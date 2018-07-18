نحشم ندير هاذ الصوالح ..!!!

hakim story
:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
السلام عليكم مساء الخير خاوتي وخياتي
شيرات وشاشرة كيما يقولوا ناس الغرب ندخل في صلب الموضوع
كيما نعرفوا الضيف بالبركة تاعوا وبقدرو والخير تاعو عند ربي سبحانوا لمن يكرم الضيف خير كبير
وما كانش اللي يشك انو الانسان التقي السوي يفرح بالضيف بصح ضركي خلونا من المضياف ونحكيو شوي ع الضيف
كاين بعض الضيوف ربي يهديهم ما يحترمش اوقات الناس مثلا يجيك ضيف يعرض عندو عرس يجيك على 12 تاع ليل تيماجينوها هذي
ولا يجيك في وقت القيلولة رانا صيف شيخ واللي تقتلني كااع ما يديرش الضيف حسابات الناس واسكو الناس اللي راك رايحلهم
واجدين عندهم واش يضيفوك بيسك في مجتمعنا راحت هذي تاع الضيف كي يجيك وما لقاش ياكل واش كاين باسكو
غدوا تتفضح في المجتمع تاعك فلان ما قيمنيش على قداه جيتني يا خويا الضيف قلهم قلهم جيتو بعد العشرة تاع الليل
الرب كي نقليلك زوج بيضات راك هاايل
زيد كاين اشياء نحشم نديرها صرااحة على سبيل المثال الوقت تاعنا ماهوش كيما الوقت تاع بكري
بكري ما كانتش كاينة المواصلات يعني تقدر في اي وقت ترجع لدارك وهنا راني نحكي ع الضيف اللي ما يسكنش بعيد
وبكري مكانتش كاينة الفاست فوود الاكل السريع والمطاعم منتشرة بكثرة يعني وين تحط عينيك تلقى مطعم وهنا راني كامل نحكي على وقت الاحراج
واللي هو بعد الغداء وبعد العشااء ياخويا على الاقل ضيف وما تحبش تاكل في المطاعم ياسيدي ع العين والراس خبر بلي راك جاي في الطريق
باش ندير حساباتي على الاقل لا ما كنتش في الدار نقدر نتصل ونوصي المادام توجدلك { ياعمري على كلمة مادام وينك أ مصيبة }
والله صدقوني ماجاتش في ضيف مثلا يجيك مع المرا تاعو في وقت متأخر الله غالب عليه بصح ا صديقي راجل طول وعرض
في جيبك 300 الف ياسدي ق 30 الف والله ما نحرج الناس ما والو هذي ثقافة لازم تكون متأصلة باش الواحد ما يحرجش خوه
لانو حاليا الحياة رجعت صعيبة والناس ديفوا كاينين اللي يخدمو ويجيو تعبانين كي المرا كي الراجل تزيد انت طيح عليهم كضيف ثقيل في وقت ماهوش تاع ضياف طول
صحيتو لانكم قريتو وربي يهنيكم واللي يكون معول يجيني يدير حساباتو رانا نسكرو الكوزينة بعد الغدا والعشا ههه سلام ...
شيرات وشاشرة كيما يقولوا ناس الغرب ندخل في صلب الموضوع
كيما نعرفوا الضيف بالبركة تاعوا وبقدرو والخير تاعو عند ربي سبحانوا لمن يكرم الضيف خير كبير
وما كانش اللي يشك انو الانسان التقي السوي يفرح بالضيف بصح ضركي خلونا من المضياف ونحكيو شوي ع الضيف
كاين بعض الضيوف ربي يهديهم ما يحترمش اوقات الناس مثلا يجيك ضيف يعرض عندو عرس يجيك على 12 تاع ليل تيماجينوها هذي
ولا يجيك في وقت القيلولة رانا صيف شيخ واللي تقتلني كااع ما يديرش الضيف حسابات الناس واسكو الناس اللي راك رايحلهم
واجدين عندهم واش يضيفوك بيسك في مجتمعنا راحت هذي تاع الضيف كي يجيك وما لقاش ياكل واش كاين باسكو
غدوا تتفضح في المجتمع تاعك فلان ما قيمنيش على قداه جيتني يا خويا الضيف قلهم قلهم جيتو بعد العشرة تاع الليل
الرب كي نقليلك زوج بيضات راك هاايل
زيد كاين اشياء نحشم نديرها صرااحة على سبيل المثال الوقت تاعنا ماهوش كيما الوقت تاع بكري
بكري ما كانتش كاينة المواصلات يعني تقدر في اي وقت ترجع لدارك وهنا راني نحكي ع الضيف اللي ما يسكنش بعيد
وبكري مكانتش كاينة الفاست فوود الاكل السريع والمطاعم منتشرة بكثرة يعني وين تحط عينيك تلقى مطعم وهنا راني كامل نحكي على وقت الاحراج
واللي هو بعد الغداء وبعد العشااء ياخويا على الاقل ضيف وما تحبش تاكل في المطاعم ياسيدي ع العين والراس خبر بلي راك جاي في الطريق
باش ندير حساباتي على الاقل لا ما كنتش في الدار نقدر نتصل ونوصي المادام توجدلك { ياعمري على كلمة مادام وينك أ مصيبة }
والله صدقوني ماجاتش في ضيف مثلا يجيك مع المرا تاعو في وقت متأخر الله غالب عليه بصح ا صديقي راجل طول وعرض
في جيبك 300 الف ياسدي ق 30 الف والله ما نحرج الناس ما والو هذي ثقافة لازم تكون متأصلة باش الواحد ما يحرجش خوه
لانو حاليا الحياة رجعت صعيبة والناس ديفوا كاينين اللي يخدمو ويجيو تعبانين كي المرا كي الراجل تزيد انت طيح عليهم كضيف ثقيل في وقت ماهوش تاع ضياف طول
صحيتو لانكم قريتو وربي يهنيكم واللي يكون معول يجيني يدير حساباتو رانا نسكرو الكوزينة بعد الغدا والعشا ههه سلام ...