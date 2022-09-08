Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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تسجيلات المراسلة 2021 ONEFD :
شرح مراحل التسجيل للدراسة بالمراسلة بالتفصيل:
إذا كنت متعلم جديد بإمكانك التسجيل بالقسم الأعلى على أن يكون المعدل السنوي في كشف نقاط الفصل الثالث يساوي 20/9 فما أكثر، في حالة إتمام عملية التسجيل و دفع الحقوق و لم تكن تعلم بإمكانية التسجيل بالقسم الأعلى فعليك بإحضار الوثائق الثبوتية على مستوى المركز الولائي كي يتم تعديل مستواك .
مثال لحالة خاصة:
متعلم جديد لديه مستوى السنة الرابعة متوسط يمكنه أن يسجل مباشرة في السنة أولى ثانوي إذا توفرت لديه الشروط التالية :
متحصل على 20/9 فما أكثر كمعدل سنوي في كشف نقاط الفصل الثالث.
معدل القبول (معدل سنوي + معدل شهادة التعليم المتوسط) يساوي 9 فما أكثر.
متحصل على 20/10 فما أكثر كمعدل في شهادة التعليم المتوسط فيمكنه أن يسجل مباشرة في السنة أولى ثانوي و لا يؤخذ بعين الإعتبار المعدل السنوي.
لتتعرف على مراحل التسجيل عبر الانترنت عليك القيام بما يلي :
1- أدخل مباشرة إلى جناح التسجيل عبر الانترنت على العنوان الإلكتروني التالي
http://inscriptic.onefd.edu.dz
2- أنقر على «طلب التسجيل» .
حالة متعلم جديد ( لم يسبق له التسجيل سابقا ) :
3- أنقر على «متعلم جديد» فتظهر لك «تعليمات التسجيل عبر الانترنت» .
– أنقر داخل المربع المحاذي لعبارة «أتعهد بأنني إطلعت على تعليمات التسجيل عبر الانترنت وألتزم بتطبيقها»
– إختر ضمن القائمة المنسدلة الولاية التي تقيم بها .
إملأ استمارة التسجيل بدقة و عناية . إنتبه ! صحة المعلومات هي مسؤوليتك
حالة متعلم سابق ( سبق وأن سجل في السنوات الماضية ) :
4- أنقر على «متعلم سابق» ، إختر ضمن القائمة المنسدلة الولاية التي تقيم بها ، ثم أدخل رقم تسجيلك وتاريخ ميلادك ،
ثم إضغط على استعراض المعلومات .
– تظهر لك استمارة طلب إعادة التسجيل مملوءة بمعلوماتك الشخصية; بإمكانك تغيير بعض المعلومات دون الأخرى .
5- بعد التأكد و في كلتا الحالتين ( متعلم جديد أو متعلم سابق ) تظهر لك مجموعة من الوثائق :
– «استمارة طلب التسجيل» و تظهر لك الرسالة الهامة التالية على الشاشة :« احتفظ برقم الاستمارة لأنك ستحتاج إليه لاحقا »
المطلوب منك كتابة هذا الرقم والإحتفاظ به لأنك ستستعمله في المراحل القادمة .
كشف طلب التسجيل»: بعد مرور مدة لا تقل عن 24 ساعة من إجراء طلب التسجيل عليك التقدم إلى مكتب «بريد الجزائر»
مرفوقا بهذه الوثيقة من أجل دفع حقوق التسجيل أين تستلم وصل العملية«le reçu de l’opération»
مختوما من طرف عون بريد الجزائر .و لا تنسى أن تتأكد من أن هذا الوصل يحمل رقم طلب تسجيلك واسمك ولقبك وتاريخ ميلادك
و هذا في أجل لا يتعدى 7 أيام و إلا سيلغى طلب تسجيلك و ستظطرلإعادة التسجيل مرة أخرى باتباع الإجراءات السابقة .
عليك الإحتفاظ بنسخة طبق الأصل من وصل العملية وإيداع الأصلي منه في ملفك.
– النظام الداخلي للمركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد :
الذي يجب عليك الإطلاع عليه والإلتزام بتطبيقه من خلال توقيعك أمام «إمضاء الطالب» في أسفل «استمارة طلب التسجيل» .
– قصاصة عنوان المركز الولائي .
– قصاصة عنوانك الشخصي .
– وصل إثبات طلب التسجيل : و على المتعلم الإحتفاظ بهذا الوصل لاستظهاره في كل مرة يتقدم فيها إلى المركز الولائي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية .
– أنقر على «imprimer» من أجل الطبع .
في حالة عدم تمكنك من الطبع لسبب ما : ( انقطاع التيار الكهربائي، عطل في الطابعة …إلخ ) يمكنك إعادة طبع استمارة طلب التسجيل ،
كشف طلب التسجيل ، النظام الداخلي ، قصاصة عنوان المركز الولائي و قصاصة عنوانك الشخصي .
وذلك بالنقر على عمليات أخرى ثم على : «إعادة طبع وثائق طلب التسجيل» ثم بـ «رقم الإستمارة» أو «باللقب و الإسم»
ثم بإدخال المعلومات المطلوبة منك : ( اللقب و الاسم و تاريخ الميلاد ، أو رقم الاستمارة و تاريخ الميلاد ) ،
فتظهر لك مرة أخرى الوثائق السابقة التي يمكن إعادة طبعها بالنقر على «imprimer» .
7- تكوين الملف :
إذا كنت مسجلاً جديدًا ، أكمل ملفك بما يلي :
- ظرف بريدي واحد كبير ( من حجم 25 / 32 ) بطابع بريدي يحوي :
- استمارة طلب التسجيل .
- شهادة مدرسية أصلية .
- وصل العملية .
- كشف النقاط للفصل الثالث (للراغبين في التسجيل بالقسم الأعلى إذا ما توفر المعدل المطلوب ) .
- صورتان شمسيتان .
إذا كنت مسجلاً سابقًا ، أكمل ملفك بما يلي :
– ظرف بريدي واحد كبير ( من حجم 25 / 32 ) بطابع
– ظرف بريدي واحد كبير ( من حجم 25 / 32 ) بطابع
- بريدي يحوي :
- استمارة طلب التسجيل .
- شهادة مدرسية أصلية .
- وصل العملية .
- كشف النقاط للفصل الثالث (للراغبين في التسجيل بالقسم الأعلى إذا ما توفر المعدل المطلوب ) .
- صورتان شمسيتان .
إذا كنت مسجلاً سابقًا ، أكمل ملفك بما يلي :
– ظرف بريدي واحد كبير ( من حجم 25 / 32 ) بطابع بريدي يحوي :
– ظرف بريدي واحد كبير ( من حجم 25 / 32 ) بطابع بريدي يحوي :
- استمارة طلب التسجيل .
- وصل العملية .
- كشف طلب التسجيل .
8- أنقل بدقة أو ( ألصق قصاصة ) :
– عنوان المركز الولائي على الواجهة الأمامية للظرف الذي يحوي ملفك .
– عنوانك الشخصي مرفقاً برقم تسجيلك الأولي على خلفية الظرف .
9- أرسل الظرف عن طريق البريد أو سلمه مباشرة باليد إلى المركز الجهوي أو إلى مكاتب الإتصال التابعة له .
في ظرف زمني لا يتعدى الأسبوع بعد دفع حقوق التسجيل ، و لا تنسى الإحتفاظ برقم طلب تسجيلك.
10- بعد مدة أدخل إلى جناح «التسجيل عبر الانترنت» وأنقر على «التحقق من التسـجيل» و املأ المعلومات المطلوبة منك لتتحصل على الرّد .
– إطبع المعلومات الخاصة بك في حالة قبول تسجيلك .
– في حالة تأجيل تسجيلك تظهر لك أسباب التأجيل فعليك بإتمام ملفك في الآجال المحددة ( قبل 31 أكتوبر ) .
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