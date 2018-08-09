السلام عليكم

مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك

أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة

و قسم مجتمع اللمة العام خاصة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قررت إدارة اللمة فتح باب التنافس المفيد و الراقي بين الأعضاء الكرام

و في اطار التآخي و الاحترام المتبادل

و التنافس الشريف بين الأعضاء

و ذالك بفتح مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى

ـ طريقة و شروط المشاركة

ـ كتابة عنوان مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى

ـ عدم تغيير الصورة

ـ إستعمال الفصحى

ـ التعبير عن محتوى الصورة التي سنقدمها

ـ تقديم المشاركة قبل يوم العيد

ـ طريقة اختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي

ـ الاسلوب الجيد

ـ استقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه )

ـ متابعة الردود و التدخلات و الرد عليها من الكاتب

ـ أيضا الموضوع الذي سيلم بكل جوانب الصورة

الصورة المقترحة أو التي ستقومون بالتعبير عن محتواها



الفائز الأول سيحصل على ختم التميز و على وسام

و على 200 نقطة شرقية

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باقي المشاركات ستتحصل ختم التميز

و على وسام



و على 100 نقطة شرفية

بالتوفيق للجميع