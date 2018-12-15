الجزائري والويكاند

واش راكم يا لماويين؟ ان شاء الله أحوالكم بخير وكامل راكم بصحة وعافية؟ في كل الأحوال قولو الحمد لله ^^

عندي شحاااال ماكتبتش هنا في واش راك تهدر هيا قلت اليوم نخرج عن صمتي ونحكي معاكم شوي

المهم موضوعنا اليوم أعزائي المشاهدين هو "الويكاند" هاد الكلمة العزيزة الغالية القادرة على إسعاد أكثر الناس تعاسة في الكون وفي تاريخ البشرية، تلقى الشعب الجزائري أسبوع كامل ميت بالتعب لي ساغن لاصقين في عينيه كي الرتيلة ويمشي ويتمايل كي الزومبي، هي تلحق الخميس فليل وهو يحيا هادي سهرات مع الانترنت هادي سهرات مع التلفاز تلقاه يسوطي وحدو وشعاع السعادة خارج من عينيه تقول مدولو فيزا هههه، لكن يا إخواني المظلومين والمسلوبين من المعنى الحقيقي للويكاند هل تعلمون

أنو في الدول الأجنبية يستغلو آخر أيام الأسبوع للنزهات ولا للتجمعات الترفيهية ولا للذهاب لزيارة الاقارب، طبعا زيارة الاقارب تاعهم ماش كيما تاعنا، هوما يقعدو في الجنان والعصير ولي قاطو الله الله في جو شاعري وطفل صغير شعرو صفر رطب قاعد قدامهم يضحك ببرائة، وحنا عندنا تستغل فرصة انو أولادها مايقراوش فتجيب قبيلة المتشردين تاعها المرفوع عنهم القلم والممحاة والمسطرة وتهجم على ديار الناس تولي تسمع غير العياط والخبيط وتقرا في العاجل في القنوات "سقوط طفل من الطابق العاشر بسبب تعلقه في ريدو النافذة" ما هذا؟

المهم لا علينا خرجنا على الموضوع، كيما قلنا أعزائي المنكوبين، كامل عندهم برامج جميلة وممتعة في الويكاند غير عند الجزايري المسكين هو يلحق الويكاند أول مشروع عظيم يجي في بالو هو "البقاء في البيت" بجانب الشوفاج ورائحة الكسرة واللوبيا تعبّق البيت، يحبو يروبوزيو المغابن، تلقاهم مخبيين تحت الكوفيرطة ولا الكوات ولا الزورة (حسب نوع الاغطية لي متوفرة عندك سيدتي) مداير خيمة ومخبي تحتها بالتيليفون تلقاه ساعة ساعة برك يفيبري تقول حكمتو التريسيتي وهو شاف نكتة على الفايسبوك برك

البيت لي تدخلها تلقاهم هكاك مخبيين يصرا تجمع كوفيرطي في الدار وتولي غزو الكوفيرطات، كل دقيقة تشوف كوفيرطا معدية قدامك، وحدة هازة كاس ماء ووحدة مخرجة يدها فيها تيليفون

وتقولك خالي راهو يعيط، ووحدة مقابلة التلفاز بصح معرف منين تشوف هههه، المهم يجي مسكين السيد كوفيرطة يستمتع بالويكاند في هدوء وينوضو الهنود الحمر تاع الدار

إنه اليوم العالمي للميناج، تسمع الخبيط والتكركير تاع الطوابل وساعة ساعة تسمع عيطة تاع كاش وحدة زلقت في الماء بالصابون وتقرقبت في الارض، تحسبها الحرب كامل معصبين ريسناهم

وهازين الأسلحة من فروطوارات ومكنسات وغازات مسيلة للدموع قصدي جافيل هههه، ويبداو المهمة الشاقة تحسب روحك في شونتي ههههه كي تكمل المهمة الصعبة

يلحق وقت الغداء، الجزائري المسكين يسخف يماه تنوعلو في الأطباق هادي محاجب هادي شخشوخة هادي رشتة يلقى مسكين الطبق المقدس الذي لم ينزعه الدستور وقانون الاسرة وحقوق الحفاظ على الإنسان إنها "النعمة" أو الكسكس هذا الطبق تحبه السلطة العليا في البيت ويستحيل تغييره ولو بالكروفات هههه ياكل مسكين واش كاين ويحمد ربي على النعمة

ويروح زعما يبدل القنوات، تجيه واحد الرغبة هكا انو يشوف قنوات بلادو يبدا بالقناة الجزائرية يلقى قدامها مكتوب HD يقول آو ردوها آش دي؟ هادا تطور مليح

يحطها يلقى فيها ماتش معرف اذا تاع 1982ولا تاع 2018 لي جوار تاع درك بصح الصورة تاع بكري مضببة وقديمة تقول من عام الثورة، المعلق يعيط في جهة والبالو في جهة،

يخلص الماتش تبدا الأخبار، نفس العباد من 1963 مازالو يقدمو فيها، نفس اللبسة ونفس الأخبار حتى، سعادة وهناء في بلادي العزيزة وتطور ملحوظ وخيرات ومسرات

تحكمو القنطة الكوفريطة الجزائري مسكين، يقفل التلفاز ويقول نكونيكتي هو غير يشعل الفايس يلقى أول منشور مقابلو "انشر هذه الرسالة لعشرة اشخاص وجاركم مايزيدش يشخر في الليل وإذا لم تنشرها في الليل على الساعة العاشرة ربي رايح يعميك وتولي ماتسمع ماتهدر وتولي معوّق ماتقدر تكتب ماتقدر تحرك يديك وصدقني انا مانشرتهاش راني معوق مانقدرش نكتب"

المهم مسكين يغلق الفايس ويقول في قلبو يا ربي وكتاه يخلص الويكاند ههههه