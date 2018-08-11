استغلال ايام العشر من ذي الحجة 🌸

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته



🔸{ كيف يستغل المسلم ايام العشر من ذي الحجة 🕋 }👇



🔸اداء فريضة الحج

🔹المحافظة على الصلاة في جماعه

🔸المحافظه على النوافل المؤكده للصوات الخمس سواء كانت قبليه او بعدية

🔹المحافظة على صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة الوتر والإكثار من النوافل مطلقا

🔸صيام العشر لأن الصيام من اعظم الأعمال الصالحة

🔹الإكثار من الذكر مطلقا لا سيما التكبير والصلاة على الرسول

🔸الإكثار من تلاوة القرآن فإنه اعظم الذكر

🔹الصدقة والإنفاق في أبواب الخير

🔸التقرب الي الله بعبادة الهدي والأضاحي

🔹بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان الي الجيران، التوبه والإنابة، زيارة المريض،

ادخال سرور علي مسلم، الكلمة الطيبه، التبسم في وجه اخيك المسلم، اصلاح ذات البين

والحاصل هو اغتنام هذه الأيام المباركة في سائر القربات



ليست الشياطين فيها مصفَّدة على عكس رمضان فلم يُرَ الشيطان أحقر ولا أغيظ منه فيها..

أيام معدودات سريعة الذهاب .. فاغتنموها



تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

في امان الله​