:


تلوين العدد الثالث.jpg







آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم:

19/07/2018

أي يتنهي التحدي يوم الخميس

ولن تُقبل بعدها الصور.





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ملاحظة

ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو


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فلنستمتع معـا ;)


القائمة على الفكرة









 
آخر تعديل:
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,901
الإعجابات
12,904
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم



الف مبروك للاخت @سكون الفجر
وشكرا للجميع كل ممن صوت او شاركنا
هذه مشاركتي الرمزية :

دورا تلوين العدد الثالث.jpg




ابدعوا و لونوا معنا
في انتظار مشاركاتكم .........

 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
28,284
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
يا سلاااااااااااااام والله صحيح رب رمية من غير رامٍ ههههه
مبارك للجميع، كانت منافسة غاية في الروعة
تسلمي حبيبتي على المنافسة التحفة

بارك الله فيكِ غاليتي ياسمين وربي يبارك فيكِ
 
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