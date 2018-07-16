{تحدي} تلوين صورة كرتونية / العدد الثالث + نتيجة العدد الثاني

محبي هذا القسـم أهلا بكم في هذا الموضوع ​

الذي سنعرض فيه نتائج العدد السابق ونطرح فيه تحدي جديد وعدد جديد ​



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وهذه كانت مشاركاتكم ​

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وقد أسفر التصويت على أن الفائز في التحدي الثالث هي ​

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@سكون الفجر



ب 7 اصوات ​



كما اود تهنئة @لؤلؤة قسنطينة

و

@عقــ اللمه ــيد



على محافظتهما على مركزهما فقد كانوا من بين الأوائل











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و ​

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تنال 50 نقطة شرفية ​

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أما عن الصورة المطلوب تلوينها: ​

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آخر أجل لتحدي هذه الصورة يوم: ​

19/07/2018 ​

أي يتنهي التحدي يوم الخميس ​

ولن تُقبل بعدها الصور. ​

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ملاحظة ​

ترسل لي الصور في رسالة خاصة موضوعا عليها فقط حقوق المنتدى وليس اسم العضو ​

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فلنستمتع معـا

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القائمة على الفكرة ​

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