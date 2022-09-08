مراحل التسجيل للدراسة بالمراسلة

سيظهر لك الإستدعاء و عليه تاريخ يوم استقبالكم على مستوى المركز الولائي فقط في الحالات التالية :– من أجل استلام الكتاب أو القرص المضغوط إذا اخترتهم كنمط تعليمي .– أو إن كنت مسجلا في مستوى السنة الرابعة متوسط أو الثالثة ثانوي من أجل استلام دروسك ( الكتاب أو القرص المضغوط )أو من أجل التأشير على شهادة التسجيل .و إذا لم يتم تحديد يوم الإستقبال فعليك الإنتظار مدة من الزمن حتى يتم تحديد التاريخ .