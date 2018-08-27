104نقطة 2 FM كيف تضبطين قناة زوجك المفضلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هههههه موضوع شيّق والله وفيه عبر وحِكم كثيرة على الزوجين اتّباعها للوصول لبر الأمان فيما يخص علاقتهما الزوجية ، وبصراحة في موضوع الأخت السلطانة



السابق حول تأهيل النفس قبل الزواج ذكرتُ أن عيب المرأة الذي لا يمكن للرجل تحمله هو التحدث في الوقت غير المناسب والآن أضيف لها كذلك التحدّث بما هو



غير مناسب (للزوج طبعًا)، ولذلك سأضع ميزانا وأساوي بين الكفّتين بحيث يجب على كل طرف التنازل عن بعض ما يريد، مثلا الرجل يعلم أن زوجته طول



اليوم بمفردها لا تحادث جارة ولا صديقة فبمجرد عودة زوجها تتمنى أن تسرد له ما مرّ من يومها خاصة أن المرأة تهتم بالتفاصيل، ربّما الرجل يعتبر هذا مملًّا ولكنه



أمر مهم بالنسبة للمرأة لذلك على الزوج التنازل عن البعض من وقته والانصات لزوجته ولو لبعض الوقت حتى يعطيها حقّها من الاهتمام، بالمقابل هذه الزوجة



عليها أن تكون ذكية مثلا زوجك عاد من العمل لماذا تسردين له حكايات أم عمار وجدّة خالة ابنة عمتك ما فائدته هو إذا استمع لأخبار أناس لا يهمونه؟



إن كنتِ تودّين الفضفضة له فابدئي أولا بسؤاله عن أحواله وكيف مرّ يومه واستمعي له باهتمام ليبادرك هو بدوره بالسؤال عما فعلته اليوم حينها اختصري



قصص ألف ليلة وليلة وتحدّثي عن أهم المواقف التي حدثت معك، ثم احتفظي بما تبقى من بطارية زوجك لحديث آخر لاحق هههه، إضافة لما قلته سيّدي الكريم



وهو التنويع في النقاشات والأحاديث لا يجب أن تنحصر الحوارات الزوجية في فلانة وفلان وماذا فعل وماذا شترى، اسأليه مثلا عن ماهية خبر مهم يترأس شاشة التلفاز



وناقشيه معه وإن كان واجبا التحدث عن الناس فمستقبلكما ومستقبل أطفالكما والتخطيط له أولى من الحديث عن الآخرين، بالمقابل على الزوج ان يطول بالو شوي



لما تكون مرة في الفال لا بأس بتحمل الزوجة قليلا، فهو لا يدري ما مرّت به خلال يومها ربّما هنالك تفاصيل لا تهمّه بينما هي أهمّ ما كانت الزوجة تنتظر عودة زوجها



من أجله، تنازل من طرف الزوج وتنازل من طرف الزوجة مع تنويع في خلق نقاشات هادفة وممتعة حتى تتواصل هذه الحياة الزوجية كما يجب



شكرا على الموضوع الجميل

تحياتي ​