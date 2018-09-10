أطفال أم خفافيش

الامين محمد
:: مراقب ::
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بسم الله
السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
من شب على شيء شاب عليه
و كل وعاء بما وضع فيه ينضح
و التربية في الصغر مهما كانت هي نقش على الحجر
و المرء على ما تعود عليه
تعلمنا أنه من العيب بمكان أن يبقى الرجل او الشاب خارج البيت ألى وقت متأخر
تربينا على هذا الامر و على كلمة الليل لأولاد الحرام يجدون الحرية في فعل ما يردون
من أنواع الأنحراف
كبرنا لكن هته القاعدة لم تتغير فإذا حل المغرب أخبرت أهلي في أي مسجد سأصلي المغرب
لأعود مباشرة بعد الصلاة إلى البيت و لن أتأخر دقيقة زائدة حتى إذا وصل وقت العشاء أيضا أخبرهم
عن ذهابي ألى المسجد و احدد في أي مسجد سأصلي و أتعجل العودة ألى البيت
و لو نفرض جدلا وقع معي تأخر لسبب من الأسباب
أجد نفسي محرجا و متلكئا باحثا لنفسي عن مخرج و عذر لأقدمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساعة منتصف الليل و النصف نسيت أخذ الدواء
آآآه نسيت أن أشتريه
الأمر ضروري و لابد من أخذ الدواء
بمعنى هو الخروج الإضطراري منتصف الليل
أصبت بدهشة
أطفال في سن تلاميذ الإبتدائي في الشوارع
يتجولون
يااا إلهي و أنا شابت لحيتي لم يؤذن المغرب علي و أنا خارج البيت
أطفال صغار منتصف الليل خارج البيت
ماهم فاعلون و ما الضامن لأفعالهم و مع من يلهون و كيف يلهون
و ما يشاهدون من أنحرافات
سبحااان الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المناقشة
أين الأهل من هته الظاهرة
كيف يطيب للوالد أو الوالدة النوم و أبنهم خارج البيت منتصف الليل
كيف يفكرون
ما نتيجة هته الظاهرة في القريب و على المدى البعيد على الطفل
و على الأسرة
و على المجتمع
السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
من شب على شيء شاب عليه
و كل وعاء بما وضع فيه ينضح
و التربية في الصغر مهما كانت هي نقش على الحجر
و المرء على ما تعود عليه
تعلمنا أنه من العيب بمكان أن يبقى الرجل او الشاب خارج البيت ألى وقت متأخر
تربينا على هذا الامر و على كلمة الليل لأولاد الحرام يجدون الحرية في فعل ما يردون
من أنواع الأنحراف
كبرنا لكن هته القاعدة لم تتغير فإذا حل المغرب أخبرت أهلي في أي مسجد سأصلي المغرب
لأعود مباشرة بعد الصلاة إلى البيت و لن أتأخر دقيقة زائدة حتى إذا وصل وقت العشاء أيضا أخبرهم
عن ذهابي ألى المسجد و احدد في أي مسجد سأصلي و أتعجل العودة ألى البيت
و لو نفرض جدلا وقع معي تأخر لسبب من الأسباب
أجد نفسي محرجا و متلكئا باحثا لنفسي عن مخرج و عذر لأقدمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساعة منتصف الليل و النصف نسيت أخذ الدواء
آآآه نسيت أن أشتريه
الأمر ضروري و لابد من أخذ الدواء
بمعنى هو الخروج الإضطراري منتصف الليل
أصبت بدهشة
أطفال في سن تلاميذ الإبتدائي في الشوارع
يتجولون
يااا إلهي و أنا شابت لحيتي لم يؤذن المغرب علي و أنا خارج البيت
أطفال صغار منتصف الليل خارج البيت
ماهم فاعلون و ما الضامن لأفعالهم و مع من يلهون و كيف يلهون
و ما يشاهدون من أنحرافات
سبحااان الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المناقشة
أين الأهل من هته الظاهرة
كيف يطيب للوالد أو الوالدة النوم و أبنهم خارج البيت منتصف الليل
كيف يفكرون
ما نتيجة هته الظاهرة في القريب و على المدى البعيد على الطفل
و على الأسرة
و على المجتمع