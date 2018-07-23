تبقى حاير مع الجزائري

السلام عليكم أحباب اللمة الغالية أينما كانوا

ندخل في صلب الموضوع مباشرة

الجزائري :

اذا كمله الشامبو يزيدلو الماء...

إذا شرى حاجة في بلارة تكمله يستعملها للسكر والزيتون ويخبي فيها الماكلة لرمضان ووو.....

إذا شرى قهوة تكمل يستعمل الجوتابل للطفية تاع الدخان

إذا تقطعله تريكو أو سروال او كاش لباس المرأة تستعمله جفافة أو تمسح بيه الغبرة...

الجزائري :



ما تلقاش واحد محافظ على البيئة مثل : الجزايري كل حاجة يديرلها اعادة تدوير ....

أي جزايري مين يشري الياغورت يلحس الغطاء... تحسها من ضمن التعليمات ( يرجى لحس الغطاء )

واذا استعمل مناديل ورق ! بعد ما يمسح يديه و وجهه يكملها يمسح صباطه ￼

و يقولك الشعب الجزايري مبذر !!! ￼ الشكاير لي يشري فيهم يدسهم يقيس فيهم الزبل أكرمكم الله...ما تلقاش واحد محافظ على البيئة مثل : الجزايري كل حاجة يديرلها اعادة تدوير ....أي جزايري مين يشري الياغورت يلحس الغطاء... تحسها من ضمن التعليماتواذا استعمل مناديل ورق ! بعد ما يمسح يديه و وجهه يكملها يمسح صباطه ￼و يقولك الشعب الجزايري مبذر !!! ￼

عندنا بالجزائر :

إذا تخطبوا...

ما تقولش لواحد

وإذا سافروا...

ما تقولش لواحد

وإذا نجحوا...

ما تقولش لواحد

وإذا مرضوا...

ما تقولش لواحد

وإذا ريح من مرض...

ما تقولش لواحد

وإذا شراو سكنة....

ما تقولش لواحد وووو.....

وفي الآخر يقولو أنهم محسودين

حاب نفهم

كيفاه محسودين...؟؟؟

وهوما ما قالوش لحتى واحد... !!!

في الجزائر فقط :

يتقهوى صباح بالمطلوع ورطل زبدة

ويفطر بفريت اوملات أو وش يحب

وفي العشا يغلقها بالمقارون واللوبيا والعدس وماكلة ثقيلة

ويقولك : علاه خرجتي الكرش أو الوجع حكمني قتلني

تبقى حاير

الإبتسامة في وجه أخيك صدقة ولكن في الجزائر..... !!!!

تبتسم لأخوك ￼

تبتسم لأمك￼

تبتسم لأبوك ￼

تبتسم لغريب ￼

تبتسم لوحدك ￼ ولكن في الجزائر..... !!!!تبتسم لأخوك ￼تبتسم لأمك￼تبتسم لأبوك ￼تبتسم لغريب ￼تبتسم لوحدك ￼

الناس يستعملون السرير للنوم

أما في الجزائر فهو عبارة عن مقهى ومطعم

ومكتب ومكان للدراسة واللعب

الإنسان الجزائري فقط...

وين يلقى ممنوع اللمس... يلمس

وين يلقى ممنوع رمي الأوساخ... يرمي

وين يلقى ممنوع التدخين... يدخن

المهم يمشي بقاعدة كل ممنوع مرغوب فيه

الشعب الجزايري :



في كل بيت جزايري... غطاء التليكومند ضايع ￼

فقط في الجزائر : إذا ضاعتلك حاجة وتقول كاش واحد حوس معايا

ألي معاك يسقسيك وين حطيته ؟!!

يعني إذا أنا عرفت روحي وين حطيته علاه نقولك حوس معايا ￼ إذا ركب المصعد يقول تخيلو كون يطيح بينا ؟! شعب حياته اكشن في اكشن ￼في كل بيت جزايري... غطاء التليكومند ضايع ￼فقط في الجزائر : إذا ضاعتلك حاجة وتقول كاش واحد حوس معاياألي معاك يسقسيك وين حطيته ؟!!يعني إذا أنا عرفت روحي وين حطيته علاه نقولك حوس معايا ￼

الشعب الجزائري كي يجي رمضان...

يشرو الطباصا... الكيسان... المغارف... الكراسا... الطوابل... السرابيت...

تقول قبل رمضان مكانوش ياكلو...

تبقى حاير

فقط في الجزائر :

كلمة ( صحا الفاهم ) تعني ( يا غبي )

وكلمة ( بكرت ) تعني ( متأخر )

وكلمة ( أمنتك ) تعني ( كذاب )

كلمة ( صاحبك جا ) كلمة جزائرية تأتي تلقائيا عند قدوم شخص تكرهه

أغرب شي في الجزائر :

إذا عيطت ( يا حمار ) في وسط الزحمة

يلتفت ليك نص الشعب !!

ما شاء الله ثقة !

العائلة الجزايرية إذا راحو رحلة بسيارتين

كل ما يشوفوا بعضهم فالطريق يقعدوا يضحكوا ￼

ويسلمو على بعض تقول عندهم عام ما شافوش بعضهم !! إذا راحو رحلة بسيارتينكل ما يشوفوا بعضهم فالطريق يقعدوا يضحكوا ￼ويسلمو على بعض تقول عندهم عام ما شافوش بعضهم !!