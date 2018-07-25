شد أولادك ولا نجي نخبطك بدماغ

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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أحباب اللمة الأعزاء مرحبا بيكم
واش راكم كيف راكم مع السخانة يا بن عمي رانا شاعلين
يااااه عندي زمان ماكتبتش في هاذ القسم و زاد راهم يقولوا بلي جماعة قسم
منتدى الحياة الزوجية
راهم عاملين حجاب لي يروح تم يلسق و ما يقدرش يخرج
أنا رحت حواس لقيت روحي كاتب زوج مواضيع
أبحث عن زوجة ثانية
عند بحثك عن زوجة حذاري من السلع المغشوشة و المقلدة و المتحولة
في يومين و بقيت تماك لثلاث أيام
و الكارثة شوفتوا واش كتبت
يعني قريب كنت ندي طريحة من المدام هههههههههه
هي صح الشبهة ماهيش مليحة نبعد خيرلي
اتصلت براقي باش سلكي و هاني هربت من تماك
المهم بلا ما نطول عليك كي خرجت من قسم الحياةو الزوجية رجعت للدار قلت ناخذ راحة و لا قيلولة
حتى الباب جاري قريب طار يا بن عمي هته دقدقة و لا طبطبة و لا حرببة
قلت يا الامين ما تخرجش الامر خاطيك راهم يدقوا عند باب جارك
و ما هي ألا لحظات حتى بدأ الوكواك و الصراغ و الثرثرة و الهدررة فلا تفهم ألا كلمة أولادك
ليشتد الصراغ و يتعالى فخفت أن تتطور الألسنة لتتحول ألى الأيادي
هنا كان لازم نتدخل أحم احم طبعا حكييم الحي انا
يا جماعة نعلوا بليس واش هذا راكم جيران و عيب تسبوا بعضاكم
قال الاول يا سيدي يحكم ولاده و يربيهم راهم هبلونا بالقباحة
رد الثاني اولادي مربين احسن تربية اولادك هوما اللي ناقصين تربية
ـ اولادي مربين خير منك
ـ احشم على روحك
ـ انت احشم على روحك
ـ يا سيدي روح بعدني
ـ يا سيدي شد اولادك ما نجيكش
ـ بلع فمك
ـ انت بلع فمك
ـ روح خير ملي نخبط بالدماغ
ـ ياا انت المرية راكي تضربي بالدماغ
ـ انا لمرية يااا المعفن
ـ انا المعفن يا الجايح لي تحكم فيك مرتك
ـ انا مرتي خير منك يا المنافق
ـ انا المنافق يا واحد السراق
ـ لوكان نحمك راح نقتلك
ـ لخضر عبدالباقي احمد جيبوا البوشية اليوم تنوض روح
ـ عبدالمنعم محمد سيد احمد جوبوا العصي و رواحوا
تَخاصَمَ
تَشَاحَنَ
تَضَارَبَ
تَعَادَى
تَعَارَكَ
تَنازَعَ
تَنَاحَرَ
تَقَاتَلَ
ثم
أثنين مضروبين في الراس
و ثلاث في العينين
حتى لا اقبش مشاعركم الصور مأخوذة من عند عمي قوقل
و الشجار هو خيال فقط و لم يحدث
القصة برعاية قرعة ما باردة و كاس تاي
و أنتم كيف حال جيرانكم
سلمولي عليهم كااامل هههههههههههههههههه
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