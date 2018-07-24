لماذا هُجرت المنتديات

theking
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 517
- الإعجابات
- 574
- النقاط
- 131
- الإقامة
- أرض الله
- الجنس
- ذكر
إخوتي الأعزاء كما تعلمون
نجد المواضيع والمشاركات في المنتديات تَقــِلُ أو قَـــلـَـــتْ
فيا ترى مالسبب :
هل مواقع التواصل الإجتماعي نابت عن المنتديات ؟
هل أصبحت مواقع التواصل المتنفس والملجأ الوحيد للناس ؟
هل المواضيع التي تُــطرح في المنتديات ليست ذات قيمة ؟
هل نَقُصت المواضيع وتم طرحها كلها وإيجاد كل الحلول؟
هل أصبحت المنتديات العربية بلا قيمة عكس الأجنبية التي كل يوم ينضم الألاف و تطرح كل يوم مواضيع جديدة ؟
أرججوا أن نجد حلول لهذه المشكلة
تحياتي الحارة