مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك

الامين محمد

الامين محمد

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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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السلام عليكم




مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك

أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
بمناسبة عيد الأضحى المبارك
قررت إدارة اللمة فتح باب التنافس المفيد و الراقي بين الأعضاء الكرام
و في اطار التآخي و الاحترام المتبادل
و التنافس الشريف بين الأعضاء
و ذالك بفتح مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى

ـ طريقة و شروط المشاركة

ـ كتابة عنوان مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
ـ عدم تغيير الصورة
ـ إستعمال الفصحى
ـ التعبير عن محتوى الصورة التي سنقدمها
ـ تقديم المشاركة قبل يوم العيد

ـ طريقة اختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي

ـ الاسلوب الجيد
ـ استقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه )
ـ متابعة الردود و التدخلات و الرد عليها من الكاتب
ـ أيضا الموضوع الذي سيلم بكل جوانب الصورة

الصورة المقترحة أو التي ستقومون بالتعبير عن محتواها


الفائز الأول سيحصل على ختم التميز و على وسام

و على 200 نقطة شرقية
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باقي المشاركات ستتحصل ختم التميز
و على وسام

و على 100 نقطة شرفية


بالتوفيق للجميع
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تحت إشراف
@السلطانة
@فاعل الخير
@4algeria.com
الامين محمد
 
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