كانت هناك لمة أجمل

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,217
الإعجابات
7,265
النقاط
1,091
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
أسعد الله صباح الجميع بكل خير و بركة و جمعهم على كل ما هو مفيد و جديد لصالح هذا المنتدى الغالي على قلوبنا و الذي نسترق الوقت لاجله و نتخلى على أمور أخرى تهمنا أيضا .
قبل غلق المنتدى كانت هناك لمة مختلفة تنشط أكثر و تطرح مواضيع جد مهمة و تلقى اهتمام من قبل الاعضاء و العضوات و نفيد غيرنا و نستفيد نحن ،هذا لا يعفيني من التقاعس لكن لي ظروف قاهرة و يبقى قلبي معلق بهذا الصرح الثقافي الشامخ الذي بدأ نوعا ما يتراجع رغم نشاط البعض و بذلهم لجهد أكبر مثل @لؤلؤة قسنطينة
@الامين محمد @فتى من الغد و العديد و ليعذرني من لم أتذكرهم ،و أرد هذا التراجع لغياب وجوه عديدة معروفة كان لوجودها تأثير كبير و اقبال أكبر للمشاركة في مواضيعهم من ضمنهم عملاقة اللمة @ليليا مرام و صاحبة القلم الذهبي @قمر الوادي برفقة @حلم كبير و شقيقي الأصغر الذي يتجاهلني ولست ادري ما السبب @aljentel و أخي في الله @أبو ليث و الذي ترك غيابه مساحة فارغة في قسم الشريعة وصلت الى حد التقليص منها مع أنها أهم ركيزة يجب ان يقوم عليها المنتدى و العديد العديد لا استطيع ذكرهم
هي دعوة لعودة الاعضاء لمكانهم المعهود و لنشاطهم المتميز و دعوة لتكريمهم أيضا على ما قدموه من مجهود يحسب لصالح اللمة ،لا ان نهمشهم و نعتبرهم كانوا هنا أو مروا من هنا
 
و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
8 مارس 2018
المشاركات
86
الإعجابات
158
النقاط
5
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
أسعد الله صباحك بكل خير، أكيد ظروف الحياة خلاتهم يتقاعسو عن المشاركة، لكن انا نقول اللي عندو شوية وقت ما يبخلش علينا بواش يعرف لأننا فعلا رانا نستفادو من هذا الصرح و نلقاو فية متنفس، شكرا لك عزيزتي على إثارة هذا الموضوع لعل تزيد نشاطات الأعضاء أكثر.
 
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