تجرتبي الحصرية مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

وأضفت إليه 15 قطرة من زيت شجرة الشاي

وقمت بغسل يدي 3 مرات متتالية

أرجوا أن أكون قد فدتكم بتجربتي الفريدة وإن شاء الله ألتقيكم مع تجارب جديدة

بالتوفيق لكن أخواتي