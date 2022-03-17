بين الماضي و الحاضر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهمنذ قرار عودتي للمنتدى و أنا حاب نحكي على هاد الموضوع بالصح كل منخمم فيه نقول معندكش الحق هههلكن الصراحة تقال مقدرتش نخليها في قلبيقبل سنوات و عندما غادرت كان المنتدى بمثابة عائلة ثانية بالنسبة ليو هو ما جعلني دائما ما أشعر بالحنين للمةو عندما عدت لم أجد من الماضي سوى بعض الذكريات و الاعضاء و الذين لا لمة بغيابهمفي المقابل رحل العديد لاسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالىو ما بين هذا و ذاك نقص التفاعلالمواضيع التي كانت لا تمر ساعة إلا و تجد تعليق جديد فيها قد يمر عليها ساعات أو يوم من أجل تعليق جديدأعلم أن الالتزامات كثيرة و الاسباب متعددة و لكن دائما ما يحدث ذلك التفاعل فرقكمثال( بمثابة طلب ههههه )نادي اللمة للكتاب و الذي تحدثنا فيه عن إمكانية فتح مكتبة خاصة تكون بمثابة مرجع للزوار قبل الاعضاء فكرتها بسيطةو هي عند بلوغ خمسة أشخاص كبداية يتم تحديد كتاب و مطالعته دون إلتزام كبير أو جهد يذكرو حتى التلخيص لا أحد مجبر عليهفقط مطالعة 50 صفحة في الاسبوع و مناقشتها عند نهايتهو عندما ننتهي من الكتاب يتم اخذ أهم النقاط من طرفنا و كتابتها على شكل ملخصمع الاسف لم يشترك سوى إثنانلا أحد مجبر على ذلك طبعاو لكن التفاعل له تأثير خاص و للصالح العام أي لعائلتنا عائلة اللمةو بدعمكم قد نستعيد تلك الايام الذهبية و التي ستعود عاجلا أم آجلاما دام الأساس سليم فأنا متأكد من ذلكعلى العموم قد لا يغير حديثي الكثير و لكن الامر بسيط فقط بعض التفاعل يحدث ذلك التغيير و يقدم لنا التحفيز الكبير من أجل تقديم الافضل و الافضلأعتذر عن الاطالة ههههو أسعد الله يومكم بكل خير