حديقة التــجارب بالحــــامة == الجزائر العاصمة ==

حديقة التجارب بالحامة انشئت في عام 1830 و تتجاوز مساحتها 32 هكتارا ، تعتبر أهم و أشهر الأماكن السياحية التي تتميز بها السياحة الجزائرية نظرا للثروات التي تحتوي عليها. و تعد هذه الحديقة من بين أجمل خمس حدائق في العالم.



تحتوي الحديقة على أنواع نادرة و مختلفة من الازهار والنباتات مثل نبتة الكافور و الاشجار التي يفوق عمرها المائة عام كالبامبو و شجرة دراسينا و التي تعرف بشجرة التنين، و تضم أيضا العديد من الحيوانات المتنوعة و الرائعة كالقرود و الغزلان و الثعالب و الصقور و الطيور و غيرها من الحيوانات.

يتميز مناخ حديقة الحامة عن مناخ العاصمة، حيث تتراوح درجة حرارة العاصمة ما بين 6 درجات شتاء و38 درجة صيفًا، بينما لا تنخفض درجة الحرارة في الحديقة عن 15 درجة شتاء، ولا تزيد عن 25 درجة أثناء الصيف.

تضم 2500 نوع من النباتات وأشجار عمرها مئات السنين، وأكثر من 25 نوعا من أشجار النخيل، فضلا عن حديقة على الطراز الفرنسي الكلاسيكي وأخرى بالطابع البريطاني، وأيضاً المتحف الوطني للفنون الجميلة

يزور الحديقة يوميا العديد من السياح الاجانب و كذلك الزوار الجزائرين قصد التمتع و التنزه في ممرات الحديقة الخضراء الزاهية و الاستمتاع بالطبيعة الساحرة و المناظر الخلابة.