ولدت و نشأت مسلما، كبرت بين المدارس و المعاهد و الشوارع و أنا مسلم، لكن من بعد مرور السنون بدأت أفهم أني لم أفهم إن كنت مسلما، أم نسخة مسلم، أم متأسلم...،