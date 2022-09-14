نظام الدراسة بالمراسلة

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,669
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
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نظام الدراسة بالمراسلة :
يتكون ملف التسجيل بالمراسلة عن بعد 2022-2023 مما يلي:

⭕المتعلمون السابقون :
* وصل دفع حقوق التسجيل.
* إستمارة طلب التسجيل.

⭕المتعلمون الجدد:
* استمارة التسجيل (تحصل عليها عند التسجيل في الأنترنت).
* شهادة الميلاد.
* شهادة مدرسية أصلية.
* كشف نقاط الفصل الثالث للراغبين في التسجيل بالقسم الأعلى إذا توفر المعدل المطلوب.
*صورتان شمسيتان.
* وصل دفع حقوق التسجيل المقدم من مصالح بريد الجزائر.

⭕حقوق التسجيل المراسلة الدراسة عن بعد 2022-2023 :
-الدراسة بالكتاب: 2077,00 دج
-الدراسة بالقرص المضغوط: 1677,00 دج
-الدراسة بالأرضية التعليمية عبر الأنترنت: 1527,00 دج
-الدراسة بالكتاب+القرص المضغوط: 2377,00 دج
-الدراسة بالكتاب+الأرضية التعليمية عبر الأنترنت: 2277,00 دج
- الدراسة بالقرص+ الأرضية التعليمية عبر الأنترنت: 1877,00 دج
دراسة المعيدين بالأرضية التعليمية عبر الأنترنت: 1477,00 دج

⭕⭕ملاحظة: المدة المخصصة لدفع حقوق التسجيل لدى مصالح بريد الجزائر هي 7 أيام بعد إجراء التسجيل الأولي. إذا لم تقم بدفع حقوق التسجيل خلال 7 أيام سيلغى طلب التسجيل الأولي وعليك إعادة التسجيل من جديد.


بالتوفيق لكم ~
 
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