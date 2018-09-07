تخبيلة

م

محمود الصيداوي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
20 فيفري 2018
المشاركات
42
الإعجابات
23
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نقدم لكم تخبيلة

ولدت و نشأت مسلما، كبرت بين المدارس و المعاهد و الشوارع و أنا مسلم، لكن من بعد مرور السنون بدأت أفهم أني لم أفهم إن كنت مسلما، أم نسخة مسلم، أم متأسلم...،

 
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