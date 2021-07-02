تعرف علي اهمية وفوائد الخردل

ما هو الخردل :

هو نبات عشبي سريع النمو ، وهو نبات حولي عشبي يصل ارتفاعه الى حوالي متر وهو غزير التفرع وخاصة الاغصان الموجودة في قمة النباتوله نوعان خردل الابيض والاسود وله اسم المسترده ويتميز الابيض انه اكثر طولا عن الاسود ، وله ساق خشبيه واوراق بيضيه الشكل ، ويمكن استخدامه مغليا او منقوعا او مرهم او لبخات او حمامات .

أنواع الخردل :

- المستردة البيضاء : والمعروفة علمياً باسم Brasica alba يصل ارتفاع هذا النوع الى حوالي 90سم وبذور هذا النوع اكبر من بذور النوع الاساسي المعروف علمياً باسم Brasica nigna والمعروف بالخردل الأسود .

- المستردة السوداء او الخردل الأسود : Brasica nigha وهذا أكبر حجماً من الخردل الأبيض ولون البذور في هذا النوع اسود وعليه سمي الخردل الأسود .

- المستردة العينية : والمعروفة علمياً بأسم Brasica jumcae وهي تشبه النوع الأسود إلا ان ازهارها صفراء باهتة ولون بذورها بني فاتح .

فوائد الخردل :

- الخردل يقطع البلغم وينقي الوجه ويحلل الاورام ومفيد في علاج الجرب و عرق النسا و داء النقرس بعمل الكمادات وابراء من داء الثعلبه في الراس واذا مزج مع العسل يزيل السعال المزمن والربو واوجاع الصدر وهو مفيد لمرضي القلب وتصلب الشرايين ويستخدم علي هيئه كمادات لتخفيف الالام الروماتزميه والمفاصل وهو مدر للبول وهاضم وينشط عملية التمثيل الغذائي وفاتح الشهيه .

- يفيد الخردل من الناحية الوقائية للشلل المخي وانفجار شرايين الدماغ وتصلب شرايين المخ وضغط الدم كما ان تناول حبتين فقط من بذور الخردل قبل الطعام تساعد في طرد غازات المعدة والأمعاء ويفيد الخردل مرضى القلب وتصلب الشرايين .

- يؤخذ لضعف القلب والتهابات الرئة والنقرس حيث يؤخذ200 ملجرام من مسحوق الخردل ويضاف الى ماء الحمام قبل الاستحمام .

- ايضا التهاب الفم واللوز والحنجرة فيؤخذ ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الخردل وتضاف الى ملء كوبا من الماء المغلي ويستعمل على هيئة غرغرة .

- في الصداع وآلام قرحة المعدة وضعف الدورة الدموية واحتقانات الرئة فيستخدم الخردل على هيئة لبخات من مسحوق الخردل مع الماء الدافي، حيث يعجن المسحوق بالماء الدافىء يتم تفرد على قطعة قماش سميك ثم توضع فوق الجلد مباشرة لمدة ربع الى نصف ساعة بحيث توضع في حالات الصداع فوق مؤخرة الرأس وآلام قرحة المعدة فوق اعلى البطن، واحتقان الرئة وعسر التنفس وضعف الدورة الدموية فوق الظهر، والتهابات الحنجرة فوق الرقبة .

دراسات و ابحاث عن الخردل :

- تشير الكثير من الأبحاث والدراسات أن الخردل يعتبر أحد العوامل التي تؤثر في خفض الكوليسترول وخفض مخاطر الاصابة بتصلب الشرايين, وكذلك الأنواع المختلفة من الأورام السرطانية وتنظيم السكر في الدم, كما أكدت الدراسات أن الخردل يعتبر مطهرا أو معقما جيدا, حيث تكفي 40 نقطة منه في لتر ماء ليكون مطهراً للجلد دون أن يؤذيه, وتشير الأبحاث الى نجاح العلماء في التوصل الى أن حبوب الخردل تلعب دوراً مهماً في بناء الكتلة العضلية لجسم الانسان بفضل مركب تم اكتشافه في بعض النباتات التي من بينها السمسم , ويوجد بصورة أساسية في نبات الخردل .

- اكدت دراسه في ان للخردل فوائد غذائية بفعل مكوناته مثل السيلينيوم الذي يخفض حدة الأزمات ويقلل من حدة بعض أعراض التهاب المفاصل, كما يحتوي على بعض الأحماض الدهنية (أوميغا 3) التي تعمل على خفض احتمالات الاصابة بأمراض القلب والشرايين وتقوي جهاز المناعة وتسهم في علاج الاكتئاب, وكذلك الماغنيسيوم حيث يعد الخردل مصدرًا مهما له ويخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من تردد نوبات الصداع النصفي , ويخفض من احتمال الاصابة بالجلطات القلبية لمن يعانون تصلب الشرايين, ويفيد في اعادة دورة النوم الطبيعية للنساء اللاتي يعانين الأرق بعد الوصول إلى سن اليأس وانقطاع الطمث. ويحتوي الخردل أيضًا على عناصر أخرى بنسب متفاوتة مثل الفوسفور, والحديد, وفيتامين النياسين, والمنجنيز, والألياف الغذائية .

ويتمتع الخردل بفوائد طبية عدة منها علاج التهاب المفاصل وعلاج الجلطات, وتنبيه المعدة اذا تمت اضافته مع الأطعمة كأحد التوابل حيث ينبه القلب ويفتح الشهية, وله دور مهم في التقليل من خطر الاصابة بالأورام السرطانية, ويثير اللعاب ويسهل عملية المضغ ويزيد من افراز العصارات الهاضمة وينشط حركة الأمعاء, كما يفيد في علاج الصداع والآلام الناتجة عن قرحة المعدة, واحتقان الرئة وضعف الدورة الدموية, ويقي من الاصابة بالشلل المخي وانفجار شرايين الدماغ وكذلك تصلب شرايين المخ, كما أن تناول حبتين فقط من بذوره قبل الطعام يسهم في طرد الغازات من المعدة والأمعاء, وهناك وصفة لعلاج التهاب الفم واللوزتين والحنجرة عن طريق اضافة ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الخردل الى ملء كوب ماء مغلي ويستعمل على هيئة غرغرة, كما يدخل الخردل في عمل لصقات جلدية موضعية لعلاج الروماتيزم .

ويحظر على من يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية تناول بذور الخردل, حيث يحتوي على عدد من المركبات الطبيعية التي قد تعيق عمل الغدة .

- كشفت الأبحاث الطبية أن الخردل يلعب دورا هاما فى خفض الدهون المشبعة بالمقارنة بأنواع زيوت الطهى الأخرى .

وأشارت الدراسات إلى أنه المستخرج من بذور نبات الخردل ظل لعقود ماضية يستخدم كمادة مضافة للغذاء ذات خصائص علاجية ومنشط جنسى بالإضافة إلى تنشيط الهضم ويعمل على زيادة معدلات إفراز الصفراء والعصارة الهضمية بالإضافة إلى أنه فاتح الشهية .

وتوصل الباحثون إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية تعمل على تحسين صحة وظائف القلب وتحافظ على التوازن فى مستويات الكوليسترول بالجسم؛ ما يقلل من فرص تكون الدهون الثلاثية وبالتالى تمنع السمنة وأمراض الكلى .

وأكدت الأبحاث أن الخردل يعمل على تخفيف حدة الروماتيزم والتهاب المفاصل بالإضافة إلى أن عنصر السيلينيوم المتواجد به يقلل من آثار الربو وآلام المفاصل .

يأتى ذلك فى الوقت الذى لوحظ فيه أن تدليك باطن القدمين لدى الأطفال يخفف من حدة نزلات البرد وإصابتهم بالقشعريرة وهو فعال فى علاج السعال وآلام الجسم والاحتقان الناجم عن نزلات البرد والصداع ونمو العضلات بالإضافة إلى حمايته للثة من الجراثيم .​