خبر: الإعلان عن نتائج البكالوريا هذا الخميس

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
كشفت معالي وزيرة التربية: السيدة نورية بن غبريت
أنّ الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون
يوم الخميس 19 جويلية 2018، على الساعة الثامنة ليلا 20:00.
حيث ان الاعلان سيكون عبر الموقع الإلكتروني bac.onec.dz
كما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية قائلة
في حسابها الرسمي “تويتر” منذ قليل
و على حسابها الرسمي "فايسبوك"
أنّ الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون
يوم الخميس 19 جويلية 2018، على الساعة الثامنة ليلا 20:00.
حيث ان الاعلان سيكون عبر الموقع الإلكتروني bac.onec.dz
كما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية قائلة
في حسابها الرسمي “تويتر” منذ قليل
و على حسابها الرسمي "فايسبوك"
موقع اعلان نتائج بكالوريا 2018
>>الموقع الرسمي للاعلان عن النتائج <<
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منتدى اللمة الجزائرية يتمنى التوفيق لكل جميعا
>>الموقع الرسمي للاعلان عن النتائج <<
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منتدى اللمة الجزائرية يتمنى التوفيق لكل جميعا