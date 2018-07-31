ماسكـآت القهوة لبشـرة نآعمة ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
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السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكن عضوات و زائرات عالم المرأة


تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للبشرة، والتي بدورها تساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد والخطوط الرقيقة. اخترنا لكِ في هذا المقال أفضل مسكات القهوة حتى دللي بشرتك قبل العيد بماسكات القهوة.

ماسك القهوة وزيت الزيتون للترطيب
- اخلطي 1 ملعقة من زيت الزيتون مع 1 ملعقة من القهوة.
- وزعي الماسك على وجهك، واتركيه 20 دقيقة، قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والموز لبشرة نضرة
- اهرسي 1/2 حبة من الموز، وأضيفي لها 1 ملعقة من القهوة.
- اخلطي المكونات جيداً، بعدها وزعيه على بشرتك، واتركيه 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والليمون للتخلص من التجاعيد
- اخلطي 4 ملعقة من العسل مع 5 ملعقة من القهوة، و3 ملعقة من السكر البني و1 ملعقة من ماء الورد.
- دلكي بشرتك بالماسك لمدة 5 دقائق خصوصاً الأماكن التي يوجد فيها تجاعيد، بعدها اتركيها 10 دقائق على وجهك، واغسليها بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والشوفان لتقشير البشرة
- اخلطي 1 ملعقة من القهوة مع 1 ملعقة من الشوفان الناعم، و1/4 كوبين الحليب المكثف المحلى و1/2 ملعقة من العسل.
- دلكي وجهك بالماسك لبضع دقائق، ثم اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، وطبقي الكريم المرطب.

ماسك القهوة والكاكاو
- اخلطي 1معلقة من القهوة مع 1 معلقة الكاكاو والقليل من الحليب لتحصلي على عجينة.
- طبقي الماسك على وجهك، واتركيه 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.


منقول







 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#2
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الجنس
أنثى
#2
شكلرا حبيبتي على مشاركتنا هته المعلومات
نديرو نديرو ومن بعد نملو ههه
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,837
الإعجابات
39,138
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
قال Queen Fati:
شكلرا حبيبتي على مشاركتنا هته المعلومات
نديرو نديرو ومن بعد نملو ههه
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العفــو ختي فاتي
هههه اسكتي برك والله قد ما نجاهدوا رواحنا نكرهو
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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قسنطينة
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أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة اسومة هادا هو الماسك لي كنت نحوس عليه :love:
نسمعهم يهدرو على ماسك القهوة بصح ماعلاباليش واش يحطو
شكرا حبيبتي على الموضوع المفيد
جزاك الله خيرا
تحياتي​
 
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