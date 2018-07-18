نحشم ندير هاذ الصوالح ..!!!

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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#1
السلام عليكم مساء الخير خاوتي وخياتي
شيرات وشاشرة كيما يقولوا ناس الغرب ندخل في صلب الموضوع
كيما نعرفوا الضيف بالبركة تاعوا وبقدرو والخير تاعو عند ربي سبحانوا لمن يكرم الضيف خير كبير
وما كانش اللي يشك انو الانسان التقي السوي يفرح بالضيف بصح ضركي خلونا من المضياف ونحكيو شوي ع الضيف
كاين بعض الضيوف ربي يهديهم ما يحترمش اوقات الناس مثلا يجيك ضيف يعرض عندو عرس يجيك على 12 تاع ليل تيماجينوها هذي
ولا يجيك في وقت القيلولة رانا صيف شيخ واللي تقتلني كااع ما يديرش الضيف حسابات الناس واسكو الناس اللي راك رايحلهم
واجدين عندهم واش يضيفوك بيسك في مجتمعنا راحت هذي تاع الضيف كي يجيك وما لقاش ياكل واش كاين باسكو
غدوا تتفضح في المجتمع تاعك فلان ما قيمنيش على قداه جيتني يا خويا الضيف قلهم قلهم جيتو بعد العشرة تاع الليل
الرب كي نقليلك زوج بيضات راك هاايل
زيد كاين اشياء نحشم نديرها صرااحة على سبيل المثال الوقت تاعنا ماهوش كيما الوقت تاع بكري
بكري ما كانتش كاينة المواصلات يعني تقدر في اي وقت ترجع لدارك وهنا راني نحكي ع الضيف اللي ما يسكنش بعيد
وبكري مكانتش كاينة الفاست فوود الاكل السريع والمطاعم منتشرة بكثرة يعني وين تحط عينيك تلقى مطعم وهنا راني كامل نحكي على وقت الاحراج
واللي هو بعد الغداء وبعد العشااء ياخويا على الاقل ضيف وما تحبش تاكل في المطاعم ياسيدي ع العين والراس خبر بلي راك جاي في الطريق
باش ندير حساباتي على الاقل لا ما كنتش في الدار نقدر نتصل ونوصي المادام :love: توجدلك { ياعمري على كلمة مادام وينك أ مصيبة }
والله صدقوني ماجاتش في ضيف مثلا يجيك مع المرا تاعو في وقت متأخر الله غالب عليه بصح ا صديقي راجل طول وعرض
في جيبك 300 الف ياسدي ق 30 الف والله ما نحرج الناس ما والو هذي ثقافة لازم تكون متأصلة باش الواحد ما يحرجش خوه
لانو حاليا الحياة رجعت صعيبة والناس ديفوا كاينين اللي يخدمو ويجيو تعبانين كي المرا كي الراجل تزيد انت طيح عليهم كضيف ثقيل في وقت ماهوش تاع ضياف طول
صحيتو لانكم قريتو وربي يهنيكم واللي يكون معول يجيني يدير حساباتو رانا نسكرو الكوزينة بعد الغدا والعشا ههه سلام ...
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الاعتماد خويا حكيم
لي عودة ان شاء الله للرد على الموضوع
خاطر صح الإنسان يفتح باب دارو ويكرم ضيفو
بصح الضيوف تاني لازم يكونو محترمين
ذكرتني بموضوع @"viola" تاع عام عام
تاع الضيف كي تحشم تخرج تسلم عليهم هههه وقداه من نقطة تجيب ههه
لي عودة ان شاء الله
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
701
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الاعتماد خويا حكيم
لي عودة ان شاء الله للرد على الموضوع
خاطر صح الإنسان يفتح باب دارو ويكرم ضيفو
بصح الضيوف تاني لازم يكونو محترمين
ذكرتني بموضوع @"viola" تاع عام عام
تاع الضيف كي تحشم تخرج تسلم عليهم هههه وقداه من نقطة تجيب ههه
لي عودة ان شاء الله
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شكرا ع الاعتماد مريومة
راني نستنى في العودة تااعك
وايمان ثاني ضك تجي راهي تعرف عقلية البلاد ههه
 
وحيدة كالقمر

وحيدة كالقمر

:: عضو مُشارك ::
#4
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Oran
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أنثى
#4
هههههههههههههه
كاينة منها يتسلط عليك في الوقت الغلط
سيرتو يلا كانت الدار ماشي منظمة ههههه يبدأ التخطيط

يعطيك الصحة خويا حكيم موضوع هايل ههههههه
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
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701
#5
قال وحيدة كالقمر:
هههههههههههههه
كاينة منها يتسلط عليك في الوقت الغلط
سيرتو يلا كانت الدار ماشي منظمة ههههه يبدأ التخطيط

يعطيك الصحة خويا حكيم موضوع هايل ههههههه
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هههه ها شفتي يطيح عليك تقول قاعد يقابر برك في الدار كي تكون مشرشبة
ياي حتى الاحراج ويحشمووك تعود تجري في المرشيات جيب الدجاج جيب اللحم على العشرة تاع الليل ههه ربي يهنيك ختي
 
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البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#6
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#6
السلام عليكم
سبحان الله غير الصباح جبدتنا استادة لي تقرينا القران عن موضوع الضيف وكيفية التعامل معه
صح كاين الضيف لي ميحسنش العون ويجيك في وقت ميوالمكش خاصة في الليل تكون تعشيت
وغسلت لماعين تعشي طيب من جديد
لي كون عالمك عادي يعني دير حسابك مي ضيف الغفلة داك هو لبروبلام
بصح غير حنا لي نعقدوا الامور كل ضيف برزقه
والله مرات يكون تالفلك الفطور ولا لعشا يجيك ضيف تفطر فطور وعليه لكلام هههه
وحتى انك تكون مريض وكي يجي ضيف دير كوراج وتنوض حتى تتلاقى روحك لاباس عليك
كاين حاجة تعجبني مرات يكون مشكل في الدار وكي يجي الضيف gاع يتعاملو نورمال غير باش ميحسوهش ويضكو كي شغل عادي
وكي روح الضيف يتلاقاو روحهم ناس كلش .
هي صح ان الانسان لازم ميثقلش على خوه بصح لازم تاني نضربو النح ماشي تعير اي حاجة يحطوهالك رانا gاع عايشين قد الحال
وكل حاجة تفوت .
هي صح مبادئ وقيم لازم الواحد يتمشى عليها .
بصح ادا طاح الواحد فينا في موقف محرج وجاوه ضياف على غفلة ماشي يقول علاش جاوني ولا كاين لي دابز مع راجلها وامور بزاف ..
ناس بكري يقولو الدار لي فيها الضياف فيها البركة (وليت عجوزة زعما ههههه)
وكاين حاجة بكري كانو دايرينها جدودنا يبنو دار خارج السكن يعني بيت صغير مسمينه بيت برا واي عابر سبيل ولا ضيف
تقيسه القدرة تم يروح في داك البيت ويضيفوه اهل البيت ويفرحو بيه
هوما كان عنده النية وحنا درك ولينا نخافو من اي حاجة ونتسوسوا منها
ربي يصلح حالنا وخلاص
بلاك خرجت شوية على الموضوع انت هدرت على الجانب المظلم وانا ختاريت الجانب المشرق الصراحة انا نموت على الضياف
مالgري الشقا بصح تعجبني اللمة
بارك الله فيك على الموضوع.
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#7
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#7
وعليكم السلام يا الشير:cool:
المشكلة انك كي تروح لعندهم تبقي غير حشمان:oops: وكي تشوف العايلة بيناتهم هدرة:whistle: تتخبى في بيت لى فارغة
تتعرف على روحك من جديد هه
ووقت عشا ولا فطور ويبداو عليك كول كول ت:eek:حبسلك لابيتي:eek:
تروح ترقد ونتا مشى نعسان:sleep: وكي تفيق بكري تكمل سهرية لبارح مع البلافون:unsure:
وهو ولا هي البعض مش الكل كيجي ميحبسش هدرة يبدا يدور فالكوزين يفتح فريجيدار ويدرلو حملة ذات منفعة عامة
يطلب كود الويفي يلبسلك قشك زعمة مدارش حساب وبلاك يعجبه موليلكش
وفليل كل دقيقة ينوظك تصبح مكسر تولى زعفان:mad: يقولك واش هادا مشنف في وجهي والله ما نعاود نجي وهو غير يدرب شهر تلقاه يبعثلك في مساج *غدوة راني جاي نبات*


o_O
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
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الإقامة
الشرق-الوسط
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أنثى
#8
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صح كاين ضياف ميجيوش في وقت مناسب
لازم العبد يتصل قبل مايجي
وزيد ميجيش في وقت العشا والغدا
في دار شيخي كاين لي يجونا هك مرات نخبزو ونطيبو غير قدنا نوضو نزيدو خبزات في خاطرهم
ونزودو الكمية ومرة في رمضان دار سلفي بعد جاونا على الربعة ونص وحنا وجدنا فطورنا وكملنا زدنا ولينا حاصلين ونجاراو خاصة الكسرة
ربي يهديهم على كل حال
هاذي رسالة للضياف لي ميديروش حساب الانسان لي رايحين عندو وميقدروش الظروف
 
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