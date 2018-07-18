القابلة بين الامس واليوم

البحر الهادي

البحر الهادي

:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
طاقم المشرفين
#1
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#1
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فه المهتد ومن يظلل فلاهادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد


جذبني كلام سمعته وكنت اقرأه كثيرا لكن في الآونة الأخيرة تفاقم الأمر وكثر ألا وهو موت النساء اثناء ولادتهن وإن كنانعلم أن هذا قضاء الله وقدره
لكن لو نعود على قريب من الزمن نجد بأن هذا الامر لم يكن إلا نادرا رغم ان القابلات كن نساء في بيوتهن وليس في المستشفى وبوسائل تقليدية وبدائية إلا أنه كانت لهن الخبرة رغم أنهن لمي كن يتقاضين الأاجر على عملهن
وخاصة في المناطق النائية والتي كان فيها مشكل لتنقل وعدم توفر الوسائل


وذكرني هذا بقابلتين إثنتين رحمهما الله تعالى وهما جارتين لنا كانت تقومان بتوليد النساء في بيوتهن
واما إحداهن والتي لها خبرة وحكمة ربما لاتجدها عند مليون قابلة في المستشفى الآن هذه بشهادةمن في المستشفى وقد استدعوها لتعمل معهم في المستشفى رغم أنها لم لاتقرأ ولاتكتب إلا أنها رفضت
وقد حدثت لها أمور كانت في المستشفى فرأت امرأة تريد ان تلد ولكن أخبروها انها تحتاج إلى عملية قيصرية فطلبت منها هذا الحاجة ان تخرج من المستشفى وهي تتكفل بها والحمد لله كان كما أرادت
وقد كانت تقوم بتوليد نساء لديهن توائم ولم يذكرعنها أنها توفيت عندها إمراة وهذا من فضل الله
وهذا موضوع طويل لوذهبتأتحدث لاخذ مني الكثير لكن أردت اختصاره من اجل المناقشة

أنت[أنتِ]

مارأيك في هذه الظاهرة؟

من المتسبب في هذا الامر؟



هل من حلول أو كلمة عن هذه الظاهرة؟

إذا ممكن إضافة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك استاذ على هذا الموضوع المهم
قديما كانت القابلة لاتدرس ولاتقرأ
ولكن تتقن توليد المرأة في بيتها وبوسائل بسيطة
واليوم القابلة على الاقل تتكون سنتين في الشبه الطبي
ومن ثم تذهب للعمل في المستشفى لامعاملة جيدة وكأنها لاتتعامل مع انسان
سمعنا قصص عن بعض القابلات ربي يهديهن وفي المقابل القليل منهن من يعملن بصدق وبمعاملة طيبة
وحتى قابلات الخاص فيهم وعليهم
اتذكر احدى القابلات لما ذهبت لاضع حملي
باه تركبلي السروم
قاتلي اعدلي يدك وناضت تعيط !!!! وانا نشوف معاها
حتى اتت قابلة اخرى تكفلت بي وذهبت القابلة المتعصبة
لم ارد فقط افتعال المشاكل لها مع مدير المصحة
لما اتى لمعاينتي اخبرته انو كلو تمام
اعتقد ان الاسباب تكمن في القلوب القاسية لهذه القابلة والقابلات وخاصة في المستشفى العام
المعريفة والرشوة
لي تعطيها مليون وزيادة تقوم بيها ولي متمدلهاش متقيمهاش
يضعون قابلات للتعلم واللعب بارواح الام والطفل
كم حالة وفاة تقع بسبب الاخطاء الطبية وهفوات اناس ليسوا اهلا لاعمالهم
الحلول : انو لي تتلقى اهمال ومعاملة سيئة من طرف اشباه القابلات متسكتش على حقها وتفضحهم تشكي بيهم

حسبنا الله ونعم الوكيل

تقبل مروري اخي
 
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