واش يخرج العريس من عند الحفاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا ومرحبا بأهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وأمان

ونتمنى أنو الجميع يكونو بخير وصحة وعافية

أما بعد، علابالي العنوان الغريب تاع هاد الموضوع استغربتو منو، مالا تبعو معايا نقولكم علاواه يحكي موضوعي اليوم

مؤخرا شفت روبورتاج على التلفاز يحكي على العروس يوم زفافها وكيفاه تستعد عند الحفافة لدرجة كاين لي يروحو عند الحفافة على 4 تاع الصباح

ياربي ما يكملو هادي مشطة وهادي صبغة وماكياج وووو وبزاااف أمور، لازم العروس تخرج في أبهى حلّة خاصة إذا الحفافة عندها الغاشي

أو الموسم هو موسم أعراس كفصل الصيف مثلا، ولهذا بدل ماكنا نقولو واش يخرج العروسة من دار باباها

درك ولينا نقولو واش يخرج لعروسة من عند الحفافة هههه كاين حتى لي مشا الكورتاج بلا بيها وهي مسكينة مازال ماكملتش عند الحفافة هههه

بصح هكاك ونقولو معليش المرأة خُلقت تحبّ الزينة بطبعها ورغم أنو الكثيرات يزيدو فيها شوي بصح هكاك وتتقبلها تقول الله غالب عليهم مراض بهاد الشي

بصح العريس ؟؟ نعم لحقنا للب موضوعنا إخواني الكرام، العريس لي كان يقعد بالاك ربع ساعة ولا نص ساعة عند الحفاف يقص شعرو

وينحي اللحية ويروح يروّح خفيف ظريف يلبس الكوستيم وينطلق، بصح درك راهو العريس ولا ينافس العروس في ساعات زيارته للحفاف

عريس يدير الكيراتين ويخليها في شعرو مدة من الزمن ومن بعد يغسل ويمشطولو شعرو بالسيشوار

يخلص من هاد المرحلة يدير 3 أو أربع ماسكات للوجه آخر واحد فيهم لازملو على الاقل 5 دقائق أو 10 باه تنحيه من وجهك وتغسل

يخلص من هاد المرحلة عندو حمام بخاري للوجه باه يولي وجهو يبرق الله الله

وبزاف مراحل أخرى لأنو ماخفي أعظم قادرة حتى تلحق لمساحيق التجميل للاسف

من بعد يلحقو للتحفيفة وين يقصولو شعرو وياريتها كانت قصة مناسبة، تلقاها قصة لا علاقة لها بهيبة عريس وكأنها تحفيفة تاع محابسي يا لطيف

أو تحفيفة شبيهة بتصفيفة العروس نص طويل منا ونص قصير منا ولاماش هابطة على عينو يا لطيف وألطف حتى ماتفرق بينو وبين العروس

بعد كل هذا يلقى العريس نفسو بالاك كأقل تقدير قعد فوق الساعة عند الحفاف إضافة للمبلغ لي رايح يحطو على هاد الأمور لي صرفها على وجهو وشعرو

ماهذا؟؟ إلى أين سنصل؟ مادام الرجل ولا يلحق يشوف مع وجهو ومع تسريحة شعرو التي في بعض الاحيان لا علاقة لها بالرجولة