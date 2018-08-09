فهرس وأرشيف شامل لمنتدى الطبخ اللماوي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,279
- الإعجابات
- 61,488
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
يُعدّ منتدى الطبخ اللماوي من اكبر المُنتديات وأعرقها وأنشطها اذا أنه يعبر عن أكلنا الجزائري وعن الأكل العربي والعالمي بصفة عامة
على مدار سنوات رفعت شيفات منتدانا شعار الحصرية وتقديم أشهى الوصفات ليسمو اسم منتدانا عاليا بفضلهن
للحفاظ على هذه الوصفات القيّمة قرّرنا فتح فهرس شامل يحفظ أعمال ومواضيع قديمة وجديدة لمنتدى الطبخ لتبقى راسخة وشامخة في هذا المنتدى الكبير شاهدة على ابداعات الأخوات وأيضا لكي تفيد بقية العضوات اللاتي يبحثن عن وصفات
مشرفات منتدى المطبخ الجزائري:
@nada242008
@Ibtessam
@ندى الورود
@عفاف الجزائرية
@الحلم الوردي
@مطبخ الأحلام
@rose09000
@سكون الفجر
@عآشقة الجنـة
@أشــواق 19
هذه المكتبة خاصة بمواضيع الكتب الحصرية
لوصفات مبدعات منتدى اللمة الجزائرية
كتب من تصميم المبدعة مطبخ الأحلام
أول كتآب طبخ بإسم اللمة الجزآئرية للمشرفة MĺŹǾ žĕĥÔŖ
آلطبعة .آلثآنية ( كـتآب حلويآت خـآص بآلمشرفة ندى آلورود ^_^)
كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)
مجلة من إعداد المجموعة الحرة تشمل وصفات حلويات لمبدعات منتدى المطبخ الجزائري + حوارات لأشهر طباخي العالم العربي مثل السيدة منال العالم
- مجلة طهاة اللمة الجزائرية - العدد رقم 1
كتاب حلويات آخر من إعداد وتنسيق المجموعة الحرة يحتوي على وصفات ناجحة
لمبدعات منتدى المطبخ الجزائري
طهاة اللمة الجزائرية في ابداع جديد** كتاب حلويات تقليدية وعصرية **
- مجلة طهاة اللمة الجزائرية - العدد رقم 1
كتاب حلويات آخر من إعداد وتنسيق المجموعة الحرة يحتوي على وصفات ناجحة
لمبدعات منتدى المطبخ الجزائري
طهاة اللمة الجزائرية في ابداع جديد** كتاب حلويات تقليدية وعصرية **
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