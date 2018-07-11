نتائج مسابقة اعرف فريقك ●● العدد الاول

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ اعرف فريقك ☆☆☆☆☆