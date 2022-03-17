بين الماضي و الحاضر

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,246
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

منذ قرار عودتي للمنتدى و أنا حاب نحكي على هاد الموضوع بالصح كل منخمم فيه نقول معندكش الحق ههه

لكن الصراحة تقال مقدرتش نخليها في قلبي 🙃

قبل سنوات و عندما غادرت كان المنتدى بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي

و هو ما جعلني دائما ما أشعر بالحنين للمة

و عندما عدت لم أجد من الماضي سوى بعض الذكريات و الاعضاء و الذين لا لمة بغيابهم

في المقابل رحل العديد لاسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى

و ما بين هذا و ذاك نقص التفاعل
المواضيع التي كانت لا تمر ساعة إلا و تجد تعليق جديد فيها قد يمر عليها ساعات أو يوم من أجل تعليق جديد

أعلم أن الالتزامات كثيرة و الاسباب متعددة و لكن دائما ما يحدث ذلك التفاعل فرق

كمثال 😊 ( بمثابة طلب ههههه )

نادي اللمة للكتاب و الذي تحدثنا فيه عن إمكانية فتح مكتبة خاصة تكون بمثابة مرجع للزوار قبل الاعضاء فكرتها بسيطة

و هي عند بلوغ خمسة أشخاص كبداية يتم تحديد كتاب و مطالعته دون إلتزام كبير أو جهد يذكر
و حتى التلخيص لا أحد مجبر عليه

فقط مطالعة 50 صفحة في الاسبوع و مناقشتها عند نهايته

و عندما ننتهي من الكتاب يتم اخذ أهم النقاط من طرفنا و كتابتها على شكل ملخص

مع الاسف لم يشترك سوى إثنان

لا أحد مجبر على ذلك طبعا

و لكن التفاعل له تأثير خاص و للصالح العام أي لعائلتنا عائلة اللمة

و بدعمكم قد نستعيد تلك الايام الذهبية و التي ستعود عاجلا أم آجلا

ما دام الأساس سليم فأنا متأكد من ذلك

على العموم قد لا يغير حديثي الكثير و لكن الامر بسيط فقط بعض التفاعل يحدث ذلك التغيير و يقدم لنا التحفيز الكبير من أجل تقديم الافضل و الافضل

أعتذر عن الاطالة هههه

و أسعد الله يومكم بكل خير ❤️
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,130
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

أجل يوجد أعضاء ولايوجد تفاعل

والسبب


راح يعقدنا ههههه


وديما نقولوها المنتدى دون مواضيع ومشاركات راح يوصل للغلق

مهوش يمشي بالدعاوي برك 😅😅😄


يعطيك الصحة اخي راك في فترة قصيرة تفاعلت وكتبت مواضيع ماشاء الله


ياريت الاعضاء لقدم او الجدد يتفاعلوا
رانا عيينا وحنا نحوسو عالحل



تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top