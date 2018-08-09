الامين محمد
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السلام عليكم
مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك
أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
بمناسبة عيد الأضحى المبارك
قررت إدارة اللمة فتح باب التنافس المفيد و الراقي بين الأعضاء الكرام
و في اطار التآخي و الاحترام المتبادل
و التنافس الشريف بين الأعضاء
و ذالك بفتح مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
ـ طريقة و شروط المشاركة
ـ كتابة عنوان مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
ـ عدم تغيير الصورة
ـ إستعمال الفصحى
ـ التعبير عن محتوى الصورة التي سنقدمها
ـ تقديم المشاركة قبل يوم العيد
ـ طريقة اختيار الموضوع الأفضل سيكون كالتالي
ـ الاسلوب الجيد
ـ استقطاب عدد أكبر من القراء ( يحق لكاتب الموضوع دعوة الآخرين للمرور على موضوعه )
ـ متابعة الردود و التدخلات و الرد عليها من الكاتب
ـ أيضا الموضوع الذي سيلم بكل جوانب الصورة
الصورة المقترحة أو التي ستقومون بالتعبير عن محتواها
الفائز الأول سيحصل على ختم التميز و على وسام
و على 200 نقطة شرقية
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باقي المشاركات ستتحصل ختم التميز
و على وسام
و على 100 نقطة شرفية
بالتوفيق للجميع
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تحت إشراف
@السلطانة
@فاعل الخير
@4algeria.com
الامين محمد