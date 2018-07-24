لماذا هُجرت المنتديات

إخوتي الأعزاء كما تعلمون

نجد المواضيع والمشاركات في المنتديات تَقــِلُ أو قَـــلـَـــتْ

فيا ترى مالسبب :

هل مواقع التواصل الإجتماعي نابت عن المنتديات ؟

هل أصبحت مواقع التواصل المتنفس والملجأ الوحيد للناس ؟

هل المواضيع التي تُــطرح في المنتديات ليست ذات قيمة ؟

هل نَقُصت المواضيع وتم طرحها كلها وإيجاد كل الحلول؟

هل أصبحت المنتديات العربية بلا قيمة عكس الأجنبية التي كل يوم ينضم الألاف و تطرح كل يوم مواضيع جديدة ؟



أرججوا أن نجد حلول لهذه المشكلة



تحياتي الحارة