كانت هناك لمة أجمل

زاد الرحيل
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 14 جوان 2016
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- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
أسعد الله صباح الجميع بكل خير و بركة و جمعهم على كل ما هو مفيد و جديد لصالح هذا المنتدى الغالي على قلوبنا و الذي نسترق الوقت لاجله و نتخلى على أمور أخرى تهمنا أيضا .
قبل غلق المنتدى كانت هناك لمة مختلفة تنشط أكثر و تطرح مواضيع جد مهمة و تلقى اهتمام من قبل الاعضاء و العضوات و نفيد غيرنا و نستفيد نحن ،هذا لا يعفيني من التقاعس لكن لي ظروف قاهرة و يبقى قلبي معلق بهذا الصرح الثقافي الشامخ الذي بدأ نوعا ما يتراجع رغم نشاط البعض و بذلهم لجهد أكبر مثل @لؤلؤة قسنطينة
@الامين محمد @فتى من الغد و العديد و ليعذرني من لم أتذكرهم ،و أرد هذا التراجع لغياب وجوه عديدة معروفة كان لوجودها تأثير كبير و اقبال أكبر للمشاركة في مواضيعهم من ضمنهم عملاقة اللمة @ليليا مرام و صاحبة القلم الذهبي @قمر الوادي برفقة @حلم كبير و شقيقي الأصغر الذي يتجاهلني ولست ادري ما السبب @aljentel و أخي في الله @أبو ليث و الذي ترك غيابه مساحة فارغة في قسم الشريعة وصلت الى حد التقليص منها مع أنها أهم ركيزة يجب ان يقوم عليها المنتدى و العديد العديد لا استطيع ذكرهم
هي دعوة لعودة الاعضاء لمكانهم المعهود و لنشاطهم المتميز و دعوة لتكريمهم أيضا على ما قدموه من مجهود يحسب لصالح اللمة ،لا ان نهمشهم و نعتبرهم كانوا هنا أو مروا من هنا
أسعد الله صباح الجميع بكل خير و بركة و جمعهم على كل ما هو مفيد و جديد لصالح هذا المنتدى الغالي على قلوبنا و الذي نسترق الوقت لاجله و نتخلى على أمور أخرى تهمنا أيضا .
قبل غلق المنتدى كانت هناك لمة مختلفة تنشط أكثر و تطرح مواضيع جد مهمة و تلقى اهتمام من قبل الاعضاء و العضوات و نفيد غيرنا و نستفيد نحن ،هذا لا يعفيني من التقاعس لكن لي ظروف قاهرة و يبقى قلبي معلق بهذا الصرح الثقافي الشامخ الذي بدأ نوعا ما يتراجع رغم نشاط البعض و بذلهم لجهد أكبر مثل @لؤلؤة قسنطينة
@الامين محمد @فتى من الغد و العديد و ليعذرني من لم أتذكرهم ،و أرد هذا التراجع لغياب وجوه عديدة معروفة كان لوجودها تأثير كبير و اقبال أكبر للمشاركة في مواضيعهم من ضمنهم عملاقة اللمة @ليليا مرام و صاحبة القلم الذهبي @قمر الوادي برفقة @حلم كبير و شقيقي الأصغر الذي يتجاهلني ولست ادري ما السبب @aljentel و أخي في الله @أبو ليث و الذي ترك غيابه مساحة فارغة في قسم الشريعة وصلت الى حد التقليص منها مع أنها أهم ركيزة يجب ان يقوم عليها المنتدى و العديد العديد لا استطيع ذكرهم
هي دعوة لعودة الاعضاء لمكانهم المعهود و لنشاطهم المتميز و دعوة لتكريمهم أيضا على ما قدموه من مجهود يحسب لصالح اللمة ،لا ان نهمشهم و نعتبرهم كانوا هنا أو مروا من هنا