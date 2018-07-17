خبر: الإعلان عن نتائج البكالوريا هذا الخميس

كشفت معالي وزيرة التربية: السيدة نورية بن غبريت

أنّ الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون

يوم الخميس 19 جويلية 2018، على الساعة الثامنة ليلا 20:00.

bac.onec.dz

كما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية قائلة حيث ان الاعلان سيكون عبر الموقع الإلكترونيكما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية قائلة

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في حسابها الرسمي “” منذ قليلو على حسابها الرسمي "