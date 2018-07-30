كم تكلفة تفتيت الحصي بالليزر

تفتيت الحصى بالليزر تعتبر الإصابة بالحصى في الكلى أو في المسالك البوليّة من الحالات الشائعة التي قد تصيب الإناث والذكور على حدّ سواء، والحصى عبارة عن كتل صغيرة وصلبة، تتفاوت في الحجم، تنتج عن ترسّب الأملاح بكمّيات كبيرة في الكلى والمسالك البوليّة، يؤدّي تجمّعها إلى الشعور بالأوجاع وعدم القدرة على التبوّل.طريقة تفتيت الحصى بالليزر :تعتمد عملية تفتيت الحصى بالليزر على إصدار أشعة ليزر بنسبة قليلة وقوّة بارزة، لتتمكّن من تفتيت الحصى الموجود في الكلى، ويتمّ إيصال هذه الأشعة إلى مكان وجود الحصى عن طريق استعمال أنبوب مرن يتم إدخاله من خلال الإحليل إلى المثانة، ومنها إلى الحالب، فتنقل الأشعة عن طريق هذا الأنبوب، كما يتمّ أيضاً إرسال الأشعة إلى الجسم لتحديد مكان الحصى في الكلى عن طريق منظار خاص يساعد على تثبيت الأنبوب في المكان المناسب لإرسال الأشعة لتكون قادرة على تفتيت الحصى.تختلف تكلفة عملية تفتيت حصي الكلي بالمنظار من مكان الي اخر ومن بلدة الي اخري الا أن تكلفتها تترواح في حدود 1500 دولار امريكي والتي قد تزيد او تنقص وفقا للطبيب الذي سوف يقوم بالجراحة ووفقا لطبيعة العملية الجراحية وحسب عدد الجلسات وموقع ونوع الحصوه ووفقا لحالة المريض ايضا والتي تختلف من شخص الي اخر.