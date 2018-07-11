نتائج مسابقة اعرف فريقك ●● العدد الاول

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,679
الإعجابات
1,891
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ اعرف فريقك ☆☆☆☆☆

والان جاء الوقت الحاسم :
قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين في المسابقة
المرتبة الاولى كانت ل :
@كلاسيكيّة . ~~~~~~~ روسيا ●●●●●●●● 18 نقطة
مبرووووووك 300 نقطة شرفية
المرتبة الثانية كانت ل :
@صدام بكل فخر ~~~~~~~~ الجزائر ●●●●●●●● 17 نقطة
@عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~~~ البرازيل ●●●●●●● 17 نقطة
مبروووووووك 200 نقطة شرفية
المرتبة الثالثة كانت ل :
@choayb1987 ~~~~~~ نيجيريا ●●●●●●● 16 نقطة
مبرووووووك 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين :
@HAMZA USMA ~~~~~~~ كرواتيا ●●●●●●●● 12 نقطة
@الفتى المغامر ~~~~~~~ ايطاليا ●●●●●●●● 10 نقاط
@Ma$Ter ~~~~~~~ فرنسا ●●●●●●●● 10 نقاط
@yaso ياسمين ~~~~~ بلجيكا ●●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@عآشقة الجنـة ~~~~~~ اسبانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@الامين محمد ~~~~~~~ المانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
@فاعل الخير ~~~~~~~~ هولندا ●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
مبرووووووك 50 نقطة شرفية

الحمد لله
المسابقة لاقت تفاعلا لم اكن اتصوره
انتظرونا في اعداد اخرى

 
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