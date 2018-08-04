(ملحق7) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

"viola"
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 9 جويلية 2014
- المشاركات
- 5,473
- الإعجابات
- 21,907
- النقاط
- 851
- الإقامة
- اوساكا..
- الجنس
- أنثى
ضلو اتذكرونا ❣
مساحة للغائبين انكم لستم منسيين
تبعدكم الظروف و الحياة.. لكن اللمة و اعضاءها في القلب دوما
.
.
.
هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...
ربما حين يعودون ذلك ...سيدركون أن لديهم طيفا لن يترك المنتدى ...
و اصدقاءا تذكروهم ...
ذاك احساس لا يظاهي بثمن ... أحساس الاخوة و الصداقة و المحبة في الله
غائبون عن العين ... حاضرون هنا ❤
آخر تعديل بواسطة المشرف: