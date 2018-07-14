تجهزي للحفلة مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,784
الإعجابات
28,192
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

أهلاً بكن أخواتي الغاليات
إن شاء الله تكونوا بخير ..

حوار: يووو اليوم معزومة على عرس رفيقتي المسا إن شاء الله
والله بشرتي لازمها ترطيب شوي وعناية قبل ما حط المكياج ..
ممممم عندي الحل أكيد

المجموعة اللي رح استخدمها لترطيب ومعالجة بشرتي وتجهيزها قبل المكياج

IMG_0247.JPG

+

أول شيء رح نقشر البشرة بالمقشر الطبيعي
زيت زيتون + سكر خشن

نغسل البشرة بالغسول المناسب لبشرتنا ونجفف البشرة
ونبدأ بإزالة الرؤوس السوداء
نقوم بمسح الأنف والمناطق التي تتواجد بها الرؤوس السوداء
ونضع من هذه القطع المميزة والتي تزيل الرؤوس السوداء بشكل مميز

IMG_0250.JPG

وبعد نزع الرؤوس السوداء نقوم بتمرير قطع مجمدة من ماء الورد
لمدة 10 دقائق ثم نترك ماء الورد يجف على البشرة


ثم نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص وهذا هو مرطبي المناسب

IMG_20180525_143857.jpg

ثم ننتقل إلى الشفاه

نقوم بتقشير الشفاه بنفس المقشر ونضع القليل من الفازلين لمدة 20 دقيقة
ثم قومي بمسحه أو أزيلي الفائض منه وأتركيه
وأنا أختصرت كل هذه المسافة
وأستعنت بمرطب الشفاه الكوري المميز

IMG_0249.JPG

وبعد إزالة قناع الشفاه نقوم بترطيبها
وهكذا أصبح الوجه جااهز ومستعد لإستقبال المكياج

أرجوا أن يكون موضوعي قد نال رضاكن

salam-makyaj2.gif





 
شهد الوجدان

شهد الوجدان

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
10 ماي 2018
المشاركات
18
الإعجابات
16
النقاط
3
الجنس
أنثى
#2
شكرا حبيبتي على الموضوع

ما شاء الله طريقة سهلة ولكن زيت الزيتون من أحسن أن تكون خالية من الملح لأنه في ناس تستعمل الملح بزيت زيتون قبل طحنها
والمعروف أن الملح تنشف بشرة الوجه من الماء .
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,197
الإعجابات
46,288
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله يعطيك الصحة ياقمر
على هذه الصور الجميلة والمعلومات الرائعة
فقد استفدنا كثيرا من تجربتك هذه
والتي سنقوم بتجربتها قبل الذهاب لمناسبة ما ان شاء الله
شكرا غاليتي بارك الله فيك
تحياتي
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#4
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,824
الإعجابات
20,930
النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم

يعطيك الصحة حبيبتي سكون ♥ مواضيعك كلها متألقة تبارك الرحمان ♥

يسلمو
 
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