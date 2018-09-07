محمود الصيداوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 فيفري 2018
- المشاركات
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- الإعجابات
- 23
- النقاط
- 3
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقدم لكم تخبيلة
ولدت و نشأت مسلما، كبرت بين المدارس و المعاهد و الشوارع و أنا مسلم، لكن من بعد مرور السنون بدأت أفهم أني لم أفهم إن كنت مسلما، أم نسخة مسلم، أم متأسلم...،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقدم لكم تخبيلة
ولدت و نشأت مسلما، كبرت بين المدارس و المعاهد و الشوارع و أنا مسلم، لكن من بعد مرور السنون بدأت أفهم أني لم أفهم إن كنت مسلما، أم نسخة مسلم، أم متأسلم...،