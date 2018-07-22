شرح: طريقة تغيير لغة المنتدى (تفعيل اللغة العربية)

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرين
في هذا الشرح سنرى كيفية تغيير لغة الموقع الى العربية
في حال وقعت في هذه المشكلة او حدث التغير التلقائي للغة الانجليزية
فكل ما عليك فقط متابعة هذا الشرح البسيط
الطريقة الاولى
اختر احد الغة التي تناسبك بالضغط عليها
1- اللغة - English >> إضغط هنا
2- اللغة - العربية (DZ) >> إضغط هنا
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الطريقة الثانية
1- تنزل الى اخر المنتدى (اسفل المنتدى)
2- تجد اللغة --> ( العربية أو English )
3- تضغط علىها و تختار اللغة التي تريد
و مبروووك تم تغيير اللغة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
شرح بالصور متحركة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
تحيات الإدارة
مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرين
في هذا الشرح سنرى كيفية تغيير لغة الموقع الى العربية
في حال وقعت في هذه المشكلة او حدث التغير التلقائي للغة الانجليزية
فكل ما عليك فقط متابعة هذا الشرح البسيط
الطريقة الاولى
اختر احد الغة التي تناسبك بالضغط عليها
1- اللغة - English >> إضغط هنا
2- اللغة - العربية (DZ) >> إضغط هنا
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
الطريقة الثانية
1- تنزل الى اخر المنتدى (اسفل المنتدى)
2- تجد اللغة --> ( العربية أو English )
3- تضغط علىها و تختار اللغة التي تريد
و مبروووك تم تغيير اللغة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
شرح بالصور متحركة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
تحيات الإدارة
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