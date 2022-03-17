بين الماضي و الحاضر

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
- المشاركات
- 1,246
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
منذ قرار عودتي للمنتدى و أنا حاب نحكي على هاد الموضوع بالصح كل منخمم فيه نقول معندكش الحق ههه
لكن الصراحة تقال مقدرتش نخليها في قلبي
قبل سنوات و عندما غادرت كان المنتدى بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي
و هو ما جعلني دائما ما أشعر بالحنين للمة
و عندما عدت لم أجد من الماضي سوى بعض الذكريات و الاعضاء و الذين لا لمة بغيابهم
في المقابل رحل العديد لاسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى
و ما بين هذا و ذاك نقص التفاعل
المواضيع التي كانت لا تمر ساعة إلا و تجد تعليق جديد فيها قد يمر عليها ساعات أو يوم من أجل تعليق جديد
أعلم أن الالتزامات كثيرة و الاسباب متعددة و لكن دائما ما يحدث ذلك التفاعل فرق
كمثال ( بمثابة طلب ههههه )
نادي اللمة للكتاب و الذي تحدثنا فيه عن إمكانية فتح مكتبة خاصة تكون بمثابة مرجع للزوار قبل الاعضاء فكرتها بسيطة
و هي عند بلوغ خمسة أشخاص كبداية يتم تحديد كتاب و مطالعته دون إلتزام كبير أو جهد يذكر
و حتى التلخيص لا أحد مجبر عليه
فقط مطالعة 50 صفحة في الاسبوع و مناقشتها عند نهايته
و عندما ننتهي من الكتاب يتم اخذ أهم النقاط من طرفنا و كتابتها على شكل ملخص
مع الاسف لم يشترك سوى إثنان
لا أحد مجبر على ذلك طبعا
و لكن التفاعل له تأثير خاص و للصالح العام أي لعائلتنا عائلة اللمة
و بدعمكم قد نستعيد تلك الايام الذهبية و التي ستعود عاجلا أم آجلا
ما دام الأساس سليم فأنا متأكد من ذلك
على العموم قد لا يغير حديثي الكثير و لكن الامر بسيط فقط بعض التفاعل يحدث ذلك التغيير و يقدم لنا التحفيز الكبير من أجل تقديم الافضل و الافضل
أعتذر عن الاطالة هههه
و أسعد الله يومكم بكل خير
منذ قرار عودتي للمنتدى و أنا حاب نحكي على هاد الموضوع بالصح كل منخمم فيه نقول معندكش الحق ههه
لكن الصراحة تقال مقدرتش نخليها في قلبي
قبل سنوات و عندما غادرت كان المنتدى بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي
و هو ما جعلني دائما ما أشعر بالحنين للمة
و عندما عدت لم أجد من الماضي سوى بعض الذكريات و الاعضاء و الذين لا لمة بغيابهم
في المقابل رحل العديد لاسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى
و ما بين هذا و ذاك نقص التفاعل
المواضيع التي كانت لا تمر ساعة إلا و تجد تعليق جديد فيها قد يمر عليها ساعات أو يوم من أجل تعليق جديد
أعلم أن الالتزامات كثيرة و الاسباب متعددة و لكن دائما ما يحدث ذلك التفاعل فرق
كمثال ( بمثابة طلب ههههه )
نادي اللمة للكتاب و الذي تحدثنا فيه عن إمكانية فتح مكتبة خاصة تكون بمثابة مرجع للزوار قبل الاعضاء فكرتها بسيطة
و هي عند بلوغ خمسة أشخاص كبداية يتم تحديد كتاب و مطالعته دون إلتزام كبير أو جهد يذكر
و حتى التلخيص لا أحد مجبر عليه
فقط مطالعة 50 صفحة في الاسبوع و مناقشتها عند نهايته
و عندما ننتهي من الكتاب يتم اخذ أهم النقاط من طرفنا و كتابتها على شكل ملخص
مع الاسف لم يشترك سوى إثنان
لا أحد مجبر على ذلك طبعا
و لكن التفاعل له تأثير خاص و للصالح العام أي لعائلتنا عائلة اللمة
و بدعمكم قد نستعيد تلك الايام الذهبية و التي ستعود عاجلا أم آجلا
ما دام الأساس سليم فأنا متأكد من ذلك
على العموم قد لا يغير حديثي الكثير و لكن الامر بسيط فقط بعض التفاعل يحدث ذلك التغيير و يقدم لنا التحفيز الكبير من أجل تقديم الافضل و الافضل
أعتذر عن الاطالة هههه
و أسعد الله يومكم بكل خير