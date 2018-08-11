كانت هناك لمة أجمل

أسعد الله صباحك بكل خير، أكيد ظروف الحياة خلاتهم يتقاعسو عن المشاركة، لكن انا نقول اللي عندو شوية وقت ما يبخلش علينا بواش يعرف لأننا فعلا رانا نستفادو من هذا الصرح و نلقاو فية متنفس، شكرا لك عزيزتي على إثارة هذا الموضوع لعل تزيد نشاطات الأعضاء أكثر.