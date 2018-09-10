أطفال أم خفافيش

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
بسم الله
السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
من شب على شيء شاب عليه
و كل وعاء بما وضع فيه ينضح
و التربية في الصغر مهما كانت هي نقش على الحجر
و المرء على ما تعود عليه
تعلمنا أنه من العيب بمكان أن يبقى الرجل او الشاب خارج البيت ألى وقت متأخر
تربينا على هذا الامر و على كلمة الليل لأولاد الحرام يجدون الحرية في فعل ما يردون
من أنواع الأنحراف
كبرنا لكن هته القاعدة لم تتغير فإذا حل المغرب أخبرت أهلي في أي مسجد سأصلي المغرب
لأعود مباشرة بعد الصلاة إلى البيت و لن أتأخر دقيقة زائدة حتى إذا وصل وقت العشاء أيضا أخبرهم
عن ذهابي ألى المسجد و احدد في أي مسجد سأصلي و أتعجل العودة ألى البيت
و لو نفرض جدلا وقع معي تأخر لسبب من الأسباب
أجد نفسي محرجا و متلكئا باحثا لنفسي عن مخرج و عذر لأقدمه

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الساعة منتصف الليل و النصف نسيت أخذ الدواء
آآآه نسيت أن أشتريه
الأمر ضروري و لابد من أخذ الدواء
بمعنى هو الخروج الإضطراري منتصف الليل
أصبت بدهشة
أطفال في سن تلاميذ الإبتدائي في الشوارع
يتجولون
يااا إلهي و أنا شابت لحيتي لم يؤذن المغرب علي و أنا خارج البيت
أطفال صغار منتصف الليل خارج البيت
ماهم فاعلون و ما الضامن لأفعالهم و مع من يلهون و كيف يلهون
و ما يشاهدون من أنحرافات
سبحااان الله
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المناقشة
أين الأهل من هته الظاهرة
كيف يطيب للوالد أو الوالدة النوم و أبنهم خارج البيت منتصف الليل
كيف يفكرون
ما نتيجة هته الظاهرة في القريب و على المدى البعيد على الطفل
و على الأسرة
و على المجتمع
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,190
الإعجابات
5,554
النقاط
211
محل الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#2
سلام
يستحق هذا الموضوع النقاش لأنو كثر في هذا الزمن رؤية أطفال يتجولون في ساعات متأخرة من الليل !!!
يعني الأطفال كي يتعرضو الاعتداء أو الاختطاف هنا المتهم الأول هم الوالدين والله لأنو يطلقوهم يتجولو في الشوارع ومن بعد كي يصيرلهم كاش مكروه يحصلوها في الناس وناسيين رواحهم !!!!
والله نحير اصلا شارع مايرحمش حتى الشباب لكبار فمابالك أطفال صغار !!!
 
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