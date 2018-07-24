واش رايكم؟!!

السلام عليكم ​







اولا اختي الف مبروك لنجاحك

في الباكلوريا و عقبال ل شهدات عليا و نجاحات اخرى

رح ـنجاوبك اختي من منظورين

شوفي اختي كاين بزاف لي عاودواـ

و قراو في نفس الوقت او خدمواـالمهم حاجه كيما هاك في الاخير كاين لي جوزوا الباك و داو علامه اقل من الباك الاول او نقلك تحت المعدل لانهم مقدروش ينظموا رواحتيهم مليح



منظوري من وجهت نظري انتي تقراي مليح ياك مثلا قوليلي في المستوى من المعدل تجيبي؟



شوفي قرايت الجامعة في عامها الاول مرخوفة شوي يعني مش مزيرينهم بزاف

تقدري تنظمي روحك على هذ الاساس تحضري و تدي ليكور نتاعك في وقتهم

و تفهمي مليح و متخليش الامور تتراكم



وفي نفس الوقت تقراي للباك الاحسن تحاولي تراجعي من بداية العام باه متنسيش كل لي قريته و تربحيه كنقطة اضافية ليك هذا طبعا اذا ققرتي تكملي فيهم لزوج



منصصحكش ابدا ضيعي عام ناجح على حساب عام مجهول ماكيش عارفة فيه و ش راح يصرى هذي دنيا



باختصار ماننصحكش تبلوكي

ياريت تقراي عامك و جربي تجوزي الباك هكا تكوني ضمني اقل الخسائر



و في الاخير ايا كان اختيارك

اهتمي ب التنظيم ثم التنظيم فهو اساس كل شيئ ​