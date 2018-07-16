تجرتبي الحصرية مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

سكون الفجر
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
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أهلاً بكن أخواتي الغاليات ..
إن شاء الله تكن بخير وعافية
مين فينا بتحب تعلق بيديها ريحة السمك بعد تنظيفها
عن نفسي عانيت كتير من هالمشكلة وبحثت عن طرق كتيرة لحتى أتخلص منها
منها اللي جربتها وفشلت ومنها اللي ما عجبتني من أساها
قبل أسبوعين تقريباً قمت بتنظيف عدد لابأس به من السمك
وريحتو ما أوصفلكم يعني
الحاصل بعدما أنتهيت
جاء في بالي زيت شجرة الشاي ، هذا المكون السحري الذي وقعت في عشقه
فقمت بعمل التالي
قمت بوضع ملعقتين من الصابون السائل
وأضفت إليه 15 قطرة من زيت شجرة الشاي
وقمت بغسل يدي 3 مرات متتالية
والنتيجة
غادرت رائحة السمك إلى غير رجعة
وقمت بوضع ما تبقى من الصابون على حوض غسل الصحون
وغسلته بالكامل
الرائحة رووووووووعة بمعنى الكلمة ومنعشة لأبعد الحدود
والمميز فيها أنها تدوم لأكثر من 24 ساعة
أرجوا أن أكون قد فدتكم بتجربتي الفريدة وإن شاء الله ألتقيكم مع تجارب جديدة
بالتوفيق لكن أخواتي