نتائج مسابقة اعرف فريقك ●● العدد الاول

فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
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- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ اعرف فريقك ☆☆☆☆☆
والان جاء الوقت الحاسم :
قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين في المسابقة
المرتبة الاولى كانت ل :
@كلاسيكيّة . ~~~~~~~ روسيا ●●●●●●●● 18 نقطة
مبرووووووك 300 نقطة شرفية
المرتبة الثانية كانت ل :
@صدام بكل فخر ~~~~~~~~ الجزائر ●●●●●●●● 17 نقطة
@عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~~~ البرازيل ●●●●●●● 17 نقطة
مبروووووووك 200 نقطة شرفية
المرتبة الثالثة كانت ل :
@choayb1987 ~~~~~~ نيجيريا ●●●●●●● 16 نقطة
مبرووووووك 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين :
@HAMZA USMA ~~~~~~~ كرواتيا ●●●●●●●● 12 نقطة
@الفتى المغامر ~~~~~~~ ايطاليا ●●●●●●●● 10 نقاط
@Ma$Ter ~~~~~~~ فرنسا ●●●●●●●● 10 نقاط
@yaso ياسمين ~~~~~ بلجيكا ●●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@عآشقة الجنـة ~~~~~~ اسبانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@الامين محمد ~~~~~~~ المانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
@فاعل الخير ~~~~~~~~ هولندا ●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
مبرووووووك 50 نقطة شرفية
الحمد لله
المسابقة لاقت تفاعلا لم اكن اتصوره
انتظرونا في اعداد اخرى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ اعرف فريقك ☆☆☆☆☆
والان جاء الوقت الحاسم :
قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين في المسابقة
المرتبة الاولى كانت ل :
@كلاسيكيّة . ~~~~~~~ روسيا ●●●●●●●● 18 نقطة
مبرووووووك 300 نقطة شرفية
المرتبة الثانية كانت ل :
@صدام بكل فخر ~~~~~~~~ الجزائر ●●●●●●●● 17 نقطة
@عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~~~ البرازيل ●●●●●●● 17 نقطة
مبروووووووك 200 نقطة شرفية
المرتبة الثالثة كانت ل :
@choayb1987 ~~~~~~ نيجيريا ●●●●●●● 16 نقطة
مبرووووووك 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين :
@HAMZA USMA ~~~~~~~ كرواتيا ●●●●●●●● 12 نقطة
@الفتى المغامر ~~~~~~~ ايطاليا ●●●●●●●● 10 نقاط
@Ma$Ter ~~~~~~~ فرنسا ●●●●●●●● 10 نقاط
@yaso ياسمين ~~~~~ بلجيكا ●●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@عآشقة الجنـة ~~~~~~ اسبانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم تشارك )
@الامين محمد ~~~~~~~ المانيا ●●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
@فاعل الخير ~~~~~~~~ هولندا ●●●●●●● 0 نقطة ( لم يشارك )
مبرووووووك 50 نقطة شرفية
الحمد لله
المسابقة لاقت تفاعلا لم اكن اتصوره
انتظرونا في اعداد اخرى