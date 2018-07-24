لماذا هُجرت المنتديات

theking

theking

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
517
الإعجابات
574
النقاط
131
الإقامة
أرض الله
الجنس
ذكر
#1


إخوتي الأعزاء كما تعلمون
نجد المواضيع والمشاركات في المنتديات تَقــِلُ أو قَـــلـَـــتْ
فيا ترى مالسبب :
هل مواقع التواصل الإجتماعي نابت عن المنتديات ؟
هل أصبحت مواقع التواصل المتنفس والملجأ الوحيد للناس ؟
هل المواضيع التي تُــطرح في المنتديات ليست ذات قيمة ؟
هل نَقُصت المواضيع وتم طرحها كلها وإيجاد كل الحلول؟
هل أصبحت المنتديات العربية بلا قيمة عكس الأجنبية التي كل يوم ينضم الألاف و تطرح كل يوم مواضيع جديدة ؟

أرججوا أن نجد حلول لهذه المشكلة

تحياتي الحارة
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,918
الإعجابات
3,091
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيما يخص سؤالك وبكل بساطة اقول لك اننا تعودنا منذ عقود صيغة التلقي
لنترك خلفنا اساليب البحث و الابداع والانتاج
حيث اصبح المواطن صغيرا ام كبيرا لا يفضل بذل الجهد فى التعلم والتفقه
الا قلة قليلة منهم
فالطفل منذ الصغر تراه يحملة لوحا الكترونيا مزودا بالنت متاحة العابه وروابط شتى
والكبير الذي استغنى عن المجلة ليتوجه الى النت الذي اصبح قبلة للمتعلم وغيره
على حد سواء
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top