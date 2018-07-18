نحشم ندير هاذ الصوالح ..!!!

السلام عليكم

سبحان الله غير الصباح جبدتنا استادة لي تقرينا القران عن موضوع الضيف وكيفية التعامل معه

صح كاين الضيف لي ميحسنش العون ويجيك في وقت ميوالمكش خاصة في الليل تكون تعشيت

وغسلت لماعين تعشي طيب من جديد

لي كون عالمك عادي يعني دير حسابك مي ضيف الغفلة داك هو لبروبلام

بصح غير حنا لي نعقدوا الامور كل ضيف برزقه

والله مرات يكون تالفلك الفطور ولا لعشا يجيك ضيف تفطر فطور وعليه لكلام هههه

وحتى انك تكون مريض وكي يجي ضيف دير كوراج وتنوض حتى تتلاقى روحك لاباس عليك

كاين حاجة تعجبني مرات يكون مشكل في الدار وكي يجي الضيف gاع يتعاملو نورمال غير باش ميحسوهش ويضكو كي شغل عادي

وكي روح الضيف يتلاقاو روحهم ناس كلش .

هي صح ان الانسان لازم ميثقلش على خوه بصح لازم تاني نضربو النح ماشي تعير اي حاجة يحطوهالك رانا gاع عايشين قد الحال

وكل حاجة تفوت .

هي صح مبادئ وقيم لازم الواحد يتمشى عليها .

بصح ادا طاح الواحد فينا في موقف محرج وجاوه ضياف على غفلة ماشي يقول علاش جاوني ولا كاين لي دابز مع راجلها وامور بزاف ..

ناس بكري يقولو الدار لي فيها الضياف فيها البركة (وليت عجوزة زعما ههههه)

وكاين حاجة بكري كانو دايرينها جدودنا يبنو دار خارج السكن يعني بيت صغير مسمينه بيت برا واي عابر سبيل ولا ضيف

تقيسه القدرة تم يروح في داك البيت ويضيفوه اهل البيت ويفرحو بيه

هوما كان عنده النية وحنا درك ولينا نخافو من اي حاجة ونتسوسوا منها

ربي يصلح حالنا وخلاص

بلاك خرجت شوية على الموضوع انت هدرت على الجانب المظلم وانا ختاريت الجانب المشرق الصراحة انا نموت على الضياف

مالgري الشقا بصح تعجبني اللمة

بارك الله فيك على الموضوع. ​