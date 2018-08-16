الدوالي

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
75
الإعجابات
88
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
تخلص من الدوالي بهذه الوصفة المنزلية البسيطة

تعتبر مشكلة دوالي الساقين من المشاكل المتداولة بين الناس حيث انتشرت بكثرة وهي تسبب آلام شديدة وتنشأ مشكلة دوالي الساقين بسبب فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة وفشل هذه الصمامات يمنع الدم من الرجوع إلى القدمين وذلك بتأثير الجاذبية الأرضية وكلما ضخت العضلات الدم تفتح الصمامات لتسمح للدم بالمرور ثم تغلق لتمنع تدفقه في الاتجاه العكسي فإذا بدأ أحد هذه الصمامات في الإصابة بقصور وظيفي فإن الدم يتسرب من خلاله ويتراكم فوق الصمام الذي أسفله وهذا يجعل الجزء من الوريد الواقع فوق هذا الصمام ينتفخ وفي نهاية الأمر يصبح الوريد متضخماً وظاهراً للعيان وبارزاً على سطح الجلد كما تصبح الساق التي يوجد بها العديد من دوالي الأوردة متورمة بعض الشيء بسبب تسرب السوائل في الدم الراكد في الأوردة المتضخمة إلى الأنسجة المحيطة بالأوردة

أما عن بعض الأسباب المؤدية لدوالي الساقين فهي تتمثل في :
الوقوف لفترات طويلة على القدمين
الوزن الزائد
الحمل بسبب وزن وحجم الجنين الأمر الذي يؤدي للضغط على أوردة الحوض الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على أوردة الساقين وهذا يجعل صمامات أوردة الساقين تضعف وتختل وظيفتها
أيضاً عند تجلط الأوردة العميقة يؤدي ذلك إلى فشل الصمامات
وأيضاً العامل الوراثي له دور إذا كانت هناك عيوب في صمامات الأوردة أو جذورها
وكذلك فإن التقدم في السن يمكن أن يؤدي لتلك المشكلة
ولدوالي الساقين أسماء أخرى يعرف بها منا دوالي الأوردة والدوالي الوريدية وتوسع الأوردة
وقد طرحنا في مواضيع سابقة بعض الوصفات لعلاج الدوالي منها :
>> مكون منزلي موجود لدى الجميع يمكنك من علاج دوالي القدمين ويجهله كثير من الناس
>>وصفة سحرية بسيطة للقضاء على دوالي الأوردة
واليوم نقدم لكم وصفة منزلية رائعة وهي خليط من الثوم والبرتقال وزيت الزيتون للتخلص من دوالي القدمين

مقادير الوصفة :
بعض فصوص " الثوم " المبشور
نصف كوب عصير برتقال
ملعقة زيت زيتون كبيرة
طريقة تحضير الوصفة :
اخلط المكونات جيداً معاً
اترك هذا الخليط لمدة 12 ساعة قبل الاستخدام
استخدم الخليط على الأماكن المتضررة من جسمك وذلك بفركها بحركة دائرية بطيئة ولا تتوقف حتى تمتص البشرة الخليط
ثم قم بلف المنطقة المتضررة عن طريق ضمادة دافئة واتركها لمدة ربع ساعة " 15 دقيقة "
ستشعرك هذه الوصفة براحة تامة من دوالي الساقين واستخدمها كلما احتجت لها
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Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
75
الإعجابات
88
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#3
قال "viola":
بارك الله فيك اختي
ماما تعاني جدا منهم نشالله تسييها
ربي يجازيك
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وفيك بارك الله حبيبتي ..باذن الله تعالى وربي يشافيها ويعافيها
 
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