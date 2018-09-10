أطفال أم خفافيش

سلام

يستحق هذا الموضوع النقاش لأنو كثر في هذا الزمن رؤية أطفال يتجولون في ساعات متأخرة من الليل !!!

يعني الأطفال كي يتعرضو الاعتداء أو الاختطاف هنا المتهم الأول هم الوالدين والله لأنو يطلقوهم يتجولو في الشوارع ومن بعد كي يصيرلهم كاش مكروه يحصلوها في الناس وناسيين رواحهم !!!!

والله نحير اصلا شارع مايرحمش حتى الشباب لكبار فمابالك أطفال صغار !!!