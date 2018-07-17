خبر: الإعلان عن نتائج البكالوريا هذا الخميس

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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#1
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كشفت معالي وزيرة التربية: السيدة نورية بن غبريت
أنّ الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون
يوم الخميس 19 جويلية 2018، على الساعة الثامنة ليلا 20:00.

حيث ان الاعلان سيكون عبر الموقع الإلكتروني bac.onec.dz
كما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية قائلة

في حسابها الرسمي “تويتر” منذ قليل
https://twitter.com/i/web/status/1019177267765895169

و على حسابها الرسمي "فايسبوك"
https://www.facebook.com/NBenghabrit/posts/833163056873694

موقع اعلان نتائج بكالوريا 2018
>>الموقع الرسمي للاعلان عن النتائج <<

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منتدى اللمة الجزائرية يتمنى التوفيق لكل جميعا
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
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#2
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#2
السلام عليكم


ان شاء الله بالتوفيق
للجميع و ابناء اللمة خاصة
بارك الله فيكَ
 
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