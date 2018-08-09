فهرس وأرشيف شامل لمنتدى الطبخ اللماوي

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



يُعدّ منتدى الطبخ اللماوي من اكبر المُنتديات وأعرقها وأنشطها اذا أنه يعبر عن أكلنا الجزائري وعن الأكل العربي والعالمي بصفة عامة
على مدار سنوات رفعت شيفات منتدانا شعار الحصرية وتقديم أشهى الوصفات ليسمو اسم منتدانا عاليا بفضلهن


للحفاظ على هذه الوصفات القيّمة قرّرنا فتح فهرس شامل يحفظ أعمال ومواضيع قديمة وجديدة لمنتدى الطبخ لتبقى راسخة وشامخة في هذا المنتدى الكبير شاهدة على ابداعات الأخوات وأيضا لكي تفيد بقية العضوات اللاتي يبحثن عن وصفات


مشرفات منتدى المطبخ الجزائري:

@nada242008
@Ibtessam
@ندى الورود
@عفاف الجزائرية
@الحلم الوردي
@مطبخ الأحلام
@rose09000
@سكون الفجر
@عآشقة الجنـة
@أشــواق 19







هذه المكتبة خاصة بمواضيع الكتب الحصرية
لوصفات مبدعات منتدى اللمة الجزائرية

كتب من تصميم المبدعة مطبخ الأحلام

أول كتآب طبخ بإسم اللمة الجزآئرية للمشرفة MĺŹǾ žĕĥÔŖ


مجلة من إعداد المجموعة الحرة تشمل وصفات حلويات لمبدعات منتدى المطبخ الجزائري + حوارات لأشهر طباخي العالم العربي مثل السيدة منال العالم

- مجلة طهاة اللمة الجزائرية - العدد رقم 1

كتاب حلويات آخر من إعداد وتنسيق المجموعة الحرة يحتوي على وصفات ناجحة
لمبدعات منتدى المطبخ الجزائري

طهاة اللمة الجزائرية في ابداع جديد** كتاب حلويات تقليدية وعصرية ** ‏​
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
فهرس لمواضيع قديمة :

فهرس لدورتي الطبخ :
فهرس دروس دورة اللمة الجزائرية ل تعلم فنون الطبخ 01/02

مسابقات :
تابع لمسابقة كل اسبوع طبخة ( الوصفة 2)
التصويت لافضل تطبيق ( الوصفة 2)
تابع لمسابقة كل اسبوع وصفة{4}
تابع لمسابقة كل اسبوع وصفة (الوصفة 3)

مسابقة شاف اللمّة الصّغير:

مسابقة شيف اللمة الصغير

نتائج [ مسابقة ] شيف اللمة الصغير




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سلسلة ماذا ستطبخين سيدتي آنستي :
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 2
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 3
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 4

ماذاآ ستطبخين اليوم آنستي _سيدتي الجزء °°29°° تبارك الله ماشالله
ماذاآ ستطبخين اليوم آنستي _سيدتي الجزء °°25°° تبارك الله ماشالله
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي ..الجزء ال50 .
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء **34 **
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء 32
لجزء الـســــــ27 ـابع والعشرون من ماذا ستطبخين اليوم
الجزء الــــ18 من ماذا ستطبخين اليوم
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء ال 14
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء **35 **
مـآذآ ستطبخيــن اليـوم سيدتــي / آنستــي الجزء 24
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء22
ماذا ستطبخين سيدتي انستي .........الجزء الثالث عشر ‏
مادا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء الرابع
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثالث
مـآذآ ستطبخيــن اليـوم سيدتــي / آنستــي ,, الجــــــ 20 ـــزء
ماذاآ ستطبخين اليوم آنستي _سيدتي الجزء °°29°° تبارك الله ماشالله
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي آنستي ..الجزء
51
ماذاآ ستطبخين اليوم آنستي _سيدتي الجزء °°25°° تبارك الله ماشالله


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فعاليات ومواضيع تنشيطية :
شيف في ورطة

عزيزتي هل تهتمين لما أقدم ؟ أثبتي ذلك !

موائــــد العــرضات والضيــافات **لبنات اللمة **
ملف الحلويات المجربة
قهوة العيد
شيف في ورطة

سفرات حوريات اللمة الرمضانية....مساحة موجزة للذكرى
- مجلة طهاة اللمة الجزائرية - العدد رقم 1
>>> :: مسابقة :: بيت العرس :: صيف 2010 :: <<<

مدونة الطبخ الرمضانية لعام 2011

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كتب طبخ من تصميم الأخت
مطبخ الأحلام
أول كتآب طبخ بإسم اللمة الجزآئرية للمشرفة MĺŹǾ žĕĥÔŖ
آلطبعة .آلثآنية ( كـتآب حلويآت خـآص بآلمشرفة ندى آلورود ^_^)
كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

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مسابقات :

[مسابقة] ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي ღ
[مسابقة] ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي ~~ مشآركتي
ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي ღ مشاركة رمزية
(مسابقة) حياكم الله !! قهوتكم عندى ^^
ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي ღ
مشاركتي في مسابقة القهوة
حياكم الله !! قهوتكم عندي ღ مشاركة رمزية
مسابقة] ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي
مسابقة] ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي
مشاركتي في [مسابقة] حياكم الله !! قهوتكم عندي
مسابقة] ღ حياكم الله !! قهوتكم عندي ღ
نتائج [مسابقة] حياكم الله !! قهوتكم عندي

///

شاركينا بأفكارك في مهرجــــآن الطماطم [كوني أنتي الفائزة]
معرض أطباق مهرجان اللمة للطماطم
إختتـــــآم مهرجان الطماآآطم لمنتدى اللمة الجزائرية والإعلان على الفـــآئزآت


مشاركتي المتتواضعة في مهرجان الطماطم
مشاركتي البسيطة في مسابقة الطماطم
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطمٍِ طريقة تجفيف الطماطم+طبق تقليدي~السفة~
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطم ~ فطيرة الطماطم بالموطارد ~
كاتشوب طماطم مجففة تعديل لمشاركتي في مهرجان الطماطم
مشاركتي الثانية في المهرجان الطماطم
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطم ~ سلطة الطماطم بالذرة ~
مشاركتي الثالثة لمهرجان الطماطم
مشاركتي في مسابقة الطماطم
مشاركتي الثانية في مهرجان اللمة للطماطم - مقبلة سهلة ولذيذة -
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطم ~ عصير طماطم لمحبات الرشاقة ~
مشاركتي الثانية في مسابقة اللمة للطماطم ~ سلطة مشوية ~
مشاركتي في مسابقة الطماطم .. اطباق و لا الذ .!..ادخلي لن تندمي ...
شاركة اخرى في مسابقة الطماطم..بيتزا مشكشكة ...
مشاركة أخرى في مهرجان الطماطم والضحية دائما طماطم
من فعاليات مهرجان الطماطم : كيف تدلـلي الطـماطم بالصـور
مشاركتي في مسابقة الطماطم .. بعض سلطات الطماطم ..
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطم ~ محجوبة حارة ~
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطم ~ أرز بالطماطم + تحويسة في شواطئ أندونسيا
مشاركتي الثالثة في مسابقة اللمة للطماطم ~ مقبلة باللحم المفروم ~
مشاركتي في مسابقة الطماطم .. سيدتي جمالك رباني مع الطماطم ..
مشاركتي في مسابقة الطماطم ..الصوص تومات و بعض استعمالاتها
خر مشاركة في مهرجان الطماطم فضت المحروسة
اختتام المهرجان الطماطم
مشاركتي في مهرجان اللمة للطماطم ..بيتزانو ايطاليانو من عند ام ندوش
مهرجان الطماطم المشاركة الاخيرة .. مخللة و سلطة ..
مشاركتي الخامسة في مسابقة الطماطم ..صوص غوج بالخضر و الرز.. ..
مشاركتي الاخيرة للمهرجان الطماطم
مشاركتى الثانية فى المهرجان
مشرركتى فى مسابقة مهرجان الطماطم
مسابقتي الثالثة في مهرجان الطماطم ...( طبق صيني بسيط )
مشاركتي الثالثة في مهرجان الطماطم للمة -- سلطة الكوكسينال --
مشاركتي الثانية لمهرجان الطماطم
مشاركتي 1 في مهرجان اللمة للطماطم
مشاركتي 3 في مهرجان اللمة للطماطم
مشاركتي الثالثة في مهرجان الطماطم **** سندويتش ساب واي ****
مشاركتي في مسابقة اللمة للطماطمِ ~بومهراس بالحرور يدمع العيون ~

مشاركتي الرابعة في المهرجان الطماطم ****مقبلة بالطماطم ****
مسابقتي الثانية في مهرجان الطماطم.... (حميص مشوط )

///

نتائج مسابقة أجمل طبق تقليدي = ذكرى أول نوفمبر = تهانينا
مشاركتي في مسابقةاجمل طبق تقليدي--ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في الطبق التقليدي لأول نوفمبر
مشــآركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي--ذكرى أول نوفمبر--
مشــآركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي--ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة الطبق التقليدي--ذكرى أول نوفمبر--
مسابقة اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي لدكرى 1نوفمبر
شاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتى فى مسابقة اجمل طبق تقليدى--ذكرى اول نوفمبر-
شاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي--ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة اجمل طبق تقليدي --ذكرى أول نوفمبر--
مشاركتي في مسابقة أجمل طبق تقليدي - ذكرى أول نوفمبر-


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مواضيع خاصة بعيد اللمة

"هدية بنات اللمة من كل أرجاء الوطن على طريقتهم الخاصة كل عام ولمتنا بألف خير"
الذكرى السابعة لمنتدى اللمة الجزائرية
ثـــــــ8ـمانية سنوات من الابداع ومازلنا واقفين ..كل عام واللمة الجزائرية بألف خير

مسابقة أجمل كيكة بمناسبة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
نتائج مسابقة أجمل كيكة بمناسبة الذكرى التاســ9عة لتأسيس منتدى اللمة
مشاركتي في مسابقة الذكرى التاسعة للمة
مشآركتي فِ مسآبقة الذّكرى الـ 9 لعيد ميلآد اللمة ~
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
كل عام واللمة الجزائرية بألف خير ...مشاركة غير محسوبة
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لعيد ميلاد اللمة ~
شاركتي في مسابقة الذكرى التاسعة لتاسيس اللمة
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
مشآركتي في مسآبقة الدكرى 9 لتآسيس اللمة
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
مشاركتي في مسابقة الذكرى 9 لتأسيس منتدى اللمة الجزائرية
مشاركتي لعيد اللمة 9 كل عالم ولمتي بخير

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كل مايخص منتدى الطبخ اللماوي في رمضان تجدونه هنا

اضغطوا فقط على الرابط وسيقودكم إلى الأركان وتجدون بها المواضيع

رمضانيات :
رمضان
1432 ه صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }

رمضان 1434ه صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }

رمضان 1435 ه صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }


رمضان 1436 ه صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }

رمضان 1437 ه
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)

رمضان 1438 هـ
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)

رمضان 1439 هـ
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)

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آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
مسابقات،فعاليات،مواضيع تنشيطية: (جديدة)سنة 2015



منافسة مارس لأحسن تطبيق
مطبخ الأحلام

جميع روابط المواضيع التي شاركت تجدونها هنا

تجميع مواضيع التطبيقات لمنافسة شهر مارس


التصويت لأفضل تطبيق لمنافسة التطبيقات لشهر مارس

نتآئج التصويت : مسآبقة مآرس لأحسن تطبيق


/////

إعلان بدء منافسة التطبيقات لشهر أفريل [ الجولة الأولى ]


منافسة شهر أفريل للتطبيقات الجولة الرآبعة [ التصويت على الوصفة التي تودون تطبيقهآ ]

[منافسة شهر أفريل للتطبيقات الجولة الثالثة ] التصويت على الوصفة التي تودون تطبيقها

تجميع مواضيع منافسة أحسن تطبيق لشهر أفريل


[الجولة الثانية من منافسة شهر أفريل للتطبيقات] التصويت على الوصفة المفضلة لديكم للتطبيق

[منافسة شهر أفريل للتطبيقات ] التصويت على الوصفة التي تودون تطبيقها


إعلان نتائج منافسة التطبيقات لشهر أفريل

إعلان بدء منافسة التطبيقات لشهر أفريل [ الجولة الرآبعة ]
/////


مهرجان الفراولة :


شاركينا بأفكارك في مهرجــــآن الفراولة [ كوني أنتِ الفائزة ]

تجميع مشاركات مهرجان الفراولة

إختتـــــآم مهرجان الفراولة لمنتدى اللمة الجزائرية والإعلان عن الفـــآئزآت


+

رمضان 1436 ه صـحّ فـطـوركـم { كـوزينة جـزائـرية }

+
مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية

تجميع مشاركات مسابقة اجمل مائدة رمضانية

نتائج مسابقة اجمل مائدة رمضانيةلسنة 2015 المواقق لـ 1436

اليوم رايحين نفطرو عند العضو (ة) (......... ) وجدينا السفرة

///////

فعالية عيد الأضحى لسنة 2015 شآركونآ
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تكريمات سنوية/موسمية


تكريم شيفات اللمة الجزائرية القديمات-المسجلات من 2012 فما قبل-

العضوات التي تميزن[تكريم سنة 2015 ]

فهارس أركان المطبخ اللماوي الحصرية والمجربة:

فهرس تطبيقات العضوات

فهرس التميز لوصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة

فهرس التميز لركن الأطباق الرئيسية


فهرس التميز لوصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية


فهرس التميز لوصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية


فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة


فهرس شامل لوصفات شيفات اللمة الجزائرية- القديمات



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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
أفكار تنشيطية ،فعاليات ومسابقات لسنة 2016

لمن صورة هذا الطّبق ؟

لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الأوّل

لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الثــآني

لمن صورة هذا الطّبق ؟ العدد الثــــآلث


لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الرآبــــع


لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الخــآمس


لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الســآدس



لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الســآبع



لمن صورة هذا الطبق؟ العدد الثـــآمن



لمن صورة هذا الطبق؟ العدد التاسع


لمن صورة هذا الطبق؟ العدد العــآشر

////////

فكرة العضوة النشيطة في موضوع ماذا ستطبخين سيدتي
شهريا

والفائزة تتحصل على وسام



فائزتا شهر جانفي

جهان 27
@R@ZIK
فائزتا شهر فيفري
ام زين الدين
مريم.

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5


منافســـآت وتحديات بين العضوات

مسابقــــــآت

شهر فيفري

منافسة تحدي ملكة التطبيقات
مواضيع المنافسة

{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات1
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [1]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [2]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [3]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [4]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [5]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [6]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [7]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [8]
{مشــاركتي الرمزية}في منافسة تحدي ملكة التطبيقات [9]


مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(2)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(3)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(4)
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مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(6)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(7)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(8)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(9)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(10)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(11)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(12)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(13)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(14)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(15)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(16)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(17)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(18)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(19)

مُشَارَكَتٍي فٍي مُنَافَسَة × تَحَدٍي مَلِكَة التطبيقات
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيق
مشاركتي الثانيه في منافسة تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (3)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (4)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (5)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (6)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (7)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (8)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (9)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (10)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (11)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (12)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات13)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (2)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (3)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (4)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (5)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (6)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (7)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (8)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (9)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (10)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (11)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (12)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (13)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (14)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (15)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (16)

مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات
تطبيقي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات
تطبيقي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (3)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات(4
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (5)
مشاركتي في منافسة ملكة التطبيقات (6)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (7)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(8)
مشاركتي في منافسة ملكة التطبيقات (9)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات. (10)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(11)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (12)
مشاركتي في مسابقة تحدي ملكة التطبيقات(13) .
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(14)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (15)
مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات (16)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (17)
مشـآركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (18)
مشاركتي في مسابقة تحدي ملكة التطبيقآت
مشاركتي 2 في مسابقة تحدي ملكة التطبيقآت

مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (2)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (3)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (4)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (5)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (6)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (7)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (8)
مشاركتي في مسابقة ملكة التطبيقات (9)
مشاركتي1في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 2 في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 3 في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 4 في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 5 في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 6 في تحدي ملكة التطبيقات
مشاركتي 7 في تحدي ملكة التطبيقات
{مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات }
{مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات 2 }
{مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات 3 }
{مشاركتي في تحدي ملكة التطبيقات 4 }
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(20)
مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات(21)

مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (18)

مشاركتي في منافسة تحدي ملكة التطبيقات (19)
إضغط للتوسيع...
نتائج مسابقة منافسة تحدي ملكة التطبيقات
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#6
شهر مارس

شيفة لماوية في استضافتنا

توقّع من هي ضيفة العدد الأوّل -شيفة لماوية في استضافتنا-

الشيفة ملكة زماني-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الأول-

نتائج العدد الأول -شيفة لماوية في استضافتنا-
×××××

توقّع من هي ضيفة العدد الثــآني -شيفة لماوية في استضافتنا-
الشيفة ЯέКîά Яồมkà-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الثــآني-
نتائج العدد الثــآني -شيفة لماوية في استضافتنا-

××××
توقّع من هي ضيفة العدد الثــآلث -شيفة لماوية في استضافتنا-

الشيفة أم منير-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الثــآلث-

نتائج العدد الثـالث -شيفة لماوية في استضافتنا-

××××

توقّع من هي ضيفة العدد الرآبــع -شيفة لماوية في استضافتنا-
أم زين الدين شيفة لماوية في ضيافتنا
نتائج العدد الرآبع -شيفة لماوية في استضافتنا-

××××

توقّع من هي ضيفة العدد الخــآمس-شيفة لماوية في استضافتنا-
الشيفةOum Loukmane-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الخــآمس-
نتائج العدد الخــآمس -شيفة لماوية في استضافتنا-

تكريم شيفات اللمة الجزائرية -المسجلات من[2013 الى 2015 ]
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#7
منافســـآت وتحديات بين العضوات

مسابقــــــآت
مهرجان البرتقال على اللمة الجزائرية-مسابقة-
{معرض أطباق مهرجان البرتقال }
مشــاركتي في مهرجان البرتقال كيك البرتقال
مشــاركتي2 في مهرجان البرتقال تحلية بقشور البرتقال
مشــاركتي 3 في مهرجان البرتقال تحليات بالبرتقال
مشــاركتي 4 في مهرجان البرتقال فوشار بنكهة البرتقال
مشــاركتي 5 في مهرجان البرتقال Tarte البرتقال
مشــاركتي 6 في مهرجان البرتقال شموع بالبرتقال
مشــاركتي 1 في مهرجان البرتقال معجون البرتقال والليمون
مشــاركتي 2 في مهرجان البرتقال (تحلية بالبرتقال)
مشــاركتي 3 في مهرجان البرتقال (تشيز كيك بالبرتقال)
مشــاركتي 4 في مهرجان البرتقال (فلان بالبرتقال)
طريقة تقليدية لتقديم البرتقال {مشاركتي في المهرجان }
بسبوسة البرتقال {مشاركتي بالمهرجان }
مشاركتي في مهرجان البرتقال_مربى البرتقال_
مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال♥شمعآت البرتقال♥
مشاركتي في مسابقة مهرجان البرتقال(تحلية بالبرتقال)
مشاركتي 2 في مسابقة مهرجان البرتقال"مادلين بالبرتقال"
مشاركتي 3 في مسابقة مهرجان البرتقال(كيكة بعصير وكريمة البرتقال)

{مشــاركتي الرمزية}(1)في مهرجان البرتقال *الكيكة المقلوبة*
{مشــاركتي الرمزية}(1)في مهرجان البرتقال[كيك بالبرتقال]

{مشــاركتي الرمزية}(2)في مهرجان البرتقال[طاجين البرتقال بالقرنون]

{مشــاركتي الرمزية}(3)في مهرجان البرتقال[قشورالبرتقال بالشوكولا]

{مشــاركتي الرمزية}(4)في مهرجان البرتقال[بسكوي غولي على شكل دوائر بالبرتقال ]
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إختتـــــآم مهرجان البرتقال لمنتدى اللمة الجزائرية والإعلان عن الفـــآئزآت




 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#8
{شهر أفريل}
×××××

توقّع من هي ضيفة العدد الســآدس-شيفة لماوية في استضافتنا-

الشيفة@R@ZIK-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الســآدس-


نتائج العدد الســـــآدس-شيفة لماوية في استضافتنا-
××××

مسابقة
مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية[ على اللمة الجزائرية]


تجميع مشاركات مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية[ على اللمة الجزائرية]
ملكة زمــآني
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مشاركتي الرمزية [1] في مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية{خبز بالشورما}

مشاركتي الرمزية [2] في مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية{كرواصو محشي بالمرgــــاز والفورماج}

مشاركتي الرمزية [3] في مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية{كسرة المطلوع دون عجن}
مشاركتي الرمزية [4] في مسابقة المعجنات والمخبوزات الحصرية{خبز محشي بالفورماج}
××××

Oum Loukmane

مشاركتي في مسابقة المعجنات والمخبوزات 1
مشاركتي في مسابقة المعجنات والمخبوزات2
مشاركتي الـ3 في مسابقة المعجنات و المخبوزات الحصرية
مشاركتي الـ4 في مسابقة المعجنات و المخبوزات الحصرية

×××

أم عثمان

مشاركتي [1] في مسابقة المعجنات والمخبوزات
مشاركتي [2] في مسابقة المعجنات والمخبوزات(خبز تركي)
مشاركتي [3] في مسابقة المعجنات والمخبوزات (مطلوع خفيف)



××××

ام زين الدين

مشاركتي الرمزية 1في مسابقة المعجنات والمخبوزات

مشاركتي الرمزية 2في مسابقة المعجنات والمخبوزات
×××

@R@ZIK
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××××











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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#9
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#9

مشاركتي {الرمزية} في مسابقة الطبخ الرمضانية ( مملحات منوعة بالعجينة المورقة){طبق المعجنات}
مشاركتي {الرمزية} في مسابقة الطبخ الرمضانية [Minnie Pavalovaمحشية ]{طبق التحلية}
×××××

رابح66
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية (الطبق الرئيسي )
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية (الطبق الجانبي )
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية (المعجنات )
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية (التحلية )

×××××

Oum Loukmane

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية " طبق رئيسي"

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية "كرواسون محشي بالجبن" {معجنات}
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانيه{مقبلة}
مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية "تحليه اقتصاديه وبنينه "



×××××

ياسمينور


♡مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية للطبق الرئيسي {بطاطا بالبشاميل }
~مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية *الحريرة *

♡ مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية ~{طبق جانبي} أصابع الأرز بالحشو

××××

MAROUA HAIBER

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية{الطبق الرئيسي}

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية{المعجنات}

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية{الطبق الجانبي}

مشاركتي في مسابقة الطبخ الرمضانية{تحلية ومشروبات}
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#10
{شهر جويلة,سبتمبر}

توقّع من هي ضيفة العدد الســآبع -شيفة لماوية في استضافتنا-
الشيفةsoumia hadj-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الســآبع-
نتائج العدد السابع-شيفة لماوية في استضافتنا-
×××
توقّع من هي ضيفة العدد الثــآمن-شيفة لماوية في استضافتنا-

الشيفةأم ياسمينdz-ضيفة المطبخ اللماوي العدد الثــــآمن-
نتائج العدد الثــآمن-شيفة لماوية في استضافتنا-
×××
توقّع من هي ضيفة العدد التــآسع -شيفة لماوية في استضافتنا-

الشيفة ‏بنقابي افتخر-ضيفة المطبخ اللماوي العدد التآسع-


نتائج العدد التـآسع-شيفة لماوية في استضافتنا-
×××

مسابقة طبقكِ الشهي في عيد الاضحى المبارك

الحلم الوردي
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[مشــآركتي الرمزية] في مسابقة طبقكِ الشهي في عيد الاضحى المبارك

×××

بنقابي افتخر

مشاركتي في مسابقة طبق الشهي لعيد ال أضحى المبارك ^^

×××
BLEU PEARL

مشاركتي في مسابقة طبق الشهي لعيد الأضحى المبارك


×××

لاريمان

مشاركتي في مسابقة طبق الشهي لعيد الأضحى المبارك

××××

Oum Loukmane

مشا ركتي في مسابقة الطبق الشهي لعيد الا ضحى المبارك
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مشا ركتي الثانيه في مسابقة الطبق الشهي لعيد الا ضحى المبارك

مشا ركتي الثالثه في مسابقة الطبق الشهي لعيد الا ضحى المبارك

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إعــلآن نتــآئج مسابقة طبقكِ الشهي في عيد الاضحى المبارك

شهر نوفمبر ديسمبر

توقّع من هي ضيفة العدد العاشـر-شيفة لماوية في استضافتنا-

/////////

العدد 64

بنقابي افتخر/ سكون الفجر / نبض الحياة

ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي والجزء 64


إعـــلآن عن مسابقة[ اجمل كيكة لعيد اللمة {11} ]

××××

مسابقة[ اجمل كيكة لعيد اللمة {11} ]



الحلم الوردي


مشــآركتي الرمزيةفي مسابقة[ اجمل كيكة لعيد اللمة {11}]

××××
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#11
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#11
شهر مارس 2017

شيفة لماوية في استضافتنا { الطبعة الثانية 2017 }
توقّع من هي ضيفة العدد الحادي عشر -شيفة لماوية في استضافتنا-
الشيفة- Smile Queen - ضيفة المطبخ اللماوي - العدد الحآدي عشر -
نتائج العدد الحادي عشر-شيفة لماوية في استضافتنا-

///////
العدد 65

ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي في كوزينة اللمة العدد 65
@Djaouida
@Soumia hadj mohammed
@ام تسنيم واحلام

شهر ماي 2017

تكريم لأختين
شهر جوان 2017 :

مسابقة [ قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر)
تجميع مواضيع مسابقة عيد الفطر المبارك

نتائج مسابقة عيد الفطر المبارك
شهر نوفمبر 2017


ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء
69
لمن صورة هذا الطبق ؟ الطبعة الثانية
لمن صورة هذا الطبق العدد الأول-الطبعة الثانية-
لمن صورة هذا الطبق العدد الثاني-الطبعة الثانية-
لمن صورة هذا الطبق العدد الثالث-الطبعة الثانية-

شهر ديسمبر 2017

مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ
12
تجميع مواضيع مسابقة كيكة تأسيس المنتدى
نتائج مسابقة عيد اللمة 12
ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 69

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,279
الإعجابات
61,488
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#12
شهر جوان+جويلية +أوت 2018

فهارس التميز الخاصة بكل ركن لسنة 2018 :

جديد:فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2018
فهرس التميز لوصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة 2018
فهرس التميز لركن الأطباق الرئيسية 2018
فهرس التميز لوصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2018
فهرس التميز وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية والمجربة2018
فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة 2018
فهرس التميز لركن الأكل الصحي 2018

///////////////////
مسـابقة قهوتكم عنــدي -عيد الفطر 1439\
2018

نتائج مسابقة قهوتكم عندي

//////////////

ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي الجزء
72

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا
ضيفة العدد الأول ياسمين ياسو سلسلة شيفة في ضيافتنا
ضيفة العدد الثاني سكون الفجر سلسلة شيفة في ضيافتنا
 
الحالة
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