أكبر الغابات وأجملها حول العالم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





الغابة السوداء - ألمانيا

يُطلق عليها اسم «شوارزوالد أو الغابة السوداء»؛ وهي سلسلة جبال مُشجرة في «بادن فورتمبيرغ» جنوب غرب ألمانيا. أُطلق عليها اسم «الغابة السوداء» من قِبَل الرومان حيث منعت أشجار الصنوبر الضخمة؛ ضوء الشمس من الوصول إليها، فأتسمت بالسواد، خاصة في الليل.

متنزّه ريدوود الوطني

يقع متنزّه ريدوود الوطني في كاليفورنيا، ويتألَّف من العديد من المُتنزَّهات التي تحتوي على 45% من غابات ريدوود الساحليَّة، التي ما تزال قائمة في العالم، مع الإشارة إلى أنَّ الأشجار في الحديقة محميّة.

وادي المشمش

تقع هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 4900 فدان في بلدة Tuergen، بالصين، وتأوي آلاف أشجار المشمش التي تنحدر على سفوح الوادي. في أبريل/ نيسان، هناك مشاهد جذَّابة للأزهار.

الغابات الملتوية

تكثر أشجار الصنوبر في "الغابة الملتوية"، التي تقع خارج ضيعة Nowe Czarnowo، ببولندا. ولبعض من هذه الأشجار أشكال غريبة، وبعضها ملتو. من غير المعروف بالضبط كيف نمت الأشجار بهذه الطريقة، لكن يُعتقد أنها ناتجة عن تدخّل بشري من نوع ما.

محمية غابة "مونتيفيردي"



هي تمتدّ على 26 ألف فدَّان من الغابات الاستوائيَّة المطيرة، بالقرب من مدينة "مونتيفيردي" بكوستاريكا. هذه الوجهة السياحية الشهيرة تستقبل أكثر من سبعين ألف زائر، سنويًّا. إنَّها إحدى المناطق التي تحظى بتنوّع بيئي، حيث تضمُّ 400 نوع من الطيور و100 نوع من الحيوانات و120 نوعًا من البرمائيات والزواحف، و2500 نوع من النباتات المختلفة. وهي تأوي أنواعًا مختلفة من السحليات، بصورة تتجاوز أيّ مكان في العالم.

ساجانو بامبو فورست

ينمو بستان من الخيزران على مشارف كيوتو باليابان، وهو أحد البساتين الأكثر شهرةً في اليابان. هناك، ترشد المسارات الخشب عبر الخيزران الكثيف والعملاق الذي ينمو عشرات الأقدام في الهواء. الأصوات التي يولّدها البامبو أثناء هبوب الرياح رائعة!

غابة التايغا

التايغا منطقة حيويَّة تمتدُّ عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشماليَّة؛ إنَّها ليست غابة واحدة، ولكنها مجموعة من غابات الصنوبر تمتدّ على نحو 12 مليون كيلومتر! إنّها أكبر منطقة أحراج على الأرض.



غابات الأمازون المطيرة

غابات الأمازون المطيرة هي ثاني أكبر غابات العالم، وتمتدّ على نحو 7 ملايين كيلومتر مربَّع؛ إنها الغابات الأكثر تنوعًا بيولوجيًّا في العالم. يمكن العثور على حوالى 10٪ من أنواع النباتات والحيوانات في العالم في هذه البقعة. هذه الغابات المطيرة هي أيضًا واحدة من أهم الغابات في العالم لتحقيق الاستقرار في المناخ.

