وين رآحت قيمة الوقت ؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار

كيف حال الجميع ؟

عندي مدة مكتبتش هنا توحشت هذا القسم و اليامات الزينة فيه

اليوم وليت من جديد و ان شاء الله تكون نهاية للكسل هههه

عدت و بحوزتي ميضـــوع { كيما كنا نقولو من قبل هههه } و لي هــو الـــوقت و سرعته

الزمان هذا لي رانا فيه الوقت ولـى يجري بسرعة الضوء ثم ثم تلقى اسبوع شهر شهور مضت بلا ما نحسو

تغيب عن منطقة ما فترة صغيرة تخلي فيها اطفال صغار ترجع تلقاهم ولاو شباب و بنات الله يبارك عليهم

انا حسيت صح للوقت بلي ولا يزرب من نهار جبت الباك و رحت للجامعة خاصة و انو عام البكالوريا كانت فيه الدقيقة عندي بقيمتها

عامين من 2016 جازوا بسرعة رهيبة تسقسيني واش صرا فيها نقولك مع معلباليش هههه نعم

الوقت يمضي بدون انجازات يروح الوقت و حنا مزلنا في نفس النقطة محققنا حتى هدف ولا نتيجة

يعني هاذا الشيء ليس لصالحنا خاصة مع تطور التكنولوجيا هذا فيسبوك هذا انستقرام هذا يوتيوب حتى تلقى النهار خلاص

لا صلاة في وقتها لا قراءة قرآن لا ذكر لا طاعة الا من رحم ربك { تقصير في الطاعات }

الوقت يمضي و حنا منحسوش بيه و يروح غير في التفاهات القيل و القال و ارواح و روح

بصح السؤال المطروح ؟ الوقت صح راه يمضي بسرعة كيما هو معروف من علامات قروب الساعة يولي العام شهر و الشهر سمانة و السمانة يوم و هي رايحة

ولا مواقع التواصل الاجتماعي و الانترنت قضات على قيمة الوقت و ولى معندو حتى قيمة ؟

نتفكر يامات الصغر كنا نوضوا صباح نروحوا نلعبو في ايام الصيف و نشرولهم واش يسحقوا في الدار و نتغداو و توصل القيلولة و في العشية نزيدوا نروحوا نلعبوا

منولوش حتى مع المغرب نتعشاو و نرجعوا نلعبوا الى ما بعد العشاء نحس الوقت كانت بقيمتوا ثما نهار صح يجوز نهار

ضركا اصلا الصباح منوضوش بكري الفترة الصباحية راحت و هذا اكبر خطأ النبي صلى الله عليه و سلم قال : { بورك لامتي في بكورها }

لكي ندرك قيمة الوقت لازم نوضوا بكري و هاذي نقطة مهمة و اساسية لما نسقسوا انسان كبير في السن على الوقت مع شاب عشريني رح تكون اجابة مختلفة

لانو الشيخ تعود منذ شبابه ينوض يقضي اموروا صباح و الشاب يبات قاعد و يظل راقد

صح الوقت راه يزرب و هذي من علامات قروب الساعة لكن اهمالنا لانفسنا و تضييع الوقت مع الانترنت و النوم المتأخر و الاستيقاض المتأخر ثاني خلانا منعرفوش قيمة الوقت

لو نرقدوا بكري و نوضوا بكري مع الفجر لان خير الاعمال مع الفجر سواءا طاعات او معاملات او اي شيء و نستغلوا الوقت في المنافع

الصلاة في وقتها الجلوس مع الاهل الذهاب لصلة الارحام و وضع برنامج خاص مثلا القيام بهواية ما رح نولو نستناو الوقت الفلاني باش نقوموا بأي عمل من الاعمال وقتها سندرك حقيقة الوقت عن حق

ماشي كيما الماكلة و الرقاد تسعة تاع صباح مع تسعة تاع الليل نفس الشيء لانو تروح هباءا منثووووووووورا مفيها حتى منفعة

ههههههه تخلطتلي شوي في ترتيب الافكار المهم الموضوع او الميضوع حول قيمة الوقت و سرعته و كيفية استغلالة و فيما يضيع كتلخيص للموضوع هههه

و اعطونا رايكم حوله ههه

ان شاء الله تعجبكم عودتي للقسم بهذا الموضوع الخفيف الظريف

و انتظروني في موعد اخر مع موضوع آخر