Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2018
- المشاركات
- 75
- الإعجابات
- 88
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
🌹💚احبتي الكرام --- مهما تكلمنا عن فوائد بذور دوار الشمس لن نعطيه حقه فهو يعتبر منجم طبيعي للفوائد الصحيه والطبيه والقليل منا ينتبه لاهميته والحمد لله هو رخيص الثمن يستطيع الناس شرائه وتكفيكم ملعقه واحده من لب البذور ليعطيكم كل الفوائدواهمها تنشيط الذاكره لانه غني باوميغا 3 وله دور كبير في تقليل الوزن لانه يشعركم بالشبع لفتره طويله وبالتالي يقل الاكل ومن فوائده --1- يحتوى علي حمض الفوليك الذى يساعد في تكوين الجنين اثناء فتره الحمل ومفيد ايضا لمرضى فقر الدم ويمنع التسوس
2 -لخفض نسبه الكوليسترول في الدم لاحتوءاها علي احماض دهنيه غير مشبعه واستعملها الهنود في صناعه الخبز
3- يحتوى اللب السوري علي العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E ويحتوى علي ماغنسيوم وزنك وحديد وفوسفور ونحاس وهي لازمه لنمو الجسم
4- احتوائه علي زيوت اوميجا ونقص هذه الزيوت في الطعام يؤدى الي تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم
5-وزيت دوار الشمس به فيتامينات تقوى جهاز المناعه ويحتوى علي فيتامين A يقوى النظر والجلد والشعر ويمنع تليف الخلايا بالجسم وظهور الشيخوخه المبكره وفيتامين D لازم لنمو الاسنان والعظام وفيتامين E يساعد في تنشيط الدوره الدمويه ويعد محصول زهره عباد الشمس اهم ثالت محصول علي مستوى العالم
6-وفيتامينات أ و ب استعمل اﻷطباء قدﯾما بذور عباد الشمس علاج للملارﯾاولتخفيف كولسترول الدم ومنع تصلب الشراﯾﯿن
7-بذور عباد الشمس تقلل من الاصابه بمرض السرطان للرئه وهو مفيد جدا للمدخنين واستخدم الاطباء قديما بذور عباد الشمس لتقليل نسبه الكوليسترول في الدم الذى يتراكم علي جدران الاوعيه الدمويه ويحتوى علي عناصر فسفوريه وجلسرين تمنع تسوس الاسنان----
.تنبيه للاستفاده المثلى يؤكل نيء وبدون ملح لان الملح الزائد يرفع الضغط ولو كان مملحا يمكنكم غسله بالماء وتجفيفه بالشمس او الفرن ----
محبتي لكم
Toutaacher
2 -لخفض نسبه الكوليسترول في الدم لاحتوءاها علي احماض دهنيه غير مشبعه واستعملها الهنود في صناعه الخبز
3- يحتوى اللب السوري علي العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E ويحتوى علي ماغنسيوم وزنك وحديد وفوسفور ونحاس وهي لازمه لنمو الجسم
4- احتوائه علي زيوت اوميجا ونقص هذه الزيوت في الطعام يؤدى الي تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم
5-وزيت دوار الشمس به فيتامينات تقوى جهاز المناعه ويحتوى علي فيتامين A يقوى النظر والجلد والشعر ويمنع تليف الخلايا بالجسم وظهور الشيخوخه المبكره وفيتامين D لازم لنمو الاسنان والعظام وفيتامين E يساعد في تنشيط الدوره الدمويه ويعد محصول زهره عباد الشمس اهم ثالت محصول علي مستوى العالم
6-وفيتامينات أ و ب استعمل اﻷطباء قدﯾما بذور عباد الشمس علاج للملارﯾاولتخفيف كولسترول الدم ومنع تصلب الشراﯾﯿن
7-بذور عباد الشمس تقلل من الاصابه بمرض السرطان للرئه وهو مفيد جدا للمدخنين واستخدم الاطباء قديما بذور عباد الشمس لتقليل نسبه الكوليسترول في الدم الذى يتراكم علي جدران الاوعيه الدمويه ويحتوى علي عناصر فسفوريه وجلسرين تمنع تسوس الاسنان----
.تنبيه للاستفاده المثلى يؤكل نيء وبدون ملح لان الملح الزائد يرفع الضغط ولو كان مملحا يمكنكم غسله بالماء وتجفيفه بالشمس او الفرن ----
محبتي لكم
Toutaacher