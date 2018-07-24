واش رايكم؟!!

Princesse Diyor

Princesse Diyor

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
7 ديسمبر 2015
المشاركات
3,046
الإعجابات
7,609
النقاط
191
الإقامة
بسكرة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
ان شالله تكونوا كاامل لباس
توحشتكم كامل
جهان ايمان ماستر صلاح سهيلة مروان الاخ محمد و عذرا للاخرين
و الف مبروك للناجحين
و حظ اوفر للبقية

المهم
الحمد لله ديت الباك صحيح مش بالمعدل اللي حاباتوا بحكم المرض و الظروف لكن الحمد لله على كل شيء
انا راح نعاود العام الجاي الباك مي احترت
معرفتش نسجل في الجامعة و نبلوكي و نعاود و لا نقرا و نعاود في نفس الوقت
كان اللي قالولي متقدريش توفقي بينهم بلوكي و عاودي الباك
و كاين اللي قالولي اقريهم في زوج
و انا صراحة تخلطتلي
كون نبلوكي و ربي ميكتبليش معدل خيير يروحلي عام من عمري و كون نقراهم في زوج خفت نقصر في وحدة منهم
و زدت خفت من واش داروا للتصحيحات تاع الاحرار
اعطوني رايكم خاوتي انصحوني وشكرا:):giggle::giggle::giggle:


 
نونو ويدو

نونو ويدو

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
31 أكتوبر 2016
المشاركات
76
الإعجابات
123
النقاط
5
الإقامة
متوسطة معركة اليرموك
#2

السلام عليكم اختي
Princesse Diyor
تقدري بصح لازم تعاودي الباك فلبريفي وتقراي ي الجامعة واذا مراكيش حابة تقراي في الجامعة ابلوكي هذاك العام
انا وحدة تكولي كانت تقرا فيهم في زوج مي ملتاتش بزاف بالباك جابت الباك المرة الثانية اقل ملمرة الاولى
يعني اذا حبيتي متجوزيش قاع الباك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,266
الإعجابات
46,585
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا ألف مبروك حبيبتي نجاحك في البكالوريا
ربي يدوم افراحكم وربي يهنيك ولعقوبة لنجاحات أخرى
أما بخصوص سؤالك من رايي سجلي في الجامعة بهاد الباك
واختاري تخصص معين واقرايه وعاودي الباك في نفس الوقت
ماتضيعيش عام من حياتك هكاك، وين علابالك يمكن تتعبي
وتمرضي لا سمح الله او تمنعك حاجة من الذهاب لامتحان البكالوريا
ماشي ضيعتي عام كامل! اقراي نورمال وحاولي توفقي بين زوج
اصلا نعرف بزاف بنات قراو اكثر من تخصص في عام واحد ونجحو وتفوقو
حاولي تحطي راسك مع الدراسة الجامعية والباك ديجا عندك خبرة فيه
يعني تقدري توجديلو في الاشهر الاخيرة وتنجحي بحول الله
انا هادا رايي وزيدي فكري مليح وربي يوفقك ان شاء الله :)
 
نونو ويدو

نونو ويدو

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
31 أكتوبر 2016
المشاركات
76
الإعجابات
123
النقاط
5
الإقامة
متوسطة معركة اليرموك
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا ألف مبروك حبيبتي نجاحك في البكالوريا
ربي يدوم افراحكم وربي يهنيك ولعقوبة لنجاحات أخرى
أما بخصوص سؤالك من رايي سجلي في الجامعة بهاد الباك
واختاري تخصص معين واقرايه وعاودي الباك في نفس الوقت
ماتضيعيش عام من حياتك هكاك، وين علابالك يمكن تتعبي
وتمرضي لا سمح الله او تمنعك حاجة من الذهاب لامتحان البكالوريا
ماشي ضيعتي عام كامل! اقراي نورمال وحاولي توفقي بين زوج
اصلا نعرف بزاف بنات قراو اكثر من تخصص في عام واحد ونجحو وتفوقو
حاولي تحطي راسك مع الدراسة الجامعية والباك ديجا عندك خبرة فيه
يعني تقدري توجديلو في الاشهر الاخيرة وتنجحي بحول الله
انا هادا رايي وزيدي فكري مليح وربي يوفقك ان شاء الله :)
إضغط للتوسيع...
فكرة مليحة
ايه ولا ديري كيما قاتلك الاخت
لؤلؤة قسنطينة
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,933
الإعجابات
13,009
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5

السلام عليكم



اولا اختي الف مبروك لنجاحك
في الباكلوريا و عقبال ل شهدات عليا و نجاحات اخرى
رح ـنجاوبك اختي من منظورين
شوفي اختي كاين بزاف لي عاودواـ
و قراو في نفس الوقت او خدمواـالمهم حاجه كيما هاك في الاخير كاين لي جوزوا الباك و داو علامه اقل من الباك الاول او نقلك تحت المعدل لانهم مقدروش ينظموا رواحتيهم مليح

منظوري من وجهت نظري انتي تقراي مليح ياك مثلا قوليلي في المستوى من المعدل تجيبي؟

شوفي قرايت الجامعة في عامها الاول مرخوفة شوي يعني مش مزيرينهم بزاف
تقدري تنظمي روحك على هذ الاساس تحضري و تدي ليكور نتاعك في وقتهم
و تفهمي مليح و متخليش الامور تتراكم

وفي نفس الوقت تقراي للباك الاحسن تحاولي تراجعي من بداية العام باه متنسيش كل لي قريته و تربحيه كنقطة اضافية ليك هذا طبعا اذا ققرتي تكملي فيهم لزوج

منصصحكش ابدا ضيعي عام ناجح على حساب عام مجهول ماكيش عارفة فيه و ش راح يصرى هذي دنيا

باختصار ماننصحكش تبلوكي
ياريت تقراي عامك و جربي تجوزي الباك هكا تكوني ضمني اقل الخسائر

و في الاخير ايا كان اختيارك
اهتمي ب التنظيم ثم التنظيم فهو اساس كل شيئ
 
Princesse Diyor

Princesse Diyor

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
7 ديسمبر 2015
المشاركات
3,046
الإعجابات
7,609
النقاط
191
الإقامة
بسكرة
الجنس
أنثى
#6
قال نونو ويدو:

السلام عليكم اختي
Princesse Diyor
تقدري بصح لازم تعاودي الباك فلبريفي وتقراي ي الجامعة واذا مراكيش حابة تقراي في الجامعة ابلوكي هذاك العام
انا وحدة تكولي كانت تقرا فيهم في زوج مي ملتاتش بزاف بالباك جابت الباك المرة الثانية اقل ملمرة الاولى
يعني اذا حبيتي متجوزيش قاع الباك
إضغط للتوسيع...
انا لازم نعاود الباك خطراه مش مستواي اللي ديتوا ممكن صح صعيبة نوفق بيناتهم مي ان شالله نقدر
و زيد بكل صراحة الوالدة نتاعي مش حابة نبلوكي و منقدرش نعارض كلامها و في نفس الوقت حابة نعاود
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top