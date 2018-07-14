تجهزي للحفلة مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً بكن أخواتي الغاليات

إن شاء الله تكونوا بخير ..

حوار: يووو اليوم معزومة على عرس رفيقتي المسا إن شاء الله

والله بشرتي لازمها ترطيب شوي وعناية قبل ما حط المكياج ..

ممممم عندي الحل أكيد

المجموعة اللي رح استخدمها لترطيب ومعالجة بشرتي وتجهيزها قبل المكياج

+

أول شيء رح نقشر البشرة بالمقشر الطبيعي

زيت زيتون + سكر خشن

نغسل البشرة بالغسول المناسب لبشرتنا ونجفف البشرة

ونبدأ بإزالة الرؤوس السوداء

نقوم بمسح الأنف والمناطق التي تتواجد بها الرؤوس السوداء

ونضع من هذه القطع المميزة والتي تزيل الرؤوس السوداء بشكل مميز

وبعد نزع الرؤوس السوداء نقوم بتمرير قطع مجمدة من ماء الورد

لمدة 10 دقائق ثم نترك ماء الورد يجف على البشرة



ثم نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص وهذا هو مرطبي المناسب

ثم ننتقل إلى الشفاه

نقوم بتقشير الشفاه بنفس المقشر ونضع القليل من الفازلين لمدة 20 دقيقة

ثم قومي بمسحه أو أزيلي الفائض منه وأتركيه

وأنا أختصرت كل هذه المسافة

وأستعنت بمرطب الشفاه الكوري المميز

وبعد إزالة قناع الشفاه نقوم بترطيبها

وهكذا أصبح الوجه جااهز ومستعد لإستقبال المكياج