خفيف وظريف {بحث في فائدة الزوجات }

hakim story
:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
سلام عليكم مساء الخير وان شااء الله اموركم تمام
علابالي كرهتو مواضيع الزواج لكن الله غالب كاين موضوع راني نخمم فيه عندي ايام وقلت تعطولنا شوي آرائكم
وليد عمي رايح يتزوج عيطلي ذيك النهارات قلي حكيم كشما بانتلك طفلة بنت فاميلية انا خيك ما تترددش تخبرني
صاحبي يجيني ثاني هذا الاسبوع حكيم كاشما تعرف بنت صالحة للزواج خويا راهو حاب يتزوج نا خيك
صاحبي آخر كيف كيف يعني في ظرف اسبوع 5 اتصلوا بي باش نحوسلهم على زوجات خخخخ
ما تسقسونيش علاه راهم يتصلوا بيا لانو هذا سر هههه
المشكل ماهوش هنا المشكل انو سقسيت هذو كامل شحال عندكم وانتوما تحوسوا تخيلو الاخير فيهم عندو عام وهو يحوس
من ملايين العازبات تاع الجزائر ما لقاوش بنت تاع زواج ...يعني مشكلة البنت الصالحة اللي تبني بيت علاه ما عادتش تبان
تقلهم يودي حقا قريتو في الجامعة علاه ما حوستوش يقولولك ااه لا لا ؟؟
تقلهم لافامي تاعكم علاش ما لقيتوش يقلك اواه لافامي لالا ؟؟
يعني بزااف امور ما فهمتش علاه ناس معقدة
والحاجة اللي خوفتني انو في هذو الخمسة مكاش اللي يحوس ع اللي حابة تخدم او خدامة ؟؟ مع انو دزاير ضركي قليل اللي ماهيش تخمم في البيت برك
كاع يحوسوا ع الخدمة مهم موضوع ما عادش خفيف وظريف راهو ثقيل يقتل ..وراهو واضح ايضا
وين راهي بنت الحلال او الي تقدر تاسس اسرة وعلاش الشباب راهم يخافوا والسؤال اللي لازم يجاوبني عليه المتزوجين لانو يهمني بزااف
كشاب وقتاه تنصحوني نبدا نحوس :؟ بيسك وليد عمي قلي لازم تحط عينك على وحدة ..
ولا تقولولي خليها على ربي وخلااص منين جات راهي تجي ؟
علابالي كرهتو مواضيع الزواج لكن الله غالب كاين موضوع راني نخمم فيه عندي ايام وقلت تعطولنا شوي آرائكم
وليد عمي رايح يتزوج عيطلي ذيك النهارات قلي حكيم كشما بانتلك طفلة بنت فاميلية انا خيك ما تترددش تخبرني
صاحبي يجيني ثاني هذا الاسبوع حكيم كاشما تعرف بنت صالحة للزواج خويا راهو حاب يتزوج نا خيك
صاحبي آخر كيف كيف يعني في ظرف اسبوع 5 اتصلوا بي باش نحوسلهم على زوجات خخخخ
ما تسقسونيش علاه راهم يتصلوا بيا لانو هذا سر هههه
المشكل ماهوش هنا المشكل انو سقسيت هذو كامل شحال عندكم وانتوما تحوسوا تخيلو الاخير فيهم عندو عام وهو يحوس
من ملايين العازبات تاع الجزائر ما لقاوش بنت تاع زواج ...يعني مشكلة البنت الصالحة اللي تبني بيت علاه ما عادتش تبان
تقلهم يودي حقا قريتو في الجامعة علاه ما حوستوش يقولولك ااه لا لا ؟؟
تقلهم لافامي تاعكم علاش ما لقيتوش يقلك اواه لافامي لالا ؟؟
يعني بزااف امور ما فهمتش علاه ناس معقدة
والحاجة اللي خوفتني انو في هذو الخمسة مكاش اللي يحوس ع اللي حابة تخدم او خدامة ؟؟ مع انو دزاير ضركي قليل اللي ماهيش تخمم في البيت برك
كاع يحوسوا ع الخدمة مهم موضوع ما عادش خفيف وظريف راهو ثقيل يقتل ..وراهو واضح ايضا
وين راهي بنت الحلال او الي تقدر تاسس اسرة وعلاش الشباب راهم يخافوا والسؤال اللي لازم يجاوبني عليه المتزوجين لانو يهمني بزااف
كشاب وقتاه تنصحوني نبدا نحوس :؟ بيسك وليد عمي قلي لازم تحط عينك على وحدة ..
ولا تقولولي خليها على ربي وخلااص منين جات راهي تجي ؟