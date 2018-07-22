شرح: طريقة تغيير لغة المنتدى (تفعيل اللغة العربية)

الطريقة الاولى

اختر احد الغة التي تناسبك بالضغط عليها

English

العربية (DZ)

الطريقة الثانية

العربية

English

و مبروووك تم تغيير اللغة

شرح بالصور متحركة

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تحيات الإدارة

مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرينفي هذا الشرح سنرى كيفية تغيير لغة الموقع الى العربيةفي حال وقعت في هذه المشكلة او حدث التغير التلقائي للغة الانجليزيةفكل ما عليك فقط متابعة هذا الشرح البسيط*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*1- تنزل الى اخر المنتدى (اسفل المنتدى)2- تجد اللغة --> (أو3- تضغط علىها و تختار اللغة التي تريد*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*