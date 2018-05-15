المشكل ليس في ألحان وشباب

السلام عليكم خاوتي ان شااء الله بخير

في هذي الايام راني نشوف بزاف منشورات تتكلم عن الفائز في الحان وشباب ويقارنوه بزاف مع حملة القرآن ويعني كيفاش الدولة تخصص

جوائز خيالية للمغنى في حين يهان حامل القرآن بجوائز اقل ما يقال عنها انها اهانات لكن انا نشوف انو المشكل ماهوش في الحان وشباب

كحصة لانو بزاف من شبابنا يتابع الحصص الصوتية الاخرى مثلا كاين شاب من الجلفة يعني ولايتي على حساب واش قالو مشارك في

حصة لخرى عندو متابعين وعندو مشجعين واغلب المشجعين نتاعو هوما نفسهم اللي يكرهو الحان وشباب يعني تناقض كبيير والادهى والامر

انو هذا الشاب نفسو كان يوما ما من المشاركين نتاع الحان وشباب { صوتو يعيي قسما بالله }

المهم نكمل نحكي خااصة على الجوائز لازن نعرفو انو الحان وشباب كغيرها من الحصص الاخرى الغنائية عندها جانب تابع للدولة لكن الجانب الاكبر

هو اللي تابع للشركات يعني الجوائز المبالغ فيها هي الرعاية تاع الشركات وفقط يعني ما نحملوش الدولة فقط القسط الاكبر

اما حملة القرآن ربي يحفظهم ويبارك فيهم هوما عند ربي فضلهم كبييير لا توستوعبه اي جائزة لكن بما اننا نحكيو على الجوائز

هنا رايح نلوم الاغنياء من المسلمين علاه الاغنياء نتاع المسلمين اللي يحبو الخير ما يساهموش في مثل هذه المسابقات

سواء بالجوائز او بالمساهمات نشفى عليها كنت مريح مع صاحبي في المسجد وطرحنا فكرة بمناسبة قدوم رمضان قلنا لو انو اثرياء الحي نتاعنا

ينظمو مسابقة بالمشاركة مع الامام وجمعية المسجد في الفترة تاع رمضان قال يكون حفظ لحزب اي واحد يحفظ حزب عندو جائزة يعني

شحال واحد رايح يحفظ حزب بسببك لهذا انا نلوم بزااف الاغنياء ما تحسبوش انو لازم تصدق على الفقير وخلاص

حتى كاين ابواب الخير وهل هناك افضل من باب الخير تاع القرىن الكريم يعني سبحان الله كاين شي اغنياء يساهمو بالاموال في رحلات سياحية

لا معنى لها في حين لو يساهمو مع حفظة القرآن الكريم افضل واحسن مسابقات القرىن الكريم مثلا اللي تقيمها وزارة الشؤون الدينية علاش ما يساهموش فيها

ويرفعو الجائزة حتى تنافس جوائز المغنيين نتاع الحان وشباب يعني عوض لا فارس قرآان يأخذ 100 مليون ها ساهمو وطلعوها لمليار

وخلو الناس تتنافس كاين اللي يقلك ممكن تأثر على القلوب نتاع حملة القرآن انا نقول هذا فخ من الشيطان حاب يوقعنا فيه لانو صراحة

عوض لا تحفز 10 ب 100 مليون راك رايح تحفز 10000 واحد باش يحفظ القرآن وكلما زاد العدد زادت نسبة الاجر تاعك لذا يا اغنياء المدينة

حتى انتوما ياناس اللمة تقدرو تساهمو اذا كان واحد مثلا شهار علاش ما يقيمش مسابقة للاطفال مثلا وتكون الجائزة نتاعها مالية

قال حزب واحد بمليون يعني مجرد افكار فقط تحفيزية خااصة في الشهر الكريم وبالتوفيق للجميع وربي يبلغنا رمضان ..ويتقبلو منا ​