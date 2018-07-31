ماسكـآت القهوة لبشـرة نآعمة ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للبشرة، والتي بدورها تساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد والخطوط الرقيقة. اخترنا لكِ في هذا المقال أفضل مسكات القهوة حتى دللي بشرتك قبل العيد بماسكات القهوة.
ماسك القهوة وزيت الزيتون للترطيب
- اخلطي 1 ملعقة من زيت الزيتون مع 1 ملعقة من القهوة.
- وزعي الماسك على وجهك، واتركيه 20 دقيقة، قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر.
ماسك القهوة والموز لبشرة نضرة
- اهرسي 1/2 حبة من الموز، وأضيفي لها 1 ملعقة من القهوة.
- اخلطي المكونات جيداً، بعدها وزعيه على بشرتك، واتركيه 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر.
ماسك القهوة والليمون للتخلص من التجاعيد
- اخلطي 4 ملعقة من العسل مع 5 ملعقة من القهوة، و3 ملعقة من السكر البني و1 ملعقة من ماء الورد.
- دلكي بشرتك بالماسك لمدة 5 دقائق خصوصاً الأماكن التي يوجد فيها تجاعيد، بعدها اتركيها 10 دقائق على وجهك، واغسليها بالماء الفاتر.
ماسك القهوة والشوفان لتقشير البشرة
- اخلطي 1 ملعقة من القهوة مع 1 ملعقة من الشوفان الناعم، و1/4 كوبين الحليب المكثف المحلى و1/2 ملعقة من العسل.
- دلكي وجهك بالماسك لبضع دقائق، ثم اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، وطبقي الكريم المرطب.
ماسك القهوة والكاكاو
- اخلطي 1معلقة من القهوة مع 1 معلقة الكاكاو والقليل من الحليب لتحصلي على عجينة.
- طبقي الماسك على وجهك، واتركيه 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
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