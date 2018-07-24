واش رايكم؟!!

Princesse Diyor
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السلام عليكم
ان شالله تكونوا كاامل لباس
توحشتكم كامل
جهان ايمان ماستر صلاح سهيلة مروان الاخ محمد و عذرا للاخرين
و الف مبروك للناجحين
و حظ اوفر للبقية
المهم
الحمد لله ديت الباك صحيح مش بالمعدل اللي حاباتوا بحكم المرض و الظروف لكن الحمد لله على كل شيء
انا راح نعاود العام الجاي الباك مي احترت
معرفتش نسجل في الجامعة و نبلوكي و نعاود و لا نقرا و نعاود في نفس الوقت
كان اللي قالولي متقدريش توفقي بينهم بلوكي و عاودي الباك
و كاين اللي قالولي اقريهم في زوج
و انا صراحة تخلطتلي
كون نبلوكي و ربي ميكتبليش معدل خيير يروحلي عام من عمري و كون نقراهم في زوج خفت نقصر في وحدة منهم
و زدت خفت من واش داروا للتصحيحات تاع الاحرار
اعطوني رايكم خاوتي انصحوني وشكرا
ان شالله تكونوا كاامل لباس
توحشتكم كامل
جهان ايمان ماستر صلاح سهيلة مروان الاخ محمد و عذرا للاخرين
و الف مبروك للناجحين
و حظ اوفر للبقية
المهم
الحمد لله ديت الباك صحيح مش بالمعدل اللي حاباتوا بحكم المرض و الظروف لكن الحمد لله على كل شيء
انا راح نعاود العام الجاي الباك مي احترت
معرفتش نسجل في الجامعة و نبلوكي و نعاود و لا نقرا و نعاود في نفس الوقت
كان اللي قالولي متقدريش توفقي بينهم بلوكي و عاودي الباك
و كاين اللي قالولي اقريهم في زوج
و انا صراحة تخلطتلي
كون نبلوكي و ربي ميكتبليش معدل خيير يروحلي عام من عمري و كون نقراهم في زوج خفت نقصر في وحدة منهم
و زدت خفت من واش داروا للتصحيحات تاع الاحرار
اعطوني رايكم خاوتي انصحوني وشكرا