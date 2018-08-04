(ملحق7) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

ضلو اتذكرونا ❣

مساحة للغائبين انكم لستم منسيين

تبعدكم الظروف و الحياة.. لكن اللمة و اعضاءها في القلب دوما

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هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...

ربما حين يعودون ذلك ...سيدركون أن لديهم طيفا لن يترك المنتدى ...

و اصدقاءا تذكروهم ...

ذاك احساس لا يظاهي بثمن ... أحساس الاخوة و الصداقة و المحبة في الله